Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Белененсеш
0:2
Конец матча
Стадион: Насиональ
Тондела
0:1
4' ГолАугусто Педро
42' Желтая карточкаБорхес Нето
48' Желтая карточкаAfonso Sousa
48' Желтая карточкаЧима Акас
0:2
65' ГолМурильо Джон
69' Желтая карточкаКарраса Моура
82' Желтая карточкаNaoufel Khacef
83' Желтая карточкаCesar Sousa
90' Желтая карточкаСитоле Сфефело
32
Таварес
Йоан
27
Чима
Акас
16
Cesar
Sousa
18
Ндур
Алиун
10
Мурильо
Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
-
27 Чима АкасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Cesar SousaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ндур АлиунНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Бони ТроваПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Камара АбелНападающий
-
15 Luis Mota
-
-
10 Afonso Sousa
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мурильо ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 БибитоЗащитник
-
15 Эрнандо МануЗащитник
-
28 Данташ ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Daniel III
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
Ход матча
4'
0:1
42'
48'
48'
65'
0:2
69'
82'
83'
90'
История личных встреч
Белененсеш
Тондела
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
15 матчей
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Белененсеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|2
|0.25
|Чима Акас
|1
|0.13
|Alisson Safira
|1
|0.13
|Карраса Моура
|0
|0
|Afonso Sousa
|0
|0
Тондела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурильо Джон
|2
|0.25
|Дадашов Ренат
|2
|0.25
|Daniel III
|2
|0.25
|Juan Boselli2
|2
|0.25
|Педру Жоау II
|2 (2)
|0.25
|Агра Салвадор
|1
|0.13
|Аугусто Педро
|1
|0.13
|Борхес Нето
|0
|0
|Ундабаррена Икер
|0
|0
|Барбоза Рафаэл II
|0
|0
Карточки
Белененсеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теофилус Тибанг
|3
|0
|Ситоле Сфефело
|3
|0
|Afonso Sousa
|3
|0
|Бони Трова
|1
|1
|Карраса Моура
|2
|0
|Чима Акас
|2
|0
|Alisson Safira
|2
|0
|Калила Диого
|2
|0
|Cesar Sousa
|2
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|1
|Камара Абел
|1
|0
|Лукович Андрия
|1
|0
|Нуну Педру
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Варела Нилтон
|1
|0
|Luis Felipe2
|1
|0
|Francisco Teixeira
|1
|0
Тондела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педру Жоау II
|3
|0
|Naoufel Khacef
|3
|0
|Мурильо Джон
|2
|0
|Дадашов Ренат
|2
|0
|Борхес Нето
|2
|0
|Агра Салвадор
|1
|0
|Тригейра Педру
|1
|0
|Ундабаррена Икер
|1
|0
|Рикарду Алвеш II
|1
|0
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|Daniel III
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Эрнандо Ману
|1
|0
|Аугусто Педро
|1
|0
|Juan Boselli2
|1
|0
|Гонсалвеш Жота
|1
|0
|Telmo Arcanjo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
5
71%
76-90
Забито
2
7
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90
Пропущено
13
14
7 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Белененсеш
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пасуш де Феррейра - Белененсеш 2:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Белененсеш 0:0 Белененсеш - Морейренсе 1:1
Спортинг Л - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Маритиму 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Рома 1:3 Мафра - Белененсеш 1:0 Спортинг Л - Белененсеш 2:1 Бенфика - Белененсеш 0:0 Порту - Белененсеш 4:0 Белененсеш - Санта-Клара 0:2 Тондела - Белененсеш 1:3 Белененсеш - Портимоненсе 1:0 Пасуш де Феррейра - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Жил Висенте 2:1 Спортинг Л - Белененсеш 2:2 Белененсеш - Маритиму 2:0 Брага - Белененсеш 1:1
Тондела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1
Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Тондела - Белененсеш 1:3 Боавишта - Тондела 1:1 Тондела - Бенфика 0:2 Фамаликан - Тондела 2:2 Тондела - Насьонал Мадейра 2:1 Морейренсе - Тондела 2:3 Тондела - Порту 0:2 Витория Гимарайнш - Тондела 1:2 Санта-Клара - Тондела 1:1 Тондела - Спортинг Л 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Порту
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|4.
|Эшторил
|1:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|5.
|Брага
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Портимоненсе
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|7.
|Витория Гимарайнш
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Боавишта
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Тондела
|8
|3
|0
|5
|12 - 14
|9
|10.
|Пасуш де Феррейра
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|11.
|Визела
|8
|1
|5
|2
|7 - 13
|8
|12.
|Жил Висенте
|0:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|13.
|Маритиму
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Морейренсе
|8
|1
|4
|3
|10 - 16
|7
|15.
|Санта-Клара
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|16.
|Арока
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|Белененсеш
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|18.
|Фамаликан
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Эшторил
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Визела
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Тондела
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|10.
|Брага
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Жил Висенте
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Портимоненсе
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Эшторил
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Портимоненсе
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Брага
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Порту
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Жил Висенте
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Тондела
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Морейренсе
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|13.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Визела
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Боавишта
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|Арока
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Диас Луис
|5
|0
|1
|2.
|Порту
|Тареми Мехди
|5
|1
|1
|3.
|Бенфика
|Яремчук Роман
|4
|0
|1
|4.
|Боавишта
|Зауэр Густаво
|4
|1
|1
|5.
|Морейренсе
|Луис Андре V
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|4
|1
|2.
|Визела
|Куао Коффи
|5
|0
|3.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|4.
|Морейренсе
|Витория Стивен
|4
|0
|5.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|4
|0
Прогнозы на матч Белененсеш 0:2 Тондела
Исход игры
Белененсеш
56% (75)
Ничья
36.6% (49)
Тондела
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
28.36% (38)
Меньше
71.64% (96)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (44)
1:0 Белененсеш
29.9% (40)
2:1 Белененсеш
23.1% (31)
0:1 Тондела
4.5% (6)
1:2 Тондела
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Белененсеш
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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