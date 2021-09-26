Италия: Серия A 2021-2022
Наполи
2:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Диего Армандо Марадона
Кальяри
1:0
11' ГолОсимхен Виктор
25
Оспина
Давид
10
Педро
Жоао
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
-
33 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
11'
1:0
57'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
История личных встреч
Наполи
Кальяри
19 матчей
78.9%
21.1%
-7.105427357601E-15%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
21.1%
15.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.9%
5.3%
15.8%
15 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
116.7%
-16.7%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
25 матчей
60%
28%
12%
15 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
12%
28%
15 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|4
|0.67
|Кулибали Калиду
|2
|0.33
|Фабиан Руис
|2
|0.33
|Инсинье Лоренцо
|1 (1)
|0.17
|Лосано Ирвинг
|1
|0.17
|Зелиньски Пётр
|1
|0.17
|Политано Маттео
|1
|0.17
|Петанья Андреа
|1
|0.17
|Ррахмани Амир
|1
|0.17
|Элмас Эльиф
|1
|0.17
|Руй Мариу
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|4 (2)
|0.67
|Чеппители Лука
|1
|0.17
|Кейта Бальде
|1
|0.17
|Дейола Алессандро
|1
|0.17
|Марин Рэзван
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|2
|0
|Осимхен Виктор
|0
|1
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Годин Диего
|2
|0
|Стротман Кевин
|2
|0
|Нандес Найтан
|2
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Дейола Алессандро
|1
|0
|Далберт Эстеван
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|Кальяри
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +15 =4 -1Сампдория 0:4 Наполи Удинезе 0:4 Наполи Лестер 2:2 Наполи Наполи 2:1 Ювентус
Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан
Кальяри Последние 20 матчей: +8 =5 -7Кальяри 0:2 Эмполи Лацио 2:2 Кальяри Кальяри 2:3 Дженоа Милан 4:1 Кальяри
Кальяри 2:2 Специя Кальяри 3:1 Пиза Мальорка 1:0 Кальяри Кальяри 3:0 Ольбия Аугсбург 3:1 Кальяри Виченца Виртус 0:3 Кальяри Кальяри 16:1 Реал Виченца Кальяри 0:1 Дженоа Милан 0:0 Кальяри Кальяри 0:0 Фиорентина Беневенто 1:3 Кальяри Наполи 1:1 Кальяри Кальяри 3:2 Рома Удинезе 0:1 Кальяри Кальяри 4:3 Парма Интер Милан 1:0 Кальяри
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|11.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|0:2 Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Наполи
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|16.
|Кальяри
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|5.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|2.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|3.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|4.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|5.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Кальяри
Исход игры
Наполи
97.9% (143)
Ничья
0.7% (1)
Кальяри
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (63)
Меньше
54.35% (75)
Обе команды забьют
Да
33.33% (46)
Нет
66.67% (92)
Популярный счёт
2:0 Наполи
47.3% (69)
3:1 Наполи
16.4% (24)
2:1 Наполи
13% (19)
3:0 Наполи
12.3% (18)
1:0 Наполи
2.7% (4)
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