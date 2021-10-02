Италия: Серия B 2021-2022
СПАЛ 2013
2:2
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Парма
0:1
27' ГолТутино Дженнаро
34' Желтая карточкаВивиани Федерико
41' Желтая карточкаТрипальделли Алессандро
57' Желтая карточкаКулибали Войо
61' Желтая карточкаЛатте Лат Эммануэль
0:2
68' ГолВаскес Франко
72' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
1:2
82' ГолВивиани Федерико
2:2
90' ГолКоломбо Лоренцо
90' Желтая карточкаЭспозито Сальваторе
90' Красная карточкаВаскес Франко
22
Тиам
Демба
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Кокколо ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бузи МаксимЗащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Enzo Maresca
Ход матча
27'
0:1
34'
57'
68'
82'
1:2
90'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
История личных встреч
СПАЛ 2013
Парма
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.57
|Вивиани Федерико
|3
|0.43
|Манкозу Марко
|1
|0.14
|Сек Демба
|1
|0.14
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.14
|Капрадосси Элио
|1
|0.14
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0.14
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|2
|0.29
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.29
|Тутино Дженнаро
|2
|0.29
|Ман Деннис
|2
|0.29
|Инглезе Роберто
|1
|0.14
|Дель Прато Энрико
|1
|0.14
|Юрич Станко
|1
|0.14
|Бенедычак Адриан
|1
|0.14
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вивиани Федерико
|4
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Трипальделли Алессандро
|2
|0
|Капрадосси Элио
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Латте Лат Эммануэль
|1
|0
|Дикманн Лоренцо
|1
|0
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Селия Раффаэле
|1
|0
|Да Рива Якопо
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|2
|2
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Брунетта Хуан
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Юрич Станко
|1
|0
|Болог Ботонд
|1
|0
|Кулибали Войо
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
9
6 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
2
22%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
4
57%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
2
67%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 8
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тернана - СПАЛ 2013 1:0 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Реджина - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Монца 1:1
СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Пиза - СПАЛ 2013 1:0 Беневенто - СПАЛ 2013 2:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 1:0 Реджана - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Лечче - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Венеция 1:1 Кьево - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Читтаделла 1:0 Пиза - СПАЛ 2013 3:0 СПАЛ 2013 - Виртус Энтелла 0:0 Пескара - СПАЛ 2013 0:1 Салернитана - СПАЛ 2013 0:0
Парма
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4
Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2 Парма - Лечче 1:3 Парма - Интер Милан 0:2 Парма - Сассуоло 0:3 Бохум - Парма 1:0 Сампдория - Парма 3:0 Парма - Сассуоло 1:3 Лацио - Парма 1:0 Парма - Аталанта 2:5 Торино - Парма 1:0 Парма - Кротоне 3:4 Ювентус - Парма 3:1 Кальяри - Парма 4:3 Парма - Милан 1:3 Беневенто - Парма 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|7.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Реджина
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|11.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|15.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|18.
|Комо
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|7.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|12.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Асколи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|17.
|Перуджа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Пиза
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Реджина
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Тернана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|4.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|3.
|Пиза
|Караччоло Антонио
|4
|0
|4.
|Реджина
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|5.
|СПАЛ 2013
|Вивиани Федерико
|4
|0