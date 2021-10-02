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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
Парма
0'
0:1
27' Гол
Тутино Дженнаро
34' Желтая карточка
Вивиани Федерико
35'
22
Тиам
Демба
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
5
Эспозито
Сальваторе
77
Вивиани
Федерико
99
Латте
Лат
Эммануэль
8
Манкозу
Марко
7
Крочата
Джованни
9
Коломбо
Лоренцо
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
25
Коббо
Элиас
30
Валенти
Лаутаро
26
Кулибали
Войо
11
Юрич
Станко
21
Скьяттарелла
Паскуале
10
Васкес
Франко
8
Брунетта
Хуан
9
Тутино
Дженнаро
28
Михэйлэ
Валентин
СПАЛ 2013
4-2-3-1
Парма
4-3-3

Ход матча

27'
0:1
Тутино Дженнаро
34'
Вивиани Федерико
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

История личных встреч

СПАЛ 2013
Парма

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
0:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 3 0.43
Вивиани Федерико 2 0.29
Манкозу Марко 1 0.14
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.14
Капрадосси Элио 1 0.14
Латте Лат Эммануэль 1 0.14
Сек Демба 1 0.14
Д'Орацио Людовико 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михэйлэ Валентин 2 0.29
Тутино Дженнаро 2 0.29
Ман Деннис 2 0.29
Васкес Франко 1 0.14
Инглезе Роберто 1 0.14
Юрич Станко 1 0.14
Дель Прато Энрико 1 0.14
Бенедычак Адриан 1 0.14
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вивиани Федерико 4 0
Крочата Джованни 2 0
Капрадосси Элио 1 0
Викари Франческо 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Трипальделли Алессандро 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Селия Раффаэле 1 0
Да Рива Якопо 1 0
Сек Демба 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 2 1
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Гальоло Риккардо 1 0
Брунетта Хуан 1 0
Ман Деннис 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Юрич Станко 1 0
Болог Ботонд 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
10
7 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
1
9%
2
20%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1
СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1 Кьево - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Читтаделла 1:0 Пиза - СПАЛ 2013 3:0 СПАЛ 2013 - Виртус Энтелла 0:0 Пескара - СПАЛ 2013 0:1 Салернитана - СПАЛ 2013 0:0
Парма
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4
Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3 Лацио - Парма 1:0 Парма - Аталанта 2:5 Торино - Парма 1:0 Парма - Кротоне 3:4 Ювентус - Парма 3:1 Кальяри - Парма 4:3 Парма - Милан 1:3 Беневенто - Парма 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Брешия Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
4. Лечче Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Асколи Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
7. Парма 1:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
9. Козенца Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
10. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
11. Реджина Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
12. Перуджа Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
13. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
14. Тернана Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 7 2 1 4 10 - 8 7
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
17. Кротоне Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
18. Комо Заявка 6 0 3 3 4 - 9 3
19. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 15 1
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6. Беневенто Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
7. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
9. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Брешия Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
12. Парма 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Асколи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Алессандрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Кротоне Заявка 4 0 3 1 5 - 8 3
17. Перуджа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Комо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Порденоне Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20. Виченца Виртус Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Пиза Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Парма 1:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Фрозиноне Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Перуджа Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Лечче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
9. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11. Реджина Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Комо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Тернана Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Алессандрия Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
17. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18. СПАЛ 2013 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
19. Виченца Виртус Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
4. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
5. Асколи Дионизи Федерико 5 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
2. Пиза Караччоло Антонио 4 0
3. Реджина Кризетиг Лоренцо 4 0
4. СПАЛ 2013 Вивиани Федерико 4 0
5. Перуджа Лизи Франческо 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Парма
4.84
3.70
3.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч СПАЛ 2013 0:1 Парма онлайн




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