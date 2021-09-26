Второй тайм начался

Первый тайм

46' Команда Наполи играла лучше в этом тайме.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Удар от ворот произведет Кальяри

44' Зелиньски Пётр из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Валюкевич Себастьян из команды Кальяри

41' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

37' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

37' Голкипер мог бы сыграть и получше

37' Хорошую попытку сделал Политано Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Кальяри

29' Политано Маттео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Дзаппа Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Дзаппа Габриэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Кальяри выполняет удар от ворот.

27' Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали

25' Удар от ворот произведет Кальяри

24' Осимхен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

24' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Жуан Педро наказан за толчок Кулибали Калиду

21' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Кулибали Калиду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

16' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Оспина Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

11' Отличный командный гол!

11' Г О О О О Л - Осимхен Виктор забивает с правой ноги!

11' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Касерес Мартин из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Руй Мариу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Наполи начинает с центра поля