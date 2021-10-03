Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Бенфика
0:1
Конец матча
Стадион: Эштадиу да Луш
Портимоненсе
12' Желтая карточкаЯремчук Роман
42' Желтая карточкаНуньес Дарвин
44' Желтая карточкаБоа Морте Аилтон
60' Желтая карточкаКарлинос
62' Желтая карточкаПоссиньоло Лукас
0:1
66' ГолПоссиньоло Лукас
80' Желтая карточкаПортугал Самуэл
90' Желтая карточкаВиллиан II
4
Лукас
VI
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
27
Силва
Рафа
18
Муфи
Фахд
21
Са
Педру
76
Карлинос
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Лукас VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
-
28 Вайгль ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Диаш ЖильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Нападающий
-
70 Ангуло ИванНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
12'
42'
44'
60'
62'
66'
80'
90'
История личных встреч
Бенфика
Портимоненсе
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яремчук Роман
|4
|0.5
|Нуньес Дарвин
|4
|0.5
|Силва Рафа
|2
|0.25
|Лукас VI
|2
|0.25
|Вальдшмидт Лука
|2
|0.25
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.13
|Вайгль Юлиан
|1
|0.13
|Мариу Жоау
|1
|0.13
|Жилберто Жуниор
|1
|0.13
|Пиньо Родриго
|1
|0.13
|Пицци Луиш
|0
|0
|Вертонген Ян
|0
|0
|Отаменди Николас
|0
|0
|Рамуш Гонсалу
|0
|0
|Гонсалвеш Диогу
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомеш Бету
|2
|0.25
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.13
|Канде Фали
|1
|0.13
|Wilinton Aponza
|1
|0.13
|Боа Морте Аилтон
|1 (1)
|0.13
|Карлинос
|1
|0.13
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.13
|Виллиан II
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Дарвин
|2
|0
|Гонсалвеш Диогу
|0
|1
|Адель Таарабт
|1
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Пицци Луиш
|1
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Влаходимос Одиссей
|1
|0
|Жилберто Жуниор
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Лукас VI
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поссиньоло Лукас
|4
|0
|Виллиан II
|4
|0
|Карлинос
|3
|0
|Канде Фали
|3
|0
|Португал Самуэл
|2
|0
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|Pedro Henrique3
|2
|0
|Wilinton Aponza
|2
|0
|Имбула Ганелли
|1
|0
|Фабрисио Месиас
|1
|0
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|Муфи Фахд
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Renato Junior
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
12
2
5 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 0
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
8%
1
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
19
8
9 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 3
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
4
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
1
13%
61-75
3
16%
2
25%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0
Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Морейренсе - Бенфика 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Бенфика - Марсель 1:1 Бенфика - Лилль 1:0 Бенфика - Альмерия 2:1 Бенфика - Каса Пиа 2:1 Бенфика - Белененсеш 0:0 Брага - Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1
Тондела - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Академика 2:1 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Портимоненсе - Брага 1:1 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 0:1 Портимоненсе - Брага 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:2 Белененсеш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Фамаликан - Портимоненсе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|8
|7
|0
|1
|19 - 5
|21
|2.
|Порту
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|4.
|Брага
|2:1
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|5.
|Эшторил
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Портимоненсе
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|7.
|Витория Гимарайнш
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Тондела
|8
|3
|0
|5
|12 - 14
|9
|9.
|Жил Висенте
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|10.
|Боавишта
|1:2
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Пасуш де Феррейра
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|12.
|Визела
|8
|1
|5
|2
|7 - 13
|8
|13.
|Маритиму
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Морейренсе
|8
|1
|4
|3
|10 - 16
|7
|15.
|Санта-Клара
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|16.
|Арока
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|Белененсеш
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|18.
|Фамаликан
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Боавишта
|1:2
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Брага
|2:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Визела
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Тондела
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|11.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Портимоненсе
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Портимоненсе
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Эшторил
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Брага
|2:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Порту
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Жил Висенте
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Тондела
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Морейренсе
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|13.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Визела
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Арока
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|16.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
|17.
|Боавишта
|1:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Диас Луис
|5
|0
|1
|2.
|Порту
|Тареми Мехди
|5
|1
|1
|3.
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|0
|4.
|Бенфика
|Яремчук Роман
|4
|0
|1
|5.
|Боавишта
|Зауэр Густаво
|4
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|4
|1
|2.
|Визела
|Куао Коффи
|5
|0
|3.
|Эшторил
|Francisco Oliveira
|5
|0
|4.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|5.
|Морейренсе
|Витория Стивен
|4
|0
Прогнозы на матч Бенфика 0:1 Портимоненсе
Исход игры
Бенфика
100% (137)
Ничья
0% (0)
Портимоненсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (51)
Меньше
62.22% (84)
Обе команды забьют
Да
23.7% (32)
Нет
76.3% (103)
Популярный счёт
2:0 Бенфика
59.9% (82)
3:0 Бенфика
13.9% (19)
2:1 Бенфика
13.1% (18)
3:1 Бенфика
8.8% (12)
1:0 Бенфика
1.5% (2)
4:1 Бенфика
1.5% (2)
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