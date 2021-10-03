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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
1:2
Конец матча

Стадион:
Брентфорд
0'
0:1
20' Гол
Мбеумо Брайан
35' Желтая карточка
Зума Курт
69' Желтая карточка
Норгор Кристиан
1:1
80' Гол
Боуэн Джаррод
84' Желтая карточка
Каньос Серхи
85' Желтая карточка
Йоргенсен Матиас
90' Желтая карточка
Райс Деклан
1:2
90' Гол
Висса Йоан
90'+5
1
Фабьянски
Лукаш
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
22
Бенрахма
Саид
8
Форнальс
Пабло
9
Антонио
Майкл
1
Райя
Давид
22
Йоргенсен
Матиас
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
7
Каньос
Серхи
26
Баптист
Шендон
6
Норгор
Кристиан
15
Ониика
Фрэнк
3
Генри
Рико
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Вест Хэм
4-2-3-1
Брентфорд
3-5-2

Ход матча

20'
0:1
Мбеумо Брайан
29'
 
Йенсен Матиас
Баптист Шендон
35'
Зума Курт
 
69'
 
Норгор Кристиан
80'
Боуэн Джаррод
(Соучек Томаш)
1:1
82'
 
Бидструп Мадс
Ониика Фрэнк
82'
 
Висса Йоан
Мбеумо Брайан
84'
 
Каньос Серхи
85'
 
Йоргенсен Матиас
90'
Райс Деклан
 
90'
1:2
Висса Йоан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Вест Хэм
Брентфорд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
0:1
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 5 0.71
Бенрахма Саид 3 0.43
Форнальс Пабло 2 0.29
Соучек Томаш 1 0.14
Боуэн Джаррод 1 0.14
Крессуэлл Арон 1 0.14
Райс Деклан 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 2 (1) 0.29
Висса Йоан 2 0.29
Мбеумо Брайан 2 0.29
Пиннок Итан 1 0.14
Норгор Кристиан 1 0.14
Каньос Серхи 1 0.14
Янельт Витали 1 0.14
Янссон Понтус 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 2 1
Райс Деклан 3 0
Зума Курт 1 0
Форнальс Пабло 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 3 0
Баптист Шендон 1 1
Каньос Серхи 2 0
Йоргенсен Матиас 1 0
Янссон Понтус 1 0
Тони Айвен 1 0
Генри Рико 1 0
Айер Кристоффер 1 0
Янельт Витали 1 0
Ониика Фрэнк 1 0
Мбеумо Брайан 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

7
2
2 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

5
5
1 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
4
40%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2
Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2 Лейтон Ориент - Вест Хэм 0:0 Данди - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1
Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:2 Кембридж Юнайтед - Брентфорд 1:3 Борэм Вуд - Брентфорд 0:2 Уимблдон - Брентфорд 0:1 Брентфорд - Суонси 2:0 Брентфорд - Борнмут 3:1 Борнмут - Брентфорд 1:0 Бристоль Сити - Брентфорд 1:3 Брентфорд - Уотфорд 2:0 Брентфорд - Ротерхэм 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
3. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
4. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Брайтон Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
6. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
7. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
4. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
5. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
8. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Варди Джейми 6 0 1
2. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
3. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
3. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
4. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
5. Лидс Купер Лиам 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Вест Хэм 88.6% (124)
X 10% (14)
Брентфорд 1.4% (2)
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Где смотреть матч Вест Хэм 1:2 Брентфорд онлайн


Прогнозы на матч Вест Хэм 1:2 Брентфорд

Исход игры
Вест Хэм
88.6% (124)
Ничья
10% (14)
Брентфорд
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (88)
Меньше
35.29% (48)
Обе команды забьют
Да
69.12% (94)
Нет
30.88% (42)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
51.4% (72)
2:0 Вест Хэм
15% (21)
1:0 Вест Хэм
13.6% (19)
1:1 Ничья
5.7% (8)
3:1 Вест Хэм
5% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:2 Брентфорд
1.4% (2)
3:0 Вест Хэм
1.4% (2)
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