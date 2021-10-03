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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Томь
 
Позже
Алания
Томь
Алания

История личных встреч

Томь
Алания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ФПД
2:3
ФПД
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 6 (4) 0.43
Кирсанов Никита 4 0.29
Корж Константин 3 0.21
Кудряшов Павел 2 0.14
Кубышкин Илья 1 0.07
Семейкин Артём 1 0.07
Aleksandar Stanisavljevic2 1 0.07
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурциев Батраз 6 0.43
Машуков Ислам 5 0.36
Хабалов Алан 3 0.21
Гиоргобиани Николай 3 0.21
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.21
Кобесов Давид 2 0.14
Засеев Азамат 1 0.07
Татаев Алексей II 1 0.07
Магомедов Бутта 1 0.07
Хубулов Владимир 1 0.07
Бутаев Аллон 1 0.07
Шавлохов Давид 1 0.07
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.07

Карточки

Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Почивалин Валерий 6 0
Кубышкин Илья 5 0
Мамин Артём 2 1
Савиных Данил 2 1
Ставпец Александр 3 0
Кудряшов Павел 3 0
Корж Константин 3 0
Радостев Семён 3 0
Леонов Олег 3 0
Дмитриев Максим II 3 0
Коробов Никита 1 1
Зуйков Сергей 2 0
Абрамов Артём 2 0
Гордюшенко Астемир 2 0
Семейкин Артём 2 0
Климов Игорь 1 0
Антипов Константин 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 4 1
Багаев Алан 5 0
Хосонов Хетаг 5 0
Цараев Алан 5 0
Шавлохов Давид 5 0
Магомедов Бутта 4 0
Татаев Алексей II 2 1
Хабалов Алан 3 0
Хугаев Алан 3 0
Хубулов Владимир 3 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Гиоргобиани Николай 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0
Кобесов Давид 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
14
2 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
33%
1
7%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-ом тайме 8
5 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
1
17%
6
43%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
5
36%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
2
15%
4
27%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
4
31%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Пропущено

17
4
7 В 1-ом тайме 3
10 Во 2-ом тайме 1
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
6%
1
25%
1-15
3
18%
2
50%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
25%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
5
29%
29%
0
0%
76-90

Забито

19
29
8 В 1-ом тайме 13
11 Во 2-ом тайме 16
6 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
16%
5
17%
1-15
3
16%
6
21%
16-30
2
11%
2
7%
31-45
4
21%
5
17%
46-60
2
11%
3
10%
61-75
5
26%
8
28%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-ом тайме 11
15 Во 2-ом тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
9%
7
39%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
4
17%
1
6%
46-60
4
17%
1
6%
61-75
7
30%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Томь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ПФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3
Краснодар-2 - Томь 2:1 КАМАЗ - Томь 2:1 Томь - Ротор 1:1 Нефтехимик - Томь 0:1 Томь - Акрон 2:1 Томь - Оренбург 1:2 Велес Москва - Томь 0:0 Велес Москва - Томь 1:0 Факел - Томь 2:0 Томь - Балтика 1:0 Металлург Липецк - Томь 3:2 Томь - Нижний Новгород 1:1 Томь - Енисей 1:0 Оренбург - Томь 2:0 Томь - Чайка 3:0 СКА-Хабаровск - Томь 1:1
Алания
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Алания - Факел 1:0 Балтика - Алания 1:1 Алания - Металлург Липецк 5:0 Волгарь - Алания 1:1
Алания - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Алания 1:1 Алания - Текстильщик 4:0 Легион-Динамо - Алания 2:3 Велес Москва - Алания 2:2 Спартак-2 - Алания 3:2 Алания - ПФК Кубань 3:2 Енисей - Алания 0:3 Торпедо Москва - Алания 3:1 Краснодар-2 - Алания 1:3 КАМАЗ - Алания 1:1 СКА-Хабаровск - Алания 1:2 Алания - Велес Москва 0:0 Балтика - Алания 2:0 Алания - Краснодар-2 3:1 Акрон - Алания 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 10 1 3 25 - 10 31
2. Торпедо Москва Заявка 14 8 5 1 29 - 12 29
3. Факел Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 8 3 3 18 - 11 27
5. Алания Заявка 14 7 5 2 31 - 16 26
6. Спартак-2 Заявка 14 8 1 5 17 - 20 25
7. Нефтехимик Заявка 14 7 3 4 21 - 10 24
8. Велес Москва Заявка 14 6 3 5 16 - 13 21
9. Ротор Заявка 14 4 7 3 15 - 12 19
10. КАМАЗ Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
11. Краснодар-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
12. Томь Заявка 14 5 2 7 19 - 23 17
13. Балтика Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
14. Акрон Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 4 6 10 - 14 16
16. Енисей Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
17. Текстильщик Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
18. Волгарь Заявка 14 2 3 9 7 - 18 9
19. Металлург Липецк Заявка 14 2 2 10 10 - 36 8
20. ПФК Кубань Заявка 14 2 2 10 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 9 7 0 2 16 - 6 21
2. Факел Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3. Торпедо Москва Заявка 9 5 4 0 24 - 9 19
4. Алания Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
5. СКА-Хабаровск Заявка 7 5 0 2 9 - 5 15
6. Краснодар-2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7. Нефтехимик Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
8. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
9. КАМАЗ Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
10. Велес Москва Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
11. Акрон Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12. Томь Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
13. Текстильщик Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 2 3 1 5 - 5 9
15. Енисей Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
16. Балтика Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
17. Ротор Заявка 7 1 5 1 5 - 5 8
18. Металлург Липецк Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Волгарь Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
20. ПФК Кубань Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак-2 Заявка 6 4 0 2 7 - 10 12
2. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3. Ротор Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
4. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
5. Алания Заявка 9 2 5 2 15 - 13 11
6. Торпедо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Оренбург Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Велес Москва Заявка 7 3 0 4 7 - 7 9
9. Балтика Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
10. Факел Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12. Томь Заявка 9 2 1 6 12 - 18 7
13. КАМАЗ Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
14. Енисей Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
15. ПФК Кубань Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16. Краснодар-2 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
17. Акрон Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Волгарь Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
19. Текстильщик Заявка 7 0 4 3 1 - 7 4
20. Металлург Липецк Заявка 7 1 0 6 4 - 25 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 10 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 10 5 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 8 2 0
4. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
5. Нефтехимик Юшин Александр 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
3. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 6 1
4. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
5. Металлург Липецк Войдель Роман 7 0
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча "Томь" - "Алания", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 138
Томь 14.5% (20)
X 33.3% (46)
Алания 52.2% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
Алания
4.70
3.67
1.93
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Томь - Алания онлайн


Прогнозы на матч Томь - Алания

Исход игры
Томь
15.3% (20)
Ничья
32.8% (43)
Алания
51.9% (68)
Тотал 2.5
Больше
47.24% (60)
Меньше
52.76% (67)
Обе команды забьют
Да
77.95% (99)
Нет
22.05% (28)
Популярный счёт
1:2 Алания
33.6% (44)
1:1 Ничья
29.8% (39)
0:1 Алания
12.2% (16)
2:1 Томь
7.6% (10)
1:0 Томь
6.9% (9)
1:3 Алания
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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