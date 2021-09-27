США: МЛС 2021
Остин
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Q2 Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
21
Колманич
Жан
99
Джитте
Мусса
- Основной состав
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Джитте МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
20 Депай НикЗащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
0 матчей
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фагундес Диего
|6
|0.23
|Домингес Сесильо
|5 (1)
|0.19
|Ринг Александр
|4
|0.15
|Дриусси Себастьян
|3
|0.12
|Галлахер Джон
|3
|0.12
|Почеттино Томас
|2
|0.08
|Касканте Хулио
|1
|0.04
|Хименес Эктор
|1
|0.04
|Страуд Джаред
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|11
|0.42
|Равелсон Райан
|5
|0.19
|Кабрал Кевин
|4
|0.15
|Васкес Виктор II
|3
|0.12
|Кьестан Саша
|3 (2)
|0.12
|Грандсир Самуэль
|2
|0.08
|Йовелич Деян
|2
|0.08
|Альварес Эфраин
|2
|0.08
|Ллетгет Себастьян
|1
|0.04
|Зубак Итан
|1
|0.04
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0.04
|Араухо Хулиан
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринг Александр
|4
|2
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Касканте Хулио
|3
|1
|Фагундес Диего
|4
|0
|Страуд Джаред
|4
|0
|Почеттино Томас
|3
|0
|Лима Ник
|3
|0
|Романа Джохан
|3
|0
|Беслер Мэтт
|2
|0
|Хименес Эктор
|2
|0
|Колманич Жан
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Freddy Kleemann
|1
|0
|Aedan Stanley
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дос Сантос Хонатан
|5
|0
|Араухо Хулиан
|5
|0
|Вильяфана Хорхе
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|2
|1
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Кьестан Саша
|2
|0
|Грандсир Самуэль
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Депай Ник
|2
|0
|Салдана Адам
|2
|0
|Чичарито
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Равелсон Райан
|1
|0
|Кулибали Сега
|1
|0
|Акоста Данило
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Харви Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Остин
|24% (6)
|16% (4)
|24% (6)
|12% (3)
|16% (4)
|8% (2)
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11.43% (4)
|14.29% (5)
|20% (7)
|20% (7)
|14.29% (5)
|20% (7)
Предыдущие игры
Остин Последние 20 матчей: +3 =4 -13Остин 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 1:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 3:0 Остин Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин
Остин 3:5 Даллас Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +7 =5 -8Миннесота Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|53 - 33
|62
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|26
|11
|12
|3
|44 - 24
|45
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|44 - 30
|39
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|32 - 25
|38
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|37 - 38
|38
|6.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|45 - 38
|37
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|37 - 32
|37
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|26
|9
|9
|8
|35 - 31
|36
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 36
|34
|10.
|Интер Майами
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|25 - 40
|32
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 29
|30
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|27
|6
|6
|15
|26 - 43
|24
|13.
|Цинциннати
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|26 - 48
|20
|14.
|Торонто
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|28 - 51
|19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|38 - 21
|48
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|44 - 28
|46
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|25
|12
|9
|4
|35 - 24
|45
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|42 - 43
|40
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|26
|11
|6
|9
|37 - 40
|39
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|29 - 29
|37
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|42 - 41
|36
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|31 - 34
|33
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|26
|8
|9
|9
|34 - 38
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|38 - 38
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|38 - 44
|27
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|31 - 41
|26
|13.
|Остин
|0:0 Заявка
|26
|5
|5
|16
|25 - 40
|20
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|31 - 14
|30
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|19 - 10
|27
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 10
|27
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 12
|26
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 13
|25
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 11
|24
|8.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|22 - 14
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 10
|19
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|14 - 16
|11
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 13
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|2.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 19
|26
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|26 - 14
|26
|4.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 12
|25
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|20 - 11
|24
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|26 - 19
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 17
|20
|11.
|Даллас
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 12
|18
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 19
|15
|13.
|Остин
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|18 - 21
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 18
|27
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 10
|15
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 9
|15
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 18
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 25
|13
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|15 - 20
|12
|8.
|Цинциннати
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 35
|12
|9.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|10.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|16 - 19
|11
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|20 - 28
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 18
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|6 - 25
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 10
|26
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 14
|20
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|16 - 19
|18
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 25
|16
|6.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 24
|14
|7.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 29
|11
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 22
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|14 - 20
|10
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|0:0 Заявка
|13
|2
|2
|9
|7 - 19
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|12 - 24
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|16
|7
|3
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|14
|2
|0
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|13
|0
|5
|5.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|12
|1
|8
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|11
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|11
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|6
|2