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США: МЛС 2021

2021
Остин
0:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0' 34'
41
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
3
Романа
Джохан
21
Колманич
Жан
7
Почеттино
Томас
15
Даниэль
Перейра
14
Фагундес
Диего
25
Дриусси
Себастьян
10
Домингес
Сесильо
99
Джитте
Мусса
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
4
Кулибали
Сега
5
Стирс
Дэниэл
19
Вильяфана
Хорхе
17
Ллетгет
Себастьян
8
Дос
Сантос
Хонатан
6
Равелсон
Райан
9
Кабрал
Кевин
14
Чичарито
7
Васкес
Виктор
II
Остин
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2

История личных встреч

Остин
Лос-Анджелес Гэлакси

0 матчей

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фагундес Диего 6 0.23
Домингес Сесильо 5 (1) 0.19
Ринг Александр 4 0.15
Дриусси Себастьян 3 0.12
Галлахер Джон 3 0.12
Почеттино Томас 2 0.08
Касканте Хулио 1 0.04
Хименес Эктор 1 0.04
Страуд Джаред 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Редес Родни 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 11 0.42
Равелсон Райан 5 0.19
Кабрал Кевин 4 0.15
Васкес Виктор II 3 0.12
Кьестан Саша 3 (2) 0.12
Грандсир Самуэль 2 0.08
Йовелич Деян 2 0.08
Альварес Эфраин 2 0.08
Ллетгет Себастьян 1 0.04
Зубак Итан 1 0.04
Дос Сантос Хонатан 1 0.04
Араухо Хулиан 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Стирс Дэниэл 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринг Александр 4 2
Даниэль Перейра 5 0
Касканте Хулио 3 1
Фагундес Диего 4 0
Страуд Джаред 4 0
Почеттино Томас 3 0
Лима Ник 3 0
Романа Джохан 3 0
Беслер Мэтт 2 0
Хименес Эктор 2 0
Колманич Жан 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Freddy Kleemann 1 0
Aedan Stanley 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дос Сантос Хонатан 5 0
Араухо Хулиан 5 0
Вильяфана Хорхе 4 0
Уильямс Дэррик 2 1
Кабрал Кевин 3 0
Кьестан Саша 2 0
Грандсир Самуэль 2 0
Йовелич Деян 2 0
Депай Ник 2 0
Салдана Адам 2 0
Чичарито 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Равелсон Райан 1 0
Кулибали Сега 1 0
Акоста Данило 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Харви Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Остин 24% (6) 16% (4) 24% (6) 12% (3) 16% (4) 8% (2)
 Лос-Анджелес Гэлакси 11.43% (4) 14.29% (5) 20% (7) 20% (7) 14.29% (5) 20% (7)

Предыдущие игры

Остин Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Остин 3:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Остин 1:2 Лос-Анджелес Хьюстон Динамо 3:0 Остин Ванкувер Уайткэпс 2:1 Остин
Остин 3:5 Даллас Остин 3:1 Портленд Тимберс Остин 1:2 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 1:0 Остин Даллас 2:0 Остин Остин 3:2 Хьюстон Динамо Остин 0:1 Колорадо Рэпидс Остин 0:1 Сиэтл Саундерс Остин 0:2 Лос-Анджелес Остин 4:1 Портленд Тимберс Остин 0:0 Коламбус Кру Миннесота Юнайтед 2:0 Остин Остин 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Спортинг Канзас-Сити 1:1 Остин Сиэтл Саундерс 0:0 Остин Нэшвилл 1:0 Остин
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Миннесота Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Колорадо Рэпидс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Спортинг Канзас-Сити Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Ванкувер Уайткэпс 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 28 19 5 4 53 - 33 62
2. Нэшвилл Заявка 26 11 12 3 44 - 24 45
3. Нью-Йорк Сити Заявка 26 11 6 9 44 - 30 39
4. Филадельфия Юнион Заявка 25 10 8 7 32 - 25 38
5. Орландо Сити Заявка 26 10 8 8 37 - 38 38
6. Ди Си Юнайтед Заявка 26 11 4 11 45 - 38 37
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 26 10 7 9 37 - 32 37
8. Атланта Юнайтед Заявка 26 9 9 8 35 - 31 36
9. Коламбус Кру Заявка 27 9 7 11 32 - 36 34
10. Интер Майами Заявка 25 9 5 11 25 - 40 32
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 25 8 6 11 31 - 29 30
12. Чикаго Файр Заявка 27 6 6 15 26 - 43 24
13. Цинциннати Заявка 25 4 8 13 26 - 48 20
14. Торонто Заявка 26 4 7 15 28 - 51 19

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 25 14 6 5 38 - 21 48
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 26 13 7 6 44 - 28 46
3. Колорадо Рэпидс Заявка 25 12 9 4 35 - 24 45
4. Портленд Тимберс Заявка 26 12 4 10 42 - 43 40
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 26 11 6 9 37 - 40 39
6. Миннесота Юнайтед Заявка 25 10 7 8 29 - 29 37
7. Реал Солт-Лейк Заявка 26 10 6 10 42 - 41 36
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 25 8 9 8 31 - 34 33
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 26 8 9 9 34 - 38 33
10. Лос-Анджелес Заявка 26 9 6 11 38 - 38 33
11. Даллас Заявка 27 6 9 12 38 - 44 27
12. Хьюстон Динамо Заявка 27 5 11 11 31 - 41 26
13. Остин 0:0 Заявка 26 5 5 16 25 - 40 20

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 14 8 6 0 31 - 14 30
3. Филадельфия Юнион Заявка 14 8 3 3 19 - 10 27
4. Ди Си Юнайтед Заявка 12 9 0 3 25 - 10 27
5. Нью-Йорк Сити Заявка 13 8 2 3 29 - 12 26
6. Орландо Сити Заявка 13 7 4 2 23 - 13 25
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 7 3 3 20 - 11 24
8. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
9. Клёб де Фут Монреаль Заявка 12 7 3 2 22 - 14 24
10. Чикаго Файр Заявка 15 5 5 5 20 - 18 20
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 12 5 4 3 15 - 10 19
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 11 2 5 4 14 - 16 11
14. Цинциннати Заявка 11 1 5 5 9 - 13 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
2. Портленд Тимберс Заявка 13 8 2 3 27 - 19 26
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 14 7 5 2 26 - 14 26
4. Реал Солт-Лейк Заявка 13 7 4 2 21 - 12 25
5. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 6 1 20 - 11 24
6. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 7 2 4 17 - 14 23
8. Лос-Анджелес Заявка 13 6 5 2 26 - 19 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 13 5 5 3 19 - 17 20
11. Даллас Заявка 12 4 6 2 19 - 12 18
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
13. Остин 0:0 Заявка 13 3 3 7 18 - 21 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 8 3 3 25 - 18 27
2. Нэшвилл Заявка 12 3 6 3 13 - 10 15
3. Интер Майами Заявка 11 4 3 4 8 - 9 15
4. Нью-Йорк Сити Заявка 13 3 4 6 15 - 18 13
5. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
6. Орландо Сити Заявка 13 3 4 6 14 - 25 13
7. Атланта Юнайтед Заявка 13 2 6 5 15 - 20 12
8. Цинциннати Заявка 14 3 3 8 17 - 35 12
9. Филадельфия Юнион Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
10. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 3 2 8 16 - 19 11
11. Ди Си Юнайтед Заявка 14 2 4 8 20 - 28 10
12. Коламбус Кру Заявка 14 2 4 8 9 - 18 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 12 1 1 10 6 - 25 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 12 8 2 2 19 - 10 26
2. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 12 6 2 4 18 - 14 20
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 13 4 6 3 16 - 19 18
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Заявка 13 4 4 5 16 - 25 16
6. Портленд Тимберс Заявка 13 4 2 7 15 - 24 14
7. Реал Солт-Лейк Заявка 13 3 2 8 21 - 29 11
8. Миннесота Юнайтед Заявка 12 2 5 5 12 - 22 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 12 1 7 4 14 - 20 10
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин 0:0 Заявка 13 2 2 9 7 - 19 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 14 0 6 8 12 - 24 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 16 7 3
2. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 14 2 0
3. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
4. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 13 0 5
5. Нэшвилл Мукхтар Хани 12 1 8
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 11 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 11 0
4. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
5. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 6 2
Весь список
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Остин
Ничья
Лос-Анджелес Гэлакси
3.07
3.98
2.36
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Остин 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси онлайн




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