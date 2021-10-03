Англия: Премьер-лига 2021-2022
Вест Хэм
1:2
Конец матча
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Брентфорд
0:1
20' ГолМбеумо Брайан
35' Желтая карточкаЗума Курт
69' Желтая карточкаНоргор Кристиан
1:1
80' ГолБоуэн Джаррод
84' Желтая карточкаКаньос Серхи
85' Желтая карточкаЙоргенсен Матиас
90' Желтая карточкаРайс Деклан
1:2
90' ГолВисса Йоан
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
15
Ониика
Фрэнк
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
0:1
35'
69'
80'
1:1
84'
85'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
10 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Вест Хэм
Брентфорд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|5
|0.71
|Бенрахма Саид
|3
|0.43
|Форнальс Пабло
|2
|0.29
|Соучек Томаш
|1
|0.14
|Боуэн Джаррод
|1
|0.14
|Крессуэлл Арон
|1
|0.14
|Райс Деклан
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|2 (1)
|0.29
|Висса Йоан
|2
|0.29
|Мбеумо Брайан
|2
|0.29
|Пиннок Итан
|1
|0.14
|Норгор Кристиан
|1
|0.14
|Каньос Серхи
|1
|0.14
|Янельт Витали
|1
|0.14
|Янссон Понтус
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|2
|1
|Райс Деклан
|3
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Каньос Серхи
|2
|0
|Йоргенсен Матиас
|1
|0
|Янссон Понтус
|1
|0
|Тони Айвен
|1
|0
|Генри Рико
|1
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|Мбеумо Брайан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
7
2
2 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
5
5
1 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
4
40%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2 Лейтон Ориент - Вест Хэм 0:0 Данди - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1
Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1 Борнмут - Брентфорд 1:0 Бристоль Сити - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Брентфорд - Ротерхэм 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 10
|12
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Варди Джейми
|6
|0
|1
|2.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|2.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|4.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|5.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
Прогнозы на матч Вест Хэм 1:2 Брентфорд
Исход игры
Вест Хэм
88.6% (124)
Ничья
10% (14)
Брентфорд
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (88)
Меньше
35.29% (48)
Обе команды забьют
Да
69.12% (94)
Нет
30.88% (42)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
51.4% (72)
2:0 Вест Хэм
15% (21)
1:0 Вест Хэм
13.6% (19)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Вест Хэм
5% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Брентфорд
1.4% (2)
3:0 Вест Хэм
1.4% (2)
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