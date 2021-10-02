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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Кристал Пэлас
 
Позже

Стадион:
Лестер
13
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
16
Андерсен
Йоаким
6
Гехи
Марк
3
Митчелл
Тайрик
23
Галлахер
Конор
4
Миливоевич
Лука
18
Макартур
Джеймс
9
Айю
Джордан
22
Эдуар
Одсонн
11
Заха
Уилфрид
1
Шмейхель
Каспер
27
Кастань
Тимоти
23
Вестергор
Янник
4
Сёюнджю
Чаглар
5
Бертранд
Райан
8
Тилеманс
Юри
42
Сумаре
Бубакари
37
Лукмен
Адемола
10
Мэддисон
Джеймс
7
Барнс
Харви
9
Варди
Джейми
Кристал Пэлас
4-3-3
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Кристал Пэлас
Лестер

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
Ч
2:2
Ч
1:2
Ч
1:2
Ч
3:0
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
0:1
Ч
2:0
К
2:1
К
0:0
ТМС
1:1
Ч
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 2 0.33
Заха Уилфрид 2 (2) 0.33
Эдуар Одсонн 2 0.33
Бентеке Кристиан 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 5 0.83
Тилеманс Юри 1 0.17
Олбрайтон Марк 1 0.17
Рикарду Перейра II 0 0
Ихеаначо Келечи 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 2 0
Галлахер Конор 2 0
Макартур Джеймс 1 0
Бентеке Кристиан 1 0
Заха Уилфрид 1 0
Андерсен Йоаким 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Айосе 0 1
Олбрайтон Марк 1 0
Вестергор Янник 1 0
Варди Джейми 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Ндиди Уилфред 1 0
Барнс Харви 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
1 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
75%
1
25%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кристал Пэлас
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2
Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2 Ипсвич - Кристал Пэлас 0:1 Стивенэйдж - Кристал Пэлас 1:0 Уолсолл - Кристал Пэлас 0:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Арсенал 1:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 3:2 Саутгемптон - Кристал Пэлас 3:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:2 Лестер - Кристал Пэлас 2:1
Лестер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1
Лестер - Наполи 2:2 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Норвич - Лестер 1:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Вильярреал 3:2 КПР - Лестер 3:3 Уиком - Лестер 1:0 Бёртон - Лестер 0:0 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Челси - Лестер 2:1 Челси - Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:2 Лестер - Ньюкасл 2:4 Саутгемптон - Лестер 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
3. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
4. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Брайтон 0:0 Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
6. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
7. Вест Хэм Заявка 6 3 2 1 13 - 8 11
8. Астон Вилла Заявка 6 3 1 2 9 - 7 10
9. Арсенал 0:0 Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
10. Тоттенхэм Заявка 6 3 0 3 4 - 9 9
11. Брентфорд Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
4. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
7. Брайтон 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Арсенал 0:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 2 0 1 2 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
11. Вест Хэм Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
12. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
13. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
3. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
4. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5. Брайтон 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
8. Брентфорд Заявка 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Арсенал 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
11. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
12. Астон Вилла Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13. Лестер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
2. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
3. Лестер Варди Джейми 5 0 1
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
3. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
4. Лидс Купер Лиам 3 0
5. Бёрнли Тарковски Джеймс 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 19 часов 53 минуты.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 88
    Кристал Пэлас 11.4% (10)
    X 37.5% (33)
    Лестер 51.1% (45)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Кристал Пэлас
    Ничья
    Лестер
    3.16
    3.50
    2.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Кристал Пэлас - Лестер онлайн


    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Лестер

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    11.6% (10)
    Ничья
    37.2% (32)
    Лестер
    51.2% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.76% (46)
    Меньше
    45.24% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    86.9% (73)
    Нет
    13.1% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    38.4% (33)
    1:1 Ничья
    31.4% (27)
    2:1 Кристал Пэлас
    9.3% (8)
    0:1 Лестер
    8.1% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (3)
    0:0 Ничья
    2.3% (2)
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
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