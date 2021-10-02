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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
2:0
Конец матча

Стадион:
Тернана
0'
30' Желтая карточка
Фаджоли Николо
1:0
44' Гол
Дзанимачча Лука
52' Желтая карточка
Пройетти Маттиа
60' Желтая карточка
Капуано Марко
2:0
73' Гол
Ди Кармине Самуэль
89' Желтая карточка
Гаэтано Джанлука
90'+7
45
Сарр
Мухамаду
17
Серникола
Леонардо
55
Околи
Меме
15
Бьянкетти
Маттео
3
Валери
Эмануэле
16
Бартоломей
Паоло
21
Фаджоли
Николо
70
Гаэтано
Джанлука
98
Дзанимачча
Лука
18
Видо
Лука
10
Буонаюто
Кристиан
1
Яннарилли
Энтони
23
Гирингелли
Лука
42
Бобен
Матия
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
34
Агацци
Давиде
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
32
Петтинари
Стефано
17
Фалетти
Сезар
Кремонезе
4-3-3
Тернана
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Тернана

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СB
2:1
СB
3:3
СCA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонаюто Кристиан 2 0.29
Видо Лука 2 0.29
Ди Кармине Самуэль 1 0.14
Фаджоли Николо 1 0.14
Вальцания Лука 1 0.14
Дзанимачча Лука 1 0.14
Валери Эмануэле 1 0.14
Чофани Даниэль 1 (1) 0.14
Баэс Хайме 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сезар 2 0.29
Доннарумма Альфредо 1 (1) 0.14
Дефенди Марино 1 0.14
Соренсен Фредерик 1 0.14
Мартелла Бруно 1 0.14
Маццокки Симоне 1 0.14
Капоне Кристиан 1 0.14
Партипило Антони 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 3 0
Баэс Хайме 1 1
Вальцания Лука 2 0
Околи Меме 2 0
Чофани Даниэль 1 0
Бьянкетти Маттео 1 0
Видо Лука 1 0
Бартоломей Паоло 1 0
Дели Франческо 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Раванелли Лука 1 0
Фаджоли Николо 1 0
Гаэтано Джанлука 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 1 1
Агацци Давиде 1 1
Соренсен Фредерик 2 0
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Фалетти Сезар 1 0
Бобен Матия 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0
Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Козенца - Кремонезе 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Виртус Энтелла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Реджана 3:0 Кремонезе - Салернитана 0:1
Тернана
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4
Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4 Туррис - Тернана 0:1 Тернана - Кавезе 7:2 Тернана - Авеллино 4:1 Бишелье - Тернана 1:2 Потенца - Тернана 0:2 Тернана - Вибонезе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Брешия Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
4. Лечче Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Асколи Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
7. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Козенца Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
9. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10. Реджина 0:1 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
11. Перуджа Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
12. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
13. Парма Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
14. Тернана Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 1 3 10 - 7 7
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
17. Кротоне Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
18. Комо Заявка 6 0 3 3 4 - 9 3
19. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 15 1
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Козенца Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Реджина 0:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6. СПАЛ 2013 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Беневенто Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Брешия Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
12. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Асколи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Алессандрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Кротоне Заявка 4 0 3 1 5 - 8 3
17. Перуджа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Комо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Порденоне Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20. Виченца Виртус Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Пиза 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фрозиноне Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Перуджа Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11. Реджина 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Тернана Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Алессандрия Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
17. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
19. Виченца Виртус Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 5 0 1
2. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
4. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
5. Асколи Дионизи Федерико 5 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
2. Перуджа Лизи Франческо 4 0
3. Читтаделла Адорни Давиде 4 0
4. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
5. Читтаделла Кассандро Томмазо 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Дзанимачча Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Фаджоли Николо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кремонезе 2:0 Тернана онлайн




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