Англия: Премьер-лига 2021-2022
Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Брайтон
История личных встреч
Кристал Пэлас
Брайтон
10 матчей
60%
40%
0%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
5 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|2
|0.4
|Эдуар Одсонн
|2
|0.4
|Заха Уилфрид
|1 (1)
|0.2
|Бентеке Кристиан
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|3 (1)
|0.6
|Троссар Леандро
|1
|0.2
|Макаллистер Алексис
|1
|0.2
|Уэлбек Данни
|1
|0.2
|Даффи Шейн
|1
|0.2
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|2
|0
|Бентеке Кристиан
|1
|0
|Заха Уилфрид
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|2
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Мопе Нил
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Биссума Ив
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Санчес Роберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|0
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|60% (3)
|Брайтон
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Челси 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси
Брайтон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Брайтон 2:0 Суонси Брайтон 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Брайтон Брайтон 0:2 Эвертон
Кардифф Сити 0:2 Брайтон Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 1
|13
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 4
|13
|4.
|Брайтон
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 1
|10
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|3 - 6
|9
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|9.
|Брентфорд
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 2
|8
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|12.
|Лестер
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|13.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|2 - 9
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Лидс
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 12
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|5.
|Челси
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|6.
|Эвертон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Арсенал
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|17.
|Лидс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|19.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|Брайтон
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Эвертон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Арсенал
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 7
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|20.
|Норвич
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|4
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4
|1
|2
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|0
|4.
|Вест Хэм
|Бенрахма Саид
|3
|0
|2
|5.
|Лестер
|Варди Джейми
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|2.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|3
|0
|4.
|Уотфорд
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|1
|1
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Брайтон
Исход игры
Кристал Пэлас
48.5% (33)
Ничья
29.4% (20)
Брайтон
22.1% (15)
Тотал 2.5
Больше
48.53% (33)
Меньше
51.47% (35)
Обе команды забьют
Да
76.47% (52)
Нет
23.53% (16)
Популярный счёт
2:1 Кристал Пэлас
30.9% (21)
1:1 Ничья
27.9% (19)
1:2 Брайтон
13.2% (9)
1:0 Кристал Пэлас
11.8% (8)
0:1 Брайтон
5.9% (4)
2:0 Кристал Пэлас
5.9% (4)
1:3 Брайтон
2.9% (2)
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