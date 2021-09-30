Россия: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
История личных встреч
Томь
Алания
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0%
0%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Томь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставпец Александр
|6 (4)
|0.43
|Кирсанов Никита
|4
|0.29
|Корж Константин
|3
|0.21
|Кудряшов Павел
|2
|0.14
|Кубышкин Илья
|1
|0.07
|Семейкин Артём
|1
|0.07
|Aleksandar Stanisavljevic2
|1
|0.07
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гурциев Батраз
|6
|0.43
|Машуков Ислам
|5
|0.36
|Хабалов Алан
|3
|0.21
|Гиоргобиани Николай
|3
|0.21
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0.21
|Кобесов Давид
|2
|0.14
|Засеев Азамат
|1
|0.07
|Татаев Алексей II
|1
|0.07
|Магомедов Бутта
|1
|0.07
|Хубулов Владимир
|1
|0.07
|Бутаев Аллон
|1
|0.07
|Шавлохов Давид
|1
|0.07
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.07
Карточки
Томь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Почивалин Валерий
|6
|0
|Кубышкин Илья
|5
|0
|Мамин Артём
|2
|1
|Савиных Данил
|2
|1
|Ставпец Александр
|3
|0
|Кудряшов Павел
|3
|0
|Корж Константин
|3
|0
|Радостев Семён
|3
|0
|Леонов Олег
|3
|0
|Дмитриев Максим II
|3
|0
|Коробов Никита
|1
|1
|Зуйков Сергей
|2
|0
|Абрамов Артём
|2
|0
|Гордюшенко Астемир
|2
|0
|Семейкин Артём
|2
|0
|Климов Игорь
|1
|0
|Антипов Константин
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кочиев Хетаг
|4
|1
|Багаев Алан
|5
|0
|Хосонов Хетаг
|5
|0
|Цараев Алан
|5
|0
|Шавлохов Давид
|5
|0
|Магомедов Бутта
|4
|0
|Татаев Алексей II
|2
|1
|Хабалов Алан
|3
|0
|Хугаев Алан
|3
|0
|Хубулов Владимир
|3
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Гиоргобиани Николай
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0
|Кобесов Давид
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Томь
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|Алания
|17.24% (5)
|20.69% (6)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Томь Последние 20 матчей: +7 =4 -9Спартак-2 3:1 Томь Томь 2:1 ПФК Кубань Енисей 2:3 Томь Торпедо Москва 3:3 Томь
Краснодар-2 2:1 Томь КАМАЗ 2:1 Томь Томь 1:1 Ротор Нефтехимик 0:1 Томь Томь 2:1 Акрон Томь 1:2 Оренбург Велес Москва 0:0 Томь Велес Москва 1:0 Томь Факел 2:0 Томь Томь 1:0 Балтика Металлург Липецк 3:2 Томь Томь 1:1 Нижний Новгород Томь 1:0 Енисей Оренбург 2:0 Томь Томь 3:0 Чайка СКА-Хабаровск 1:1 Томь
Алания Последние 20 матчей: +11 =6 -3Алания 1:0 Факел Балтика 1:1 Алания Алания 5:0 Металлург Липецк Волгарь 1:1 Алания
Алания 3:1 СКА-Хабаровск Олимп-Долгопрудный 1:1 Алания Алания 4:0 Текстильщик Легион-Динамо 2:3 Алания Велес Москва 2:2 Алания Спартак-2 3:2 Алания Алания 3:2 ПФК Кубань Енисей 0:3 Алания Торпедо Москва 3:1 Алания Краснодар-2 1:3 Алания КАМАЗ 1:1 Алания СКА-Хабаровск 1:2 Алания Алания 0:0 Велес Москва Балтика 2:0 Алания Алания 3:1 Краснодар-2 Акрон 1:2 Алания
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 10
|31
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|29 - 12
|29
|3.
|Факел
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|23 - 12
|27
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 11
|27
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|31 - 16
|26
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|17 - 20
|25
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|21 - 10
|24
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|16 - 13
|21
|9.
|Ротор
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 12
|19
|10.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|12 - 13
|19
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 16
|19
|12.
|Томь
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 23
|17
|13.
|Балтика
|Заявка
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|14.
|Акрон
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 16
|16
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 14
|16
|16.
|Енисей
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 26
|14
|17.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|18.
|Волгарь
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|7 - 18
|9
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 36
|8
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|16 - 6
|21
|2.
|Факел
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Торпедо Москва
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|24 - 9
|19
|4.
|Алания
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|9 - 5
|15
|6.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|9.
|КАМАЗ
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|11.
|Акрон
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|Томь
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 11
|9
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|Енисей
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|16.
|Балтика
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|17.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|19.
|Волгарь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|20.
|ПФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 10
|12
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|Ротор
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|5.
|Алания
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|15 - 13
|11
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|7.
|Оренбург
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 7
|9
|9.
|Балтика
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|10.
|Факел
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|11.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 9
|7
|12.
|Томь
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 18
|7
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|14.
|Енисей
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|15.
|ПФК Кубань
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 10
|5
|17.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Волгарь
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 7
|4
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 25
|3
- — Выход в Премьер-лигу
- — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
- — Вылет в ПФЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Торпедо Москва
|Калмыков Амур
|10
|0
|0
|2.
|СКА-Хабаровск
|Караев Давид
|10
|5
|0
|3.
|Оренбург
|Фамейе Джоэль
|8
|2
|0
|4.
|Торпедо Москва
|Султонов Мухаммад
|7
|0
|0
|5.
|Нефтехимик
|Юшин Александр
|7
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Балтика
|Кашчелан Младен
|9
|0
|2.
|КАМАЗ
|Калугин Олег
|7
|1
|3.
|Олимп-Долгопрудный
|Николас Лоуренс Анвон
|6
|1
|4.
|Волгарь
|Павлишин Алексей
|4
|2
|5.
|Металлург Липецк
|Войдель Роман
|7
|0
Прогнозы на матч Томь - Алания
Исход игры
Томь
19.6% (9)
Ничья
28.3% (13)
Алания
52.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
71.74% (33)
Нет
28.26% (13)
Популярный счёт
1:2 Алания
28.3% (13)
1:1 Ничья
21.7% (10)
0:1 Алания
15.2% (7)
2:1 Томь
10.9% (5)
1:0 Томь
8.7% (4)
1:3 Алания
6.5% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
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