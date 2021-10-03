Эдуар по центру здорово прорвался к штрафной площади, где у него мяч выбил Бертранд.

Тилеманс с двадцати четырёх метров пробил в левый угол. Гуаита прыгнул к штанге и мяч поймал.

Галлахер на правом фланге забрался в офсайд.

Митчелл лежит на газоне и держится за голову. Требуется помощь медиков защитнику "Кристал Пэлас".

12' Макартур по центру ворвался в штрафную площадь и покатил мяч на Заха. Удар Уилфрида в дальний угол Шмейхель парировал выставленной ногой.

10' Заха на левом фланге не смог выиграть забег у Кастаня.

9' Тилеманс справа со штрафного навесил на Вестергора, который грудью пробил по воротам. Гуаита поймал мяч.

8' Эдуар на чужой половине поля схватил руками Чодури и повалил на газон.

7' Удар Барнса слева из пределов штрафной площади заблокировал Уорд.

6' У Кастаня справа не прошёл заброс вперёд на Ихеначо.

5' Айю справа прострелил к ближней штанге, где удар Эдуара соперники заблокировали.

4' Тилеманс исполнил подачу и от углового флага. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.

3' Тилеманс справа со штрафного навесил на Варди. Джейми сделал скидку к дальней штанге, где партнёры не сыграли.

2' "Кристал Пэлас" играет в полосатых красно-синих футболках и синих трусах, "Лестер" - в светло-зелёных футболках и чёрных трусах.