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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
2:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Кальяри
0'
1:0
11' Гол
Осимхен Виктор
2:0
57' Гол
 57'
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
8
Фабиан
Руис
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
28
Краньо
Алессио
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
4
Касерес
Мартин
25
Дзаппа
Габриэле
18
Нандес
Найтан
16
Стротман
Кевин
14
Дейола
Алессандро
22
Ликояннис
Хараламбос
8
Марин
Рэзван
10
Педро
Жоао
Наполи
4-2-3-1
Кальяри
3-5-1-1

Ход матча

11'
Осимхен Виктор
(Зелиньски Пётр)
1:0
57'
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Наполи
Кальяри

19 матчей

78.9%
21.1%
-7.105427357601E-15%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
116.7%
-16.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

25 матчей

60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:5
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:5
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
0:1
СA
6:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
3:3
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 0.67
Кулибали Калиду 2 0.33
Фабиан Руис 2 0.33
Инсинье Лоренцо 1 (1) 0.17
Лосано Ирвинг 1 0.17
Зелиньски Пётр 1 0.17
Политано Маттео 1 0.17
Петанья Андреа 1 0.17
Ррахмани Амир 1 0.17
Элмас Эльиф 1 0.17
Руй Мариу 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 4 (2) 0.67
Чеппители Лука 1 0.17
Кейта Бальде 1 0.17
Дейола Алессандро 1 0.17
Марин Рэзван 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 2 0
Осимхен Виктор 0 1
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаппа Габриэле 2 1
Годин Диего 2 0
Стротман Кевин 2 0
Нандес Найтан 2 0
Касерес Мартин 1 0
Педро Жоао 1 0
Чеппители Лука 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 7.14% (1) 7.14% (1) 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3)
 Кальяри 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Сампдория 0:4 Наполи Удинезе 0:4 Наполи Лестер 2:2 Наполи Наполи 2:1 Ювентус
Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Кальяри 0:2 Эмполи Лацио 2:2 Кальяри Кальяри 2:3 Дженоа Милан 4:1 Кальяри
Кальяри 2:2 Специя Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
11. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри 0:2 Заявка 6 0 2 4 7 - 15 2
20. Салернитана Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи 2:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
14. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
16. Кальяри 0:2 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Рома Верету Жордан 4 1 2
4. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
5. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рома Кристанте Бриан 4 0
2. Специя Николау Димитрис 4 0
3. Венеция Хейманс Дан 4 0
4. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
5. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Наполи 97.9% (143)
X 0.7% (1)
Кальяри 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Кальяри
1.28
9.82
7.02
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Наполи 2:0 Кальяри онлайн


Прогнозы на матч Наполи 2:0 Кальяри

Исход игры
Наполи
97.9% (143)
Ничья
0.7% (1)
Кальяри
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (63)
Меньше
54.35% (75)
Обе команды забьют
Да
33.33% (46)
Нет
66.67% (92)
Популярный счёт
2:0 Наполи
47.3% (69)
3:1 Наполи
16.4% (24)
2:1 Наполи
13% (19)
3:0 Наполи
12.3% (18)
1:0 Наполи
2.7% (4)
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