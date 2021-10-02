  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
0:1
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
15' Желтая карточка
Адорни Давиде
29' Желтая карточка
Вита Алессио
30' Желтая карточка
Оквонкво Орджи
31' Желтая карточка
Кассандро Томмазо
0:1
54' Гол
Оквонкво Орджи
73' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
85' Желтая карточка
Гатти Федерико
90' Желтая карточка
Маццокко Давиде
90'+6
1
Равалья
Федерико
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
11
Дзампано
Франческо
21
Болока
Даниэль
16
Гарритано
Лука
88
Риччи
Матео
24
Зербин
Алессио
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
36
Кастари
Элхан
84
Кассандро
Томмазо
2
Пертиконе
Романо
5
Адорни
Давиде
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
23
Бранка
Симоне
48
Антонуччи
Мирко
22
Оквонкво
Орджи
92
Бальдини
Энрико
Фрозиноне
3-5-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Читтаделла

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

19 матчей

36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:3
СB
0:2
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
1:1
СB
2:3
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарритано Лука 1 0.14
Канотто Луиджи 1 0.14
Зербин Алессио 1 0.14
Чано Камилло 1 0.14
Роден Маркус 1 0.14
Дзампано Франческо 1 0.14
Шарпантье Габриэль 1 0.14
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.14
Трибуцци Алессио 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оквонкво Орджи 5 0.71
Бальдини Энрико 2 (1) 0.29
Адорни Давиде 1 0.14
Фраре Доменико 1 0.14
Антонуччи Мирко 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Вита Алессио 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 4 0
Чано Камилло 2 0
Дзампано Франческо 2 0
Коттали Маттео 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Роден Маркус 1 0
Гарритано Лука 1 0
Риччи Матео 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Новакович Андрия 1 0
Болока Даниэль 1 0
Зербин Алессио 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Трибуцци Алессио 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адорни Давиде 4 0
Кассандро Томмазо 4 0
Бенедетти Амедео 3 0
Паван Никола 3 0
Тункара Мамаду 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Антонуччи Мирко 2 0
Доннарумма Даниэле 1 0
Вита Алессио 1 0
Д'Урсо Кристиан 1 0
Кастари Элхан 1 0
Данци Андреа 1 0
Фраре Доменико 1 0
Маццокко Давиде 1 0
Тавернелли Камилло 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
50%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0
Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Реджана 0:0 Фрозиноне - Лечче 0:3 Кьево - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 0:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Монца 2:2
Читтаделла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0
Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Асколи - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Виртус Энтелла 1:0 Лечче - Читтаделла 1:3 Читтаделла - Кьево 1:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 7 6 1 0 14 - 4 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Брешия Заявка 6 4 2 0 17 - 8 14
4. Лечче Заявка 7 4 2 1 12 - 7 14
5. Асколи Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
6. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
7. Беневенто Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Козенца Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
9. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
10. Реджина 0:1 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
11. Перуджа Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
12. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
13. Парма Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
14. Тернана Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
15. СПАЛ 2013 Заявка 6 2 1 3 10 - 7 7
16. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
17. Кротоне Заявка 7 0 4 3 9 - 15 4
18. Комо Заявка 6 0 3 3 4 - 9 3
19. Порденоне Заявка 6 0 1 5 2 - 15 1
20. Виченца Виртус Заявка 6 0 0 6 4 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:0 Заявка 4 4 0 0 6 - 1 12
2. Козенца Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Реджина 0:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6. СПАЛ 2013 Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
7. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
8. Беневенто Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Брешия Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
12. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Асколи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Алессандрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Кротоне Заявка 4 0 3 1 5 - 8 3
17. Перуджа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Комо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Порденоне Заявка 3 0 1 2 1 - 6 1
20. Виченца Виртус Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Пиза 1:0 Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
4. Фрозиноне Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
5. Перуджа Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Лечче Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
11. Реджина 0:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
12. Комо Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Тернана Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
15. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Алессандрия Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
17. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
19. Виченца Виртус Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 5 0 1
2. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
3. Кротоне Мулаттьери Самуэле 5 0 0
4. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
5. Асколи Дионизи Федерико 5 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
2. Перуджа Лизи Франческо 4 0
3. Читтаделла Адорни Давиде 4 0
4. Беневенто Акампора Дженнаро 4 0
5. Читтаделла Кассандро Томмазо 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Кассандро Томмазо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Оквонкво Орджи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Вита Алессио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Адорни Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фрозиноне 0:1 Читтаделла онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 