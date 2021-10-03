Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Белененсеш
0:1
Перерыв
Стадион: Насиональ
Тондела
0:1
4' ГолАугусто Педро
42' Желтая карточкаБорхес Нето
32
Таварес
Йоан
27
Чима
Акас
16
Cesar
Sousa
18
Ндур
Алиун
10
Мурильо
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
-
27 Чима АкасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Cesar SousaПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндур АлиунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Бони ТроваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Камара АбелНападающий
-
15 Luis Mota
-
-
10 Afonso Sousa
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мурильо ДжонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 БибитоЗащитник
-
15 Эрнандо МануЗащитник
-
28 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Daniel III
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
Ход матча
4'
0:1
42'
История личных встреч
Белененсеш
Тондела
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Белененсеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|2
|0.25
|Чима Акас
|1
|0.13
|Alisson Safira
|1
|0.13
|Карраса Моура
|0
|0
|Afonso Sousa
|0
|0
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дадашов Ренат
|2
|0.25
|Daniel III
|2
|0.25
|Juan Boselli2
|2
|0.25
|Педру Жоау II
|2 (2)
|0.25
|Мурильо Джон
|1
|0.13
|Агра Салвадор
|1
|0.13
|Аугусто Педро
|1
|0.13
|Борхес Нето
|0
|0
|Ундабаррена Икер
|0
|0
|Барбоза Рафаэл II
|0
|0
Карточки
Белененсеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теофилус Тибанг
|3
|0
|Бони Трова
|1
|1
|Ситоле Сфефело
|2
|0
|Alisson Safira
|2
|0
|Калила Диого
|2
|0
|Afonso Sousa
|2
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|1
|Камара Абел
|1
|0
|Лукович Андрия
|1
|0
|Нуну Педру
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Чима Акас
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
|Luis Felipe2
|1
|0
|Francisco Teixeira
|1
|0
|Cesar Sousa
|1
|0
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педру Жоау II
|3
|0
|Мурильо Джон
|2
|0
|Дадашов Ренат
|2
|0
|Naoufel Khacef
|2
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тригейра Педру
|1
|0
|Ундабаррена Икер
|1
|0
|Рикарду Алвеш II
|1
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Daniel III
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Эрнандо Ману
|1
|0
|Борхес Нето
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
|Juan Boselli2
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Telmo Arcanjo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-ом тайме 2
0 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
60%
5
71%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 9
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
36%
0
0%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
9%
2
14%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Белененсеш
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пасуш де Феррейра - Белененсеш 2:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Белененсеш 0:0 Белененсеш - Морейренсе 1:1
Спортинг Л - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Маритиму 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Рома 1:3 Мафра - Белененсеш 1:0 Спортинг Л - Белененсеш 2:1 Бенфика - Белененсеш 0:0 Порту - Белененсеш 4:0 Белененсеш - Санта-Клара 0:2 Тондела - Белененсеш 1:3 Белененсеш - Портимоненсе 1:0 Пасуш де Феррейра - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Жил Висенте 2:1 Спортинг Л - Белененсеш 2:2 Белененсеш - Маритиму 2:0 Брага - Белененсеш 1:1
Тондела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1
Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Тондела - Белененсеш 1:3 Боавишта - Тондела 1:1 Тондела - Бенфика 0:2 Фамаликан - Тондела 2:2 Тондела - Насьонал Мадейра 2:1 Морейренсе - Тондела 2:3 Тондела - Порту 0:2 Витория Гимарайнш - Тондела 1:2 Санта-Клара - Тондела 1:1 Тондела - Спортинг Л 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|7
|7
|0
|0
|19 - 4
|21
|2.
|Порту
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|4.
|Эшторил
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|5.
|Брага
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Портимоненсе
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|7.
|Витория Гимарайнш
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Боавишта
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Тондела
|1:0
|8
|3
|0
|5
|11 - 14
|9
|10.
|Пасуш де Феррейра
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|11.
|Визела
|8
|1
|5
|2
|7 - 13
|8
|12.
|Жил Висенте
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|13.
|Маритиму
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Морейренсе
|8
|1
|4
|3
|10 - 16
|7
|15.
|Санта-Клара
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|16.
|Арока
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|Белененсеш
|0:1
|8
|0
|4
|4
|5 - 11
|4
|18.
|Фамаликан
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Визела
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Тондела
|1:0
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|8.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|9.
|Брага
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Эшторил
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|12.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Портимоненсе
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Белененсеш
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Эшторил
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Брага
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Порту
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|6.
|Портимоненсе
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Тондела
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|12.
|Морейренсе
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|13.
|Белененсеш
|0:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Визела
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Боавишта
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|Арока
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Диас Луис
|5
|0
|1
|2.
|Порту
|Тареми Мехди
|5
|1
|1
|3.
|Бенфика
|Яремчук Роман
|4
|0
|1
|4.
|Боавишта
|Зауэр Густаво
|4
|1
|1
|5.
|Морейренсе
|Луис Андре V
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|4
|1
|2.
|Визела
|Куао Коффи
|5
|0
|3.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|4.
|Морейренсе
|Витория Стивен
|4
|0
|5.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|4
|0
Прогнозы на матч Белененсеш 0:1 Тондела
Исход игры
Белененсеш
56% (75)
Ничья
36.6% (49)
Тондела
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
28.36% (38)
Меньше
71.64% (96)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (44)
1:0 Белененсеш
29.9% (40)
2:1 Белененсеш
23.1% (31)
0:1 Тондела
4.5% (6)
1:2 Тондела
3% (4)
2:0 Белененсеш
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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