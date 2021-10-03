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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Лестер
0' 18'
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
4
Сёюнджю
Чаглар
23
Вестергор
Янник
5
Бертранд
Райан
37
Лукмен
Адемола
20
Чодури
Хамза
8
Тилеманс
Юри
7
Барнс
Харви
14
Ихеаначо
Келечи
9
Варди
Джейми
Кристал Пэлас
4-3-3
Лестер
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

История личных встреч

Кристал Пэлас
Лестер

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:0
К
2:1
К
0:0
ТМС
1:1
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 2 0.29
Заха Уилфрид 2 (2) 0.29
Эдуар Одсонн 2 0.29
Бентеке Кристиан 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 5 0.71
Тилеманс Юри 1 0.14
Олбрайтон Марк 1 0.14
Рикарду Перейра II 0 0
Ихеаначо Келечи 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 2 0
Галлахер Конор 2 0
Макартур Джеймс 1 0
Бентеке Кристиан 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Айосе 0 1
Олбрайтон Марк 1 0
Вестергор Янник 1 0
Варди Джейми 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Барнс Харви 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1
Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1
Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2 Лестер - Ньюкасл 2:4 Саутгемптон - Лестер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
3. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
4. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Брайтон Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
6. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
7. Вест Хэм 0:0 Заявка 7 3 3 1 13 - 8 12
8. Астон Вилла 0:0 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
9. Тоттенхэм 0:0 Заявка 7 3 1 3 4 - 9 10
10. Брентфорд 0:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
11. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 7 1 4 2 6 - 9 7
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
4. Астон Вилла 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Тоттенхэм 0:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 3 7
9. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 4 1 3 0 4 - 1 6
11. Вест Хэм 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
12. Брентфорд 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
7. Брентфорд 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 1 6
8. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Лестер 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Тоттенхэм 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
3. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
4. Лидс Купер Лиам 3 0
5. Бёрнли Тарковски Джеймс 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    18'
    Митчелл лежит на газоне и держится за голову. Требуется помощь медиков защитнику "Кристал Пэлас".
  • Офсайд
    17'
    Галлахер на правом фланге забрался в офсайд.
  • 16'
    Тилеманс с двадцати четырёх метров пробил в левый угол. Гуаита прыгнул к штанге и мяч поймал.
  • 15'
    Эдуар по центру здорово прорвался к штрафной площади, где у него мяч выбил Бертранд.
  • 14'
    "Лестер" активнее начал встречу, но хозяева постепенно выравнивают игру.
  • Опасный момент
    12'
    Макартур по центру ворвался в штрафную площадь и покатил мяч на Заха. Удар Уилфрида в дальний угол Шмейхель парировал выставленной ногой.
  • 10'
    Заха на левом фланге не смог выиграть забег у Кастаня.
  • 9'
    Тилеманс справа со штрафного навесил на Вестергора, который грудью пробил по воротам. Гуаита поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    8'
    Эдуар на чужой половине поля схватил руками Чодури и повалил на газон.
  • 7'
    Удар Барнса слева из пределов штрафной площади заблокировал Уорд.
  • 6'
    У Кастаня справа не прошёл заброс вперёд на Ихеначо.
  • 5'
    Айю справа прострелил к ближней штанге, где удар Эдуара соперники заблокировали.
  • Угловой
    4'
    Тилеманс исполнил подачу и от углового флага. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • 3'
    Тилеманс справа со штрафного навесил на Варди. Джейми сделал скидку к дальней штанге, где партнёры не сыграли.
  • 2'
    "Кристал Пэлас" играет в полосатых красно-синих футболках и синих трусах, "Лестер" - в светло-зелёных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Селхерст Парк"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Selhurst Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Кристал Пэлас 0:0 Лестер онлайн


Прогнозы на матч Кристал Пэлас 0:0 Лестер

Исход игры
Кристал Пэлас
13.7% (19)
Ничья
39.6% (55)
Лестер
46.8% (65)
Тотал 2.5
Больше
48.53% (66)
Меньше
51.47% (70)
Обе команды забьют
Да
84.56% (115)
Нет
15.44% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36% (50)
1:2 Лестер
33.1% (46)
2:1 Кристал Пэлас
9.4% (13)
0:1 Лестер
9.4% (13)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:0 Кристал Пэлас
1.4% (2)
2:0 Кристал Пэлас
1.4% (2)
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