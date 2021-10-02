Англия: Премьер-лига 2021-2022
Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Лестер
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Кристал Пэлас
Лестер
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|2
|0.33
|Заха Уилфрид
|2 (2)
|0.33
|Эдуар Одсонн
|2
|0.33
|Бентеке Кристиан
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|5
|0.83
|Тилеманс Юри
|1
|0.17
|Олбрайтон Марк
|1
|0.17
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Ихеаначо Келечи
|0
|0
Карточки
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|2
|0
|Галлахер Конор
|2
|0
|Макартур Джеймс
|1
|0
|Бентеке Кристиан
|1
|0
|Заха Уилфрид
|1
|0
|Андерсен Йоаким
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Айосе
|0
|1
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Ндиди Уилфред
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
75%
1
25%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1
Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1
Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2 Лестер - Ньюкасл 2:4 Саутгемптон - Лестер 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 8
|11
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|10.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 9
|9
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|16.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|11.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Арсенал
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|2.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|3.
|Лестер
|Варди Джейми
|5
|0
|1
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|2.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|3.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|4.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
|5.
|Бёрнли
|Тарковски Джеймс
|3
|0
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лестер
Исход игры
Кристал Пэлас
11.6% (10)
Ничья
37.2% (32)
Лестер
51.2% (44)
Тотал 2.5
Больше
54.76% (46)
Меньше
45.24% (38)
Обе команды забьют
Да
86.9% (73)
Нет
13.1% (11)
Популярный счёт
1:2 Лестер
38.4% (33)
1:1 Ничья
31.4% (27)
2:1 Кристал Пэлас
9.3% (8)
0:1 Лестер
8.1% (7)
2:2 Ничья
3.5% (3)
0:0 Ничья
2.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!