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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Бенфика
0:1
Конец матча

Стадион:
Портимоненсе
0'
12' Желтая карточка
Яремчук Роман
42' Желтая карточка
Нуньес Дарвин
44' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
60' Желтая карточка
Карлинос
62' Желтая карточка
Поссиньоло Лукас
0:1
66' Гол
Поссиньоло Лукас
80' Желтая карточка
Португал Самуэл
90' Желтая карточка
Виллиан II
90'+9
99
Влаходимос
Одиссей
4
Лукас
VI
30
Отаменди
Николас
5
Вертонген
Ян
2
Жилберто
Жуниор
20
Мариу
Жоау
28
Вайгль
Юлиан
3
Гримальдо
Алехандро
27
Силва
Рафа
15
Яремчук
Роман
9
Нуньес
Дарвин
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
44
Pedro
Henrique3
4
Виллиан
II
3
Поссиньоло
Лукас
5
Канде
Фали
8
Фернандес
Лукас
IV
21
Са
Педру
76
Карлинос
77
Боа
Морте
Аилтон
9
Фабрисио
Месиас
Бенфика
3-4-3
Портимоненсе
5-3-2

История личных встреч

Бенфика
Портимоненсе

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
7 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яремчук Роман 4 0.5
Нуньес Дарвин 4 0.5
Силва Рафа 2 0.25
Лукас VI 2 0.25
Вальдшмидт Лука 2 0.25
Гримальдо Алехандро 1 0.13
Вайгль Юлиан 1 0.13
Мариу Жоау 1 0.13
Жилберто Жуниор 1 0.13
Пиньо Родриго 1 0.13
Пицци Луиш 0 0
Вертонген Ян 0 0
Отаменди Николас 0 0
Рамуш Гонсалу 0 0
Гонсалвеш Диогу 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 2 0.25
Фернандес Лукас IV 1 0.13
Канде Фали 1 0.13
Wilinton Aponza 1 0.13
Боа Морте Аилтон 1 (1) 0.13
Карлинос 1 0.13
Поссиньоло Лукас 1 0.13
Виллиан II 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Дарвин 2 0
Гонсалвеш Диогу 0 1
Адель Таарабт 1 0
Отаменди Николас 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Пицци Луиш 1 0
Мейте Суалихо 1 0
Влаходимос Одиссей 1 0
Жилберто Жуниор 1 0
Силва Рафа 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Яремчук Роман 1 0
Лукас VI 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поссиньоло Лукас 4 0
Виллиан II 4 0
Карлинос 3 0
Канде Фали 3 0
Португал Самуэл 2 0
Фернандес Лукас IV 2 0
Pedro Henrique3 2 0
Wilinton Aponza 2 0
Имбула Ганелли 1 0
Фабрисио Месиас 1 0
Боа Морте Аилтон 1 0
Муфи Фахд 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Оливейро Андерсон II 1 0
Гомеш Бету 1 0
Renato Junior 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

12
2
5 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 0
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
8%
1
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

19
8
9 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 3
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
11%
1
13%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
4
50%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
1
13%
61-75
3
16%
2
25%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Бенфика - Барселона 3:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Динамо Киев - Бенфика 0:0
Санта-Клара - Бенфика 0:5 Бенфика - Тондела 2:1 ПСВ - Бенфика 0:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - ПСВ 2:1 Бенфика - Арока 2:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Морейренсе - Бенфика 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Бенфика - Марсель 1:1 Бенфика - Лилль 1:0 Бенфика - Альмерия 2:1 Бенфика - Каса Пиа 2:1 Бенфика - Белененсеш 0:0 Брага - Бенфика 2:0 Витория Гимарайнш - Бенфика 1:3
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Портимоненсе - Визела 0:0 Портимоненсе - Санта-Клара 2:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 0:1
Тондела - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 0:1 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Академика 2:1 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Портимоненсе - Брага 1:1 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 0:1 Портимоненсе - Брага 0:0 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Морейренсе 1:2 Белененсеш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Риу Аве 0:0 Фаренсе - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Фамаликан - Портимоненсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 8 7 0 1 19 - 5 21
2. Порту 8 6 2 0 18 - 5 20
3. Спортинг Л 8 6 2 0 13 - 4 20
4. Брага 2:1 8 4 3 1 12 - 7 15
5. Эшторил 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Портимоненсе 8 4 2 2 8 - 4 14
7. Витория Гимарайнш 8 2 4 2 9 - 7 10
8. Тондела 8 3 0 5 12 - 14 9
9. Жил Висенте 8 2 3 3 10 - 10 9
10. Боавишта 1:2 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Пасуш де Феррейра 8 2 3 3 8 - 11 9
12. Визела 8 1 5 2 7 - 13 8
13. Маритиму 8 1 4 3 6 - 9 7
14. Морейренсе 8 1 4 3 10 - 16 7
15. Санта-Клара 8 1 3 4 6 - 16 6
16. Арока 8 1 2 5 8 - 16 5
17. Белененсеш 8 0 4 4 5 - 12 4
18. Фамаликан 8 0 3 5 8 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Спортинг Л 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Бенфика 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Боавишта 1:2 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Брага 2:1 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Визела 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Тондела 4 2 0 2 7 - 7 6
8. Эшторил 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Пасуш де Феррейра 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Санта-Клара 4 1 2 1 4 - 8 5
11. Жил Висенте 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Портимоненсе 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Витория Гимарайнш 4 1 1 2 5 - 4 4
14. Морейренсе 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Арока 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Маритиму 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Фамаликан 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Белененсеш 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Портимоненсе 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Спортинг Л 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Эшторил 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Брага 2:1 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Порту 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Витория Гимарайнш 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Жил Висенте 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Маритиму 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Пасуш де Феррейра 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Тондела 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Морейренсе 4 0 3 1 3 - 8 3
13. Белененсеш 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Визела 4 0 2 2 2 - 9 2
15. Арока 4 0 1 3 3 - 9 1
16. Фамаликан 4 0 1 3 5 - 9 1
17. Боавишта 1:2 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Санта-Клара 4 0 1 3 2 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Порту Диас Луис 5 0 1
2. Порту Тареми Мехди 5 1 1
3. Жил Висенте Франсиско Мартинес 5 0 0
4. Бенфика Яремчук Роман 4 0 1
5. Боавишта Зауэр Густаво 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Маритиму Видигал Андре 4 1
2. Визела Куао Коффи 5 0
3. Эшторил Francisco Oliveira 5 0
4. Витория Гимарайнш Семеду Алфа 1 2
5. Морейренсе Витория Стивен 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Боа Морте Аилтон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Нуньес Дарвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Яремчук Роман получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Бенфика 100% (137)
X 0% (0)
Портимоненсе 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Бенфика 0:1 Портимоненсе онлайн


Прогнозы на матч Бенфика 0:1 Портимоненсе

Исход игры
Бенфика
100% (137)
Ничья
0% (0)
Портимоненсе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (51)
Меньше
62.22% (84)
Обе команды забьют
Да
23.7% (32)
Нет
76.3% (103)
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2:0 Бенфика
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3:0 Бенфика
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4:1 Бенфика
1.5% (2)
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