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Кипр: Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Этникос Ахна
0:2
Первый тайм: 37'
Арис Лимассол
0'
0:1
11' Гол
Стемпиньски Мариуш
14' Желтая карточка
Шилденфельд Гордон
0:2
22' Гол
Шполярич Матья
37'
Этникос Ахна
Арис Лимассол

История личных встреч

Этникос Ахна
Арис Лимассол

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

18 матчей

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

К
1:4
ВД
0:0
ПД
0:4
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:1
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
1:2
КК
3:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолпрехт Зденек 2 0.4
Толемесс Флориан 1 0.2
Элиа Мариос 1 (1) 0.2
Арис Лимассол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 4 0.8
Сикорский Даниэль 1 0.2
Квашук Виталий 1 0.2
Шполярич Матья 1 0.2

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолпрехт Зденек 2 0
Тарасов Игорь 1 0
Богатинов Мартин 1 0
Горупец Тони 1 0
Долежал Ян 1 0
Янну Томас 1 0
Marios Peratikos 1 0
Арис Лимассол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 2 0
Шполярич Матья 2 0
Сикорский Даниэль 1 0
Шилденфельд Гордон 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Квашук Виталий 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Andreas Fragkou 1 0
Симон Габриэл 1 0
Martin Slogar 1 0
Nuno Lopes1 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ахиронас - Этникос Ахна 0:4 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Этникос Ахна 2:1 Этникос Ахна - ПАЕЕК 1:3
Аполлон - Этникос Ахна 4:2 Пафос - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Кармиотисса 5:0 Этникос Ахна - Эрмис Арадиппу 2:0 Эносис - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 2:2 Докса Катокопия - Этникос Ахна 0:1 Этникос Ахна - АПОЭЛ 1:1 Этникос Ахна - Пафос 0:2 Кармиотисса - Этникос Ахна 2:4 Эрмис Арадиппу - Этникос Ахна 1:2 Этникос Ахна - Эносис 1:0 Олимпиакос Никосия - Этникос Ахна 1:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна - Олимпиакос Никосия 1:1
Арис Лимассол
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Арис Лимассол - Эносис 2:2 Арис Лимассол - Анортосис 3:2 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Аполлон 0:1
Олимпиакос Никосия - Арис Лимассол 1:2 Акритас Хлоракас - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Айя-Напа 1:1 ПАЕЕК - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - АСИЛ Лыси 2:1 Дигенис Акритас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Закакиу 2:0 Kouris Erimis - Арис Лимассол 0:1 Арис Лимассол - Омония Арадиппу 0:2 Алки Ороклинис - Арис Лимассол 1:1 Арис Лимассол - Акритас Хлоракас 3:1 Арис Лимассол - Лакатамия 1:0 Ахиронас - Арис Лимассол 0:2 Арис Лимассол - Отеллос 3:1 Ксилотимву - Арис Лимассол 0:0 Арис Лимассол - Омония Псевда 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 5 4 0 1 9 - 7 12
2. АЕК Ларнака 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Арис Лимассол 2:0 5 3 1 1 7 - 4 10
4. АЕЛ Лимаcсол 4 2 1 1 8 - 3 7
5. Докса Катокопия 4 1 2 1 4 - 3 5
6. Пафос 4 1 2 1 6 - 6 5
7. Омония 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Олимпиакос Никосия 4 1 1 2 3 - 4 4
9. ПАЕЕК 4 1 1 2 4 - 5 4
10. Анортосис 3 1 0 2 4 - 6 3
11. АПОЭЛ 4 1 0 3 2 - 7 3
12. Этникос Ахна 0:2 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Ларнака 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Аполлон 3 2 0 1 7 - 7 6
3. Пафос 2 1 1 0 5 - 1 4
4. Омония 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Докса Катокопия 2 1 1 0 2 - 0 4
6. АЕЛ Лимаcсол 2 1 0 1 4 - 1 3
7. АПОЭЛ 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Арис Лимассол 2:0 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Анортосис 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Олимпиакос Никосия 2 0 1 1 2 - 3 1
11. ПАЕЕК 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Этникос Ахна 0:2 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Лимассол 2:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Аполлон 2 2 0 0 2 - 0 6
3. АЕК Ларнака 2 1 1 0 5 - 2 4
4. АЕЛ Лимаcсол 2 1 1 0 4 - 2 4
5. ПАЕЕК 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Олимпиакос Никосия 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Докса Катокопия 2 0 1 1 2 - 3 1
8. Пафос 2 0 1 1 1 - 5 1
9. Этникос Ахна 0:2 3 0 1 2 3 - 6 1
10. Омония 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Анортосис 2 0 0 2 2 - 5 0
12. АПОЭЛ 2 0 0 2 1 - 6 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. АЕК Ларнака Тричковски Иван 6 2 0
2. Арис Лимассол Стемпиньски Мариуш 4 0 0
3. Аполлон Питтас Яннис 4 2 0
4. Пафос Семедо Вилли 3 0 0
5. Докса Катокопия Садик Берат 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. АПОЭЛ Окриашвили Торнике 2 1
2. Олимпиакос Никосия Салли Эдгар 3 0
3. Омония Гомес Хорди 1 1
4. Анортосис Делетич Милош 1 1
5. Докса Катокопия Меска 1 1
Весь список
Лучшие коэффициенты
Этникос Ахна
Ничья
Арис Лимассол
2.76
7.20
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Этникос Ахна 0:2 Арис Лимассол онлайн




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