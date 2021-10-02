Италия: Серия B 2021-2022
Фрозиноне
0:1
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Читтаделла
15' Желтая карточкаАдорни Давиде
29' Желтая карточкаВита Алессио
30' Желтая карточкаОквонкво Орджи
31' Желтая карточкаКассандро Томмазо
0:1
54' ГолОквонкво Орджи
73' Желтая карточкаБенедетти Амедео
85' Желтая карточкаГатти Федерико
90' Желтая карточкаМаццокко Давиде
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
16
Вита
Алессио
72
Данци
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
Ход матча
15'
29'
30'
54'
73'
85'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
История личных встреч
Фрозиноне
Читтаделла
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
19 матчей
36.8%
52.6%
10.6%
7 побед 10 ничьих 2 победы
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарритано Лука
|1
|0.14
|Канотто Луиджи
|1
|0.14
|Зербин Алессио
|1
|0.14
|Чано Камилло
|1
|0.14
|Роден Маркус
|1
|0.14
|Дзампано Франческо
|1
|0.14
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.14
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.14
|Трибуцци Алессио
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оквонкво Орджи
|5
|0.71
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.29
|Адорни Давиде
|1
|0.14
|Фраре Доменико
|1
|0.14
|Антонуччи Мирко
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Вита Алессио
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|4
|0
|Чано Камилло
|2
|0
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Болока Даниэль
|1
|0
|Зербин Алессио
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
|Трибуцци Алессио
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адорни Давиде
|4
|0
|Кассандро Томмазо
|4
|0
|Бенедетти Амедео
|3
|0
|Паван Никола
|3
|0
|Тункара Мамаду
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Антонуччи Мирко
|2
|0
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|Вита Алессио
|1
|0
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Данци Андреа
|1
|0
|Фраре Доменико
|1
|0
|Маццокко Давиде
|1
|0
|Тавернелли Камилло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
50%
1
11%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Перуджа 0:0
Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Реджана 0:0 Фрозиноне - Лечче 0:3 Кьево - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 0:1 Козенца - Фрозиноне 1:2 Фрозиноне - Монца 2:2
Читтаделла
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Читтаделла - Лечче 1:2 Беневенто - Читтаделла 4:1 Читтаделла - Порденоне 1:0 Кремонезе - Читтаделла 2:0
Читтаделла - Кротоне 4:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Монца 2:1 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Монца - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Монца 3:0 Читтаделла - Брешия 1:0 Читтаделла - Венеция 1:1 Асколи - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Виртус Энтелла 1:0 Лечче - Читтаделла 1:3 Читтаделла - Кьево 1:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Брешия
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|17 - 8
|14
|4.
|Лечче
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|7.
|Беневенто
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Козенца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|10.
|Реджина
|0:1 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|11.
|Перуджа
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|13.
|Парма
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|Тернана
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 7
|7
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|17.
|Кротоне
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|9 - 15
|4
|18.
|Комо
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|19.
|Порденоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|2 - 15
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Реджина
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|7.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|8.
|Беневенто
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Брешия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|12.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Асколи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Кротоне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|17.
|Перуджа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Пиза
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|5.
|Перуджа
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Лечче
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Тернана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|15.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|17.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|5
|0
|1
|2.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|3.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|5
|0
|0
|4.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|4
|0
|3.
|Читтаделла
|Адорни Давиде
|4
|0
|4.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|5.
|Читтаделла
|Кассандро Томмазо
|4
|0