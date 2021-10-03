Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Норгор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Матч возобновлен

45' Ох, нехорошо это выглядит. Янссон Понтус получил травму и медбригада забирает его с поля.

45' Янссон Понтус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Брентфорд выполняет удар от ворот.

40' Бенрахма Саид пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

38' Удар от ворот произведет Брентфорд

36' Мбеумо Брайан пробил со штрафного прямо в стенку

35' Зума Курт получил желтую карточку от судьи

35' Отличные скиллы показывает Тони Айвен , обводя своих соперников

34' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Тони Айвен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Каньос Серхи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бенрахма Саид из команды Вест Хэм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

31' Удар от ворот произведет Брентфорд

30' Матч возобновлен

27' Баптист Шендон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Форнальс Пабло из команды Вест Хэм сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

25' Вест Хэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Брентфорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Янссон Понтус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Вест Хэм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Технология взятия ворот определила, что мяч пересек линию!

20' Г О О О О Л - Мбеумо Брайан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

20' Каньос Серхи нанес удар, мяч был парирован, но Лукаш Фабианьский не удержал его в руках.

20' Брентфорд выполняет удар от ворот.

17' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Брентфорд

16' Какой промах! Зума Курт имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

14' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

13' Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Огбонна Анджело предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Тони Айвен имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

10' Соучек Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Каньос Серхи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

8' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Брентфорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Какой промах! Мбеумо Брайан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

3' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мбеумо Брайан и попал в перекладину!

3' Плохо сыграл Райс Деклан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола