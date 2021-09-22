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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Брайтон

История личных встреч

Кристал Пэлас
Брайтон

10 матчей

60%
40%
0%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
5 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

0%
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

0%
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
53.3%
13.4%
5 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
К
2:1
ПЛ
0:0
Ч
0:2
Ч
0:0
Ч
3:0
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 2 0.4
Эдуар Одсонн 2 0.4
Заха Уилфрид 1 (1) 0.2
Бентеке Кристиан 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 3 (1) 0.6
Троссар Леандро 1 0.2
Макаллистер Алексис 1 0.2
Уэлбек Данни 1 0.2
Даффи Шейн 1 0.2
Гросс Паскаль 0 0
Биссума Ив 0 0
Модер Якуб 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 2 0
Бентеке Кристиан 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Галлахер Конор 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 2 0
Вельтман Йоел 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Мопе Нил 1 0
Марч Соломон 1 0
Биссума Ив 1 0
Мвепу Энок 1 0
Санчес Роберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 0 0 0 20% (1) 20% (1) 60% (3)
 Брайтон 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ливерпуль 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас Уотфорд 1:0 Кристал Пэлас
Кристал Пэлас 0:0 Брентфорд Челси 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:1 Уотфорд Рединг 1:3 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:2 Чарльтон Ипсвич 0:1 Кристал Пэлас Стивенэйдж 1:0 Кристал Пэлас Уолсолл 0:1 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:3 Арсенал Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла Саутгемптон 3:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Сити Лестер 2:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:4 Челси
Брайтон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Брайтон 2:0 Суонси Брайтон 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Брайтон Брайтон 0:2 Эвертон
Кардифф Сити 0:2 Брайтон Брайтон 2:0 Уотфорд Бёрнли 1:2 Брайтон Хетафе 2:0 Брайтон Лутон Таун 1:3 Брайтон Глазго Рейнджерс 0:0 Брайтон Арсенал 2:0 Брайтон Брайтон 3:2 Манчестер Сити Брайтон 1:1 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Брайтон Брайтон 2:0 Лидс Шеффилд Юнайтед 1:0 Брайтон Челси 0:0 Брайтон Брайтон 0:0 Эвертон Манчестер Юнайтед 2:1 Брайтон Брайтон 3:0 Ньюкасл
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
2. Ливерпуль Заявка 5 4 1 0 12 - 1 13
3. Манчестер Юнайтед Заявка 5 4 1 0 13 - 4 13
4. Брайтон Заявка 5 4 0 1 7 - 4 12
5. Манчестер Сити Заявка 5 3 1 1 11 - 1 10
6. Эвертон Заявка 5 3 1 1 10 - 7 10
7. Тоттенхэм Заявка 5 3 0 2 3 - 6 9
8. Вест Хэм Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
9. Брентфорд Заявка 5 2 2 1 5 - 2 8
10. Астон Вилла Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
11. Уотфорд Заявка 5 2 0 3 6 - 8 6
12. Лестер Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Арсенал Заявка 5 2 0 3 2 - 9 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
15. Саутгемптон Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Вулверхэмптон Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Лидс Заявка 5 0 3 2 5 - 12 3
18. Ньюкасл Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
19. Бёрнли Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 5 0 0 5 2 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
5. Челси Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
6. Эвертон Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
7. Брайтон Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
9. Кристал Пэлас Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
10. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
11. Брентфорд Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
12. Лестер Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13. Уотфорд Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Арсенал Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Саутгемптон Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
17. Лидс Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
18. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
19. Вулверхэмптон Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4. Брайтон Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
6. Вест Хэм Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Эвертон Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
8. Тоттенхэм Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
9. Вулверхэмптон Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Уотфорд Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13. Арсенал Заявка 3 1 0 2 1 - 7 3
14. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Астон Вилла Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
19. Ньюкасл Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
20. Норвич Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 4 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 4 1 2
3. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 0
4. Вест Хэм Бенрахма Саид 3 0 2
5. Лестер Варди Джейми 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
2. Лидс Купер Лиам 3 0
3. Манчестер Юнайтед Погба Поль 3 0
4. Уотфорд Этебо Огенекаро 3 0
5. Вест Хэм Антонио Майкл 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 сентября 2021, осталось 2 дня 11 часов 15 минут.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Кристал Пэлас 48.5% (33)
    X 29.4% (20)
    Брайтон 22.1% (15)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Брайтон
    3.21
    3.30
    2.63
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Брайтон онлайн


    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Брайтон

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    48.5% (33)
    Ничья
    29.4% (20)
    Брайтон
    22.1% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.53% (33)
    Меньше
    51.47% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    76.47% (52)
    Нет
    23.53% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Кристал Пэлас
    30.9% (21)
    1:1 Ничья
    27.9% (19)
    1:2 Брайтон
    13.2% (9)
    1:0 Кристал Пэлас
    11.8% (8)
    0:1 Брайтон
    5.9% (4)
    2:0 Кристал Пэлас
    5.9% (4)
    1:3 Брайтон
    2.9% (2)
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