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Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Томь
 
Позже
Алания

История личных встреч

Томь
Алания

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ФПД
2:3
ФПД
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 6 (4) 0.43
Кирсанов Никита 4 0.29
Корж Константин 3 0.21
Кудряшов Павел 2 0.14
Кубышкин Илья 1 0.07
Семейкин Артём 1 0.07
Aleksandar Stanisavljevic2 1 0.07
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гурциев Батраз 6 0.43
Машуков Ислам 5 0.36
Хабалов Алан 3 0.21
Гиоргобиани Николай 3 0.21
Эльдарушев Абу-Саид 3 0.21
Кобесов Давид 2 0.14
Засеев Азамат 1 0.07
Татаев Алексей II 1 0.07
Магомедов Бутта 1 0.07
Хубулов Владимир 1 0.07
Бутаев Аллон 1 0.07
Шавлохов Давид 1 0.07
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.07

Карточки

Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Почивалин Валерий 6 0
Кубышкин Илья 5 0
Мамин Артём 2 1
Савиных Данил 2 1
Ставпец Александр 3 0
Кудряшов Павел 3 0
Корж Константин 3 0
Радостев Семён 3 0
Леонов Олег 3 0
Дмитриев Максим II 3 0
Коробов Никита 1 1
Зуйков Сергей 2 0
Абрамов Артём 2 0
Гордюшенко Астемир 2 0
Семейкин Артём 2 0
Климов Игорь 1 0
Антипов Константин 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 4 1
Багаев Алан 5 0
Хосонов Хетаг 5 0
Цараев Алан 5 0
Шавлохов Давид 5 0
Магомедов Бутта 4 0
Татаев Алексей II 2 1
Хабалов Алан 3 0
Хугаев Алан 3 0
Хубулов Владимир 3 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Качмазов Сослан 1 0
Кокоев Батрадз 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Гиоргобиани Николай 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Эльдарушев Абу-Саид 1 0
Кобесов Давид 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Томь 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Алания 17.24% (5) 20.69% (6) 6.9% (2) 17.24% (5) 10.34% (3) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Спартак-2 3:1 Томь Томь 2:1 ПФК Кубань Енисей 2:3 Томь Торпедо Москва 3:3 Томь
Краснодар-2 2:1 Томь КАМАЗ 2:1 Томь Томь 1:1 Ротор Нефтехимик 0:1 Томь Томь 2:1 Акрон Томь 1:2 Оренбург Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:0 Томь Факел 2:0 Томь Томь 1:0 Балтика Металлург Липецк 3:2 Томь Томь 1:1 Нижний Новгород Томь 1:0 Енисей Оренбург 2:0 Томь Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь
Алания Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Алания 1:0 Факел Балтика 1:1 Алания Алания 5:0 Металлург Липецк Волгарь 1:1 Алания
Алания 3:1 СКА-Хабаровск Олимп-Долгопрудный 1:1 Алания Алания 4:0 Текстильщик Легион-Динамо 2:3 Алания Велес Москва 2:2 Алания Спартак-2 3:2 Алания Алания 3:2 ПФК Кубань Енисей 0:3 Алания Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 14 10 1 3 25 - 10 31
2. Торпедо Москва Заявка 14 8 5 1 29 - 12 29
3. Факел Заявка 14 8 3 3 23 - 12 27
4. СКА-Хабаровск Заявка 14 8 3 3 18 - 11 27
5. Алания Заявка 14 7 5 2 31 - 16 26
6. Спартак-2 Заявка 14 8 1 5 17 - 20 25
7. Нефтехимик Заявка 14 7 3 4 21 - 10 24
8. Велес Москва Заявка 14 6 3 5 16 - 13 21
9. Ротор Заявка 14 4 7 3 15 - 12 19
10. КАМАЗ Заявка 14 5 4 5 12 - 13 19
11. Краснодар-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 16 19
12. Томь Заявка 14 5 2 7 19 - 23 17
13. Балтика Заявка 14 3 8 3 14 - 14 17
14. Акрон Заявка 14 4 4 6 14 - 16 16
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 4 6 10 - 14 16
16. Енисей Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
17. Текстильщик Заявка 14 3 4 7 11 - 18 13
18. Волгарь Заявка 14 2 3 9 7 - 18 9
19. Металлург Липецк Заявка 14 2 2 10 10 - 36 8
20. ПФК Кубань Заявка 14 2 2 10 10 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 9 7 0 2 16 - 6 21
2. Факел Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3. Торпедо Москва Заявка 9 5 4 0 24 - 9 19
4. Алания Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
5. СКА-Хабаровск Заявка 7 5 0 2 9 - 5 15
6. Краснодар-2 Заявка 7 4 2 1 10 - 6 14
7. Нефтехимик Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
8. Спартак-2 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
9. КАМАЗ Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
10. Велес Москва Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
11. Акрон Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
12. Томь Заявка 5 3 1 1 7 - 5 10
13. Текстильщик Заявка 7 3 0 4 10 - 11 9
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 6 2 3 1 5 - 5 9
15. Енисей Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
16. Балтика Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
17. Ротор Заявка 7 1 5 1 5 - 5 8
18. Металлург Липецк Заявка 7 1 2 4 6 - 11 5
19. Волгарь Заявка 6 1 1 4 2 - 6 4
20. ПФК Кубань Заявка 7 1 0 6 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак-2 Заявка 6 4 0 2 7 - 10 12
2. СКА-Хабаровск Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
3. Ротор Заявка 7 3 2 2 10 - 7 11
4. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
5. Алания Заявка 9 2 5 2 15 - 13 11
6. Торпедо Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
7. Оренбург Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
8. Велес Москва Заявка 7 3 0 4 7 - 7 9
9. Балтика Заявка 8 2 3 3 9 - 10 9
10. Факел Заявка 6 2 1 3 9 - 8 7
11. Олимп-Долгопрудный Заявка 8 2 1 5 5 - 9 7
12. Томь Заявка 9 2 1 6 12 - 18 7
13. КАМАЗ Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
14. Енисей Заявка 8 2 0 6 9 - 16 6
15. ПФК Кубань Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16. Краснодар-2 Заявка 7 1 2 4 4 - 10 5
17. Акрон Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Волгарь Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
19. Текстильщик Заявка 7 0 4 3 1 - 7 4
20. Металлург Липецк Заявка 7 1 0 6 4 - 25 3
  • — Выход в Премьер-лигу
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Торпедо Москва Калмыков Амур 10 0 0
2. СКА-Хабаровск Караев Давид 10 5 0
3. Оренбург Фамейе Джоэль 8 2 0
4. Торпедо Москва Султонов Мухаммад 7 0 0
5. Нефтехимик Юшин Александр 7 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Балтика Кашчелан Младен 9 0
2. КАМАЗ Калугин Олег 7 1
3. Олимп-Долгопрудный Николас Лоуренс Анвон 6 1
4. Волгарь Павлишин Алексей 4 2
5. Металлург Липецк Войдель Роман 7 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 4 часа 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Томь 19.6% (9)
    X 28.3% (13)
    Алания 52.2% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Томь
    Ничья
    Алания
    5.05
    3.75
    1.79
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Томь - Алания онлайн


    Прогнозы на матч Томь - Алания

    Исход игры
    Томь
    19.6% (9)
    Ничья
    28.3% (13)
    Алания
    52.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    71.74% (33)
    Нет
    28.26% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    28.3% (13)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    0:1 Алания
    15.2% (7)
    2:1 Томь
    10.9% (5)
    1:0 Томь
    8.7% (4)
    1:3 Алания
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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