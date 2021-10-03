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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Белененсеш
0:2
Конец матча

Стадион:
Тондела
0'
0:1
4' Гол
Аугусто Педро
42' Желтая карточка
Борхес Нето
48' Желтая карточка
Afonso Sousa
48' Желтая карточка
Чима Акас
0:2
65' Гол
Мурильо Джон
69' Желтая карточка
Карраса Моура
82' Желтая карточка
Naoufel Khacef
83' Желтая карточка
Cesar Sousa
90' Желтая карточка
Ситоле Сфефело
90'+8
1
Luis
Felipe2
17
Карраса
Моура
32
Таварес
Йоан
4
Рибейро
Томас
27
Чима
Акас
7
Нуну
Педру
21
Теофилус
Тибанг
16
Cesar
Sousa
64
Камашу
Рафаэл
25
Alisson
Safira
18
Ндур
Алиун
88
Тригейра
Педру
19
Алмейда
Тьягу
5
Модибо
Саньян
72
Куарежма
Эдуарду
3
Борхес
Нето
6
Аугусто
Педро
21
Ундабаррена
Икер
10
Мурильо
Джон
8
Педру
Жоау
II
7
Агра
Салвадор
17
Дадашов
Ренат
Белененсеш
4-4-2
Тондела
4-2-3-1

История личных встреч

Белененсеш
Тондела

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

15 матчей

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ТМК
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПВЛ
1:5
ПВЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Белененсеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 2 0.25
Чима Акас 1 0.13
Alisson Safira 1 0.13
Карраса Моура 0 0
Afonso Sousa 0 0
Тондела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурильо Джон 2 0.25
Дадашов Ренат 2 0.25
Daniel III 2 0.25
Juan Boselli2 2 0.25
Педру Жоау II 2 (2) 0.25
Агра Салвадор 1 0.13
Аугусто Педро 1 0.13
Борхес Нето 0 0
Ундабаррена Икер 0 0
Барбоза Рафаэл II 0 0

Карточки

Белененсеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теофилус Тибанг 3 0
Ситоле Сфефело 3 0
Afonso Sousa 3 0
Бони Трова 1 1
Карраса Моура 2 0
Чима Акас 2 0
Alisson Safira 2 0
Калила Диого 2 0
Cesar Sousa 2 0
Тайра Альфонсу 0 1
Камара Абел 1 0
Лукович Андрия 1 0
Нуну Педру 1 0
Рибейро Томас 1 0
Варела Нилтон 1 0
Luis Felipe2 1 0
Francisco Teixeira 1 0
Тондела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педру Жоау II 3 0
Naoufel Khacef 3 0
Мурильо Джон 2 0
Дадашов Ренат 2 0
Борхес Нето 2 0
Агра Салвадор 1 0
Тригейра Педру 1 0
Ундабаррена Икер 1 0
Рикарду Алвеш II 1 0
Ниассе Бабакар 1 0
Daniel III 1 0
Модибо Саньян 1 0
Эрнандо Ману 1 0
Аугусто Педро 1 0
Juan Boselli2 1 0
Гонсалвеш Жота 1 0
Telmo Arcanjo 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-ом тайме 3
0 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
5
71%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
50%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
43%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 7
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
2
17%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
25%
4
33%
76-90

Пропущено

13
14
7 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 9
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
5
38%
0
0%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Белененсеш
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Пасуш де Феррейра - Белененсеш 2:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Белененсеш 0:0 Белененсеш - Морейренсе 1:1
Спортинг Л - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Маритиму 1:2 Порту - Белененсеш 2:0 Белененсеш - Рома 1:3 Мафра - Белененсеш 1:0 Спортинг Л - Белененсеш 2:1 Бенфика - Белененсеш 0:0 Порту - Белененсеш 4:0 Белененсеш - Санта-Клара 0:2 Тондела - Белененсеш 1:3 Белененсеш - Портимоненсе 1:0 Пасуш де Феррейра - Белененсеш 1:0 Белененсеш - Жил Висенте 2:1 Спортинг Л - Белененсеш 2:2 Белененсеш - Маритиму 2:0 Брага - Белененсеш 1:1
Тондела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Тондела - Фамаликан 3:2 Брага - Тондела 3:1 Тондела - Эшторил 1:2 Бенфика - Тондела 2:1
Тондела - Портимоненсе 0:3 Визела - Тондела 2:1 Тондела - Санта-Клара 3:0 Тондела - Жил Висенте 0:1 Тондела - Пасуш де Феррейра 2:3 Фаренсе - Тондела 1:0 Тондела - Белененсеш 1:3 Боавишта - Тондела 1:1 Тондела - Бенфика 0:2 Фамаликан - Тондела 2:2 Тондела - Насьонал Мадейра 2:1 Морейренсе - Тондела 2:3 Тондела - Порту 0:2 Витория Гимарайнш - Тондела 1:2 Санта-Клара - Тондела 1:1 Тондела - Спортинг Л 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Порту 8 6 2 0 18 - 5 20
3. Спортинг Л 8 6 2 0 13 - 4 20
4. Эшторил 1:0 8 5 2 1 11 - 5 17
5. Брага 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Портимоненсе 0:0 8 3 3 2 7 - 4 12
7. Витория Гимарайнш 8 2 4 2 9 - 7 10
8. Боавишта 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Тондела 8 3 0 5 12 - 14 9
10. Пасуш де Феррейра 8 2 3 3 8 - 11 9
11. Визела 8 1 5 2 7 - 13 8
12. Жил Висенте 0:1 8 2 2 4 8 - 9 8
13. Маритиму 8 1 4 3 6 - 9 7
14. Морейренсе 8 1 4 3 10 - 16 7
15. Санта-Клара 8 1 3 4 6 - 16 6
16. Арока 8 1 2 5 8 - 16 5
17. Белененсеш 8 0 4 4 5 - 12 4
18. Фамаликан 8 0 3 5 8 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Спортинг Л 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Бенфика 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Боавишта 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Эшторил 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Визела 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Тондела 4 2 0 2 7 - 7 6
8. Пасуш де Феррейра 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Санта-Клара 4 1 2 1 4 - 8 5
10. Брага 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Жил Висенте 0:1 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Портимоненсе 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Витория Гимарайнш 4 1 1 2 5 - 4 4
14. Морейренсе 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Арока 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Маритиму 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Фамаликан 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Белененсеш 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Спортинг Л 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Эшторил 1:0 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Портимоненсе 0:0 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Брага 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Порту 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Витория Гимарайнш 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Маритиму 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Жил Висенте 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
10. Пасуш де Феррейра 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Тондела 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Морейренсе 4 0 3 1 3 - 8 3
13. Белененсеш 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Визела 4 0 2 2 2 - 9 2
15. Боавишта 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Санта-Клара 4 0 1 3 2 - 8 1
17. Арока 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Фамаликан 4 0 1 3 5 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Порту Диас Луис 5 0 1
2. Порту Тареми Мехди 5 1 1
3. Бенфика Яремчук Роман 4 0 1
4. Боавишта Зауэр Густаво 4 1 1
5. Морейренсе Луис Андре V 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Маритиму Видигал Андре 4 1
2. Визела Куао Коффи 5 0
3. Витория Гимарайнш Семеду Алфа 1 2
4. Морейренсе Витория Стивен 4 0
5. Морейренсе Жорж Артур 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Борхес Нето получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Аугусто Педро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Белененсеш 56% (75)
X 36.6% (49)
Тондела 7.5% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Белененсеш 0:2 Тондела онлайн


Прогнозы на матч Белененсеш 0:2 Тондела

Исход игры
Белененсеш
56% (75)
Ничья
36.6% (49)
Тондела
7.5% (10)
Тотал 2.5
Больше
28.36% (38)
Меньше
71.64% (96)
Обе команды забьют
Да
61.19% (82)
Нет
38.81% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.8% (44)
1:0 Белененсеш
29.9% (40)
2:1 Белененсеш
23.1% (31)
0:1 Тондела
4.5% (6)
1:2 Тондела
3% (4)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Белененсеш
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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