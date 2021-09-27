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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Брайтон
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
4
Миливоевич
Лука
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
6
Гехи
Марк
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
1
Санчес
Роберт
24
Даффи
Шейн
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
34
Вельтман
Йоел
13
Гросс
Паскаль
14
Лаллана
Адам
3
Кукурелья
Марк
11
Троссар
Леандро
18
Уэлбек
Данни
9
Мопе
Нил
Кристал Пэлас
4-3-3
Брайтон
3-4-1-2

История личных встреч

Кристал Пэлас
Брайтон

10 матчей

60%
40%
0%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
5 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:0
Ч
0:2
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 2 0.4
Эдуар Одсонн 2 0.4
Заха Уилфрид 1 (1) 0.2
Бентеке Кристиан 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 3 (1) 0.6
Троссар Леандро 1 0.2
Макаллистер Алексис 1 0.2
Уэлбек Данни 1 0.2
Даффи Шейн 1 0.2
Гросс Паскаль 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 2 0
Бентеке Кристиан 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Галлахер Конор 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Мопе Нил 1 0
Марч Соломон 1 0
Биссума Ив 1 0
Мвепу Энок 1 0
Санчес Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)
 Брайтон 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Челси 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси
Брайтон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Брайтон 2:0 Суонси Брайтон 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Брайтон Брайтон 0:2 Эвертон
Кардифф Сити 0:2 Брайтон Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
2. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
3. Челси Заявка 6 4 1 1 12 - 2 13
4. Манчестер Юнайтед Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
5. Эвертон Заявка 6 4 1 1 12 - 7 13
6. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
10. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
11. Арсенал Заявка 6 3 0 3 5 - 10 9
12. Уотфорд Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Вулверхэмптон Заявка 6 2 0 4 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
16. Саутгемптон Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
17. Лидс Заявка 6 0 3 3 6 - 14 3
18. Ньюкасл Заявка 6 0 3 3 7 - 14 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 2 4 5 - 11 2
20. Норвич Заявка 6 0 0 6 2 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 0 1 9 - 3 6
6. Челси Заявка 3 2 0 1 6 - 1 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
16. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Ньюкасл Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
2. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
3. Лидс Купер Лиам 3 0
4. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
5. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2021, осталось 16 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Кристал Пэлас 38.8% (57)
    X 42.2% (62)
    Брайтон 19% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Брайтон
    3.07
    3.20
    2.76
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Брайтон онлайн


    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Брайтон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    38.1% (59)
    Ничья
    41.9% (65)
    Брайтон
    20% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (56)
    Меньше
    58.82% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    77.21% (105)
    Нет
    22.79% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.6% (49)
    2:1 Кристал Пэлас
    19.4% (30)
    1:2 Брайтон
    10.3% (16)
    1:0 Кристал Пэлас
    9.7% (15)
    0:1 Брайтон
    5.8% (9)
    2:0 Кристал Пэлас
    3.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
    1:3 Брайтон
    1.3% (2)
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