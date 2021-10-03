Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
80 Климов ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 Леонов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жуков Сергей
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
История личных встреч
Томь
Алания
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Томь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставпец Александр
|6 (4)
|0.43
|Кирсанов Никита
|4
|0.29
|Корж Константин
|3
|0.21
|Кудряшов Павел
|2
|0.14
|Кубышкин Илья
|1
|0.07
|Семейкин Артём
|1
|0.07
|Aleksandar Stanisavljevic2
|1
|0.07
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурциев Батраз
|6
|0.43
|Машуков Ислам
|5
|0.36
|Хабалов Алан
|3
|0.21
|Гиоргобиани Николай
|3
|0.21
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.21
|Кобесов Давид
|2
|0.14
|Засеев Азамат
|1
|0.07
|Татаев Алексей II
|1
|0.07
|Магомедов Бутта
|1
|0.07
|Хубулов Владимир
|1
|0.07
|Бутаев Аллон
|1
|0.07
|Шавлохов Давид
|1
|0.07
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.07
Карточки
Томь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Почивалин Валерий
|6
|0
|Кубышкин Илья
|5
|0
|Мамин Артём
|2
|1
|Савиных Данил
|2
|1
|Ставпец Александр
|3
|0
|Кудряшов Павел
|3
|0
|Корж Константин
|3
|0
|Радостев Семён
|3
|0
|Леонов Олег
|3
|0
|Дмитриев Максим II
|3
|0
|Коробов Никита
|1
|1
|Зуйков Сергей
|2
|0
|Абрамов Артём
|2
|0
|Гордюшенко Астемир
|2
|0
|Семейкин Артём
|2
|0
|Климов Игорь
|1
|0
|Антипов Константин
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кочиев Хетаг
|4
|1
|Багаев Алан
|5
|0
|Хосонов Хетаг
|5
|0
|Цараев Алан
|5
|0
|Шавлохов Давид
|5
|0
|Магомедов Бутта
|4
|0
|Татаев Алексей II
|2
|1
|Хабалов Алан
|3
|0
|Хугаев Алан
|3
|0
|Хубулов Владимир
|3
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Гиоргобиани Николай
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
14
2 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
6
43%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
5
36%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
2
15%
4
27%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Пропущено
17
4
7 В 1-ом тайме 3
10 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
6%
1
25%
1-15
3
18%
2
50%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90
Забито
19
29
8 В 1-ом тайме 13
11 Во 2-ом тайме 16
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
16%
5
17%
1-15
3
16%
6
21%
16-30
2
11%
2
7%
31-45
4
21%
5
17%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
26%
8
28%
76-90
Пропущено
23
18
8 В 1-ом тайме 11
15 Во 2-ом тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
7
39%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
30%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Томь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3
Краснодар-2 - Томь 2:1 КАМАЗ - Томь 2:1 Томь - Ротор 1:1 Нефтехимик - Томь 0:1 Томь - Акрон 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Велес Москва - Томь 0:0 Велес Москва - Томь 1:0 Факел - Томь 2:0 Томь - Балтика 1:0 Металлург Липецк - Томь 3:2 Томь - Нижний Новгород 1:1 Томь - Енисей 1:0 Оренбург - Томь 2:0 Томь - Чайка 3:0 СКА-Хабаровск - Томь 1:1
Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1
Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 КАМАЗ - Алания 1:1 СКА-Хабаровск - Алания 1:2 Алания - Велес Москва 0:0 Балтика - Алания 2:0 Алания - Краснодар-2 3:1 Акрон - Алания 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 12
|29
|3.
|Факел
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 11
|27
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|31 - 16
|26
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|17 - 20
|25
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 10
|24
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|16 - 13
|21
|9.
|Ротор
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 12
|19
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|12.
|Томь
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|13.
|Балтика
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|14.
|Акрон
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 14
|16
|16.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|18.
|Волгарь
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|7 - 18
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 6
|21
|2.
|Факел
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|24 - 9
|19
|4.
|Алания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 5
|15
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|11.
|Акрон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Томь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|16.
|Балтика
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|17.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 10
|12
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Ротор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|5.
|Алания
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 13
|11
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Оренбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|9.
|Балтика
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Томь
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 18
|7
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|14.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|15.
|ПФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|17.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 7
|4
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 25
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|10
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|10
|5
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|8
|2
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|7
|0
|0
|5.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|7
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|9
|0
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|7
|1
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|6
|1
|4.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|5.
|Металлург Липецк
|Войдель Роман
|7
|0
Прогнозы на матч Томь - Алания
Исход игры
Томь
15.3% (20)
Ничья
32.8% (43)
Алания
51.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
47.24% (60)
Меньше
52.76% (67)
Обе команды забьют
Да
77.95% (99)
Нет
22.05% (28)
Популярный счёт
1:2 Алания
33.6% (44)
1:1 Ничья
29.8% (39)
0:1 Алания
12.2% (16)
2:1 Томь
7.6% (10)
1:0 Томь
6.9% (9)
1:3 Алания
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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