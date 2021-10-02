Италия: Серия B 2021-2022
Кремонезе
2:0
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Тернана
30' Желтая карточкаФаджоли Николо
1:0
44' ГолДзанимачча Лука
52' Желтая карточкаПройетти Маттиа
60' Желтая карточкаКапуано Марко
2:0
73' ГолДи Кармине Самуэль
89' Желтая карточкаГаэтано Джанлука
55
Околи
Меме
18
Видо
Лука
42
Бобен
Матия
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
Ход матча
30'
44'
52'
60'
73'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
История личных встреч
Кремонезе
Тернана
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонаюто Кристиан
|2
|0.29
|Видо Лука
|2
|0.29
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0.14
|Фаджоли Николо
|1
|0.14
|Вальцания Лука
|1
|0.14
|Дзанимачча Лука
|1
|0.14
|Валери Эмануэле
|1
|0.14
|Чофани Даниэль
|1 (1)
|0.14
|Баэс Хайме
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сезар
|2
|0.29
|Доннарумма Альфредо
|1 (1)
|0.14
|Дефенди Марино
|1
|0.14
|Соренсен Фредерик
|1
|0.14
|Мартелла Бруно
|1
|0.14
|Маццокки Симоне
|1
|0.14
|Капоне Кристиан
|1
|0.14
|Партипило Антони
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Баэс Хайме
|1
|1
|Вальцания Лука
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Бьянкетти Маттео
|1
|0
|Видо Лука
|1
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Дели Франческо
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Фаджоли Николо
|1
|0
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Агацци Давиде
|1
|1
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Фалетти Сезар
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
2
22%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
17%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
40%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Парма - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Читтаделла 2:0
Сассуоло - Кремонезе 0:2 Монца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Торино - Кремонезе 0:0 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Пескара 3:0 Кьево - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Реджина 1:1 Монца - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Эмполи 2:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Козенца - Кремонезе 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Виртус Энтелла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Реджана 3:0 Кремонезе - Салернитана 0:1
Тернана
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1 Тернана - Пиза 1:4
Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4 Туррис - Тернана 0:1 Тернана - Кавезе 7:2 Тернана - Авеллино 4:1 Бишелье - Тернана 1:2 Потенца - Тернана 0:2 Тернана - Вибонезе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|7.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Реджина
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 7
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|18.
|Комо
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Реджина
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|12.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Асколи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|17.
|Перуджа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Тернана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|5
|0
|1
|2.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|4.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|3.
|Читтаделла
|Адорни Давиде
|4
|0
|4.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|5.
|Читтаделла
|Кассандро Томмазо
|4
|0