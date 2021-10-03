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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Эшторил
1:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Жил Висенте
0'
1:0
11' Гол
Фонте Руй
15'
99
Фигейра
Даниэль
2
Сория
Карлес
97
Патрик
II
4
Африко
Лукас
31
Жуанзинью
Карлуш
10
Франко
Андре
32
Розье
Лорейнц
6
Шику
Жеральдес
11
Arthur
VIII
17
Фонте
Руй
7
Francisco
Oliveira
1
Фрелих
Жига
2
Фильо
Жозе
Карлос
3
Кунья
Лукас
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
8
Педринью
V
21
Карвалью
Витор
10
Фудзимото
Канья
77
Мурило
Коста
9
Франсиско
Мартинес
29
Лино
Сэмуел
Эшторил
4-3-3
Жил Висенте
4-3-3

Ход матча

11'
Фонте Руй
1:0

История личных встреч

Эшторил
Жил Висенте

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
LC2S
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ГЛ
1:3
ГЛ
2:1
ГЛ
0:2
ГЛ
0:2
ГЛ
2:1
ГЛ
2:2
ГЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франко Андре 3 (1) 0.38
Francisco Oliveira 2 0.25
Лоуренсу Бруну II 1 0.13
Жуанзинью Карлуш 1 0.13
Руиз Леонардо 1 0.13
Ryotaro Meshino 1 0.13
Креспо Мигель 1 0.13
Шику Жеральдес 0 0
Кловис Андре 0 0
Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 4 0.5
Лино Сэмуел 3 0.38
Абурджания Георгий 1 0.13
Педринью V 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Фудзимото Канья 0 0
Boubacar Hanne 0 0
Мурило Коста 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейра Даниэль 4 0
Francisco Oliveira 4 0
Шику Жеральдес 3 0
Креспо Мигель 3 0
Бруну Давид 2 0
Гамбоа Жоау 2 0
Феррареси Науэль 2 0
Розье Лорейнц 2 0
Африко Лукас 2 0
Жуанзинью Карлуш 1 0
Сория Карлес 1 0
Лоуренсу Бруну II 1 0
Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунья Лукас 4 0
Педринью V 3 0
Карвалью Витор 3 0
Ауашерия Билель 2 0
Талоша Жоау 2 0
Matheus Bueno 2 0
Рубен Мигель 0 1
Фильо Жозе Карлос 1 0
Франсиско Мартинес 1 0
Абурджания Георгий 1 0
Крицюк Станислав 1 0
Хакмен Эммануэль 1 0
Лоте Антуан 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Боавишта - Эшторил 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Тондела - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 2:1
Пасуш де Феррейра - Эшторил 1:3 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Эшторил 0:2 Фамаликан - Эшторил 1:0 Насьонал Мадейра - Эшторил 1:2 Визела - Эшторил 0:0 Эшторил - Мафра 1:0 Спортинг Ковилья - Эшторил 3:2 Эшторил - Шавиш 1:1 Пенафьел - Эшторил 0:0 Эшторил - Каса Пиа 1:1 Порту-2 - Эшторил 2:2 Эшторил - Вилафранкенше 3:1 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Оливейренсе 3:0 Кова-Пьедаде - Эшторил 2:3
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1 Тондела - Жил Висенте 0:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Боавишта 1:2 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Брага 1:1 Маритиму - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фаренсе 0:0 Белененсеш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Фамаликан 0:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Жил Висенте 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 8 7 1 0 19 - 4 22
2. Порту 8 6 2 0 18 - 5 20
3. Спортинг Л 8 6 2 0 13 - 4 20
4. Эшторил 1:0 8 5 2 1 11 - 5 17
5. Брага 7 3 3 1 10 - 6 12
6. Портимоненсе 0:0 8 3 3 2 7 - 4 12
7. Витория Гимарайнш 8 2 4 2 9 - 7 10
8. Боавишта 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Тондела 8 3 0 5 12 - 14 9
10. Пасуш де Феррейра 8 2 3 3 8 - 11 9
11. Визела 8 1 5 2 7 - 13 8
12. Жил Висенте 0:1 8 2 2 4 8 - 9 8
13. Маритиму 8 1 4 3 6 - 9 7
14. Морейренсе 8 1 4 3 10 - 16 7
15. Санта-Клара 8 1 3 4 6 - 16 6
16. Арока 8 1 2 5 8 - 16 5
17. Белененсеш 8 0 4 4 5 - 12 4
18. Фамаликан 8 0 3 5 8 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Спортинг Л 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Бенфика 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Боавишта 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Эшторил 1:0 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Визела 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Тондела 4 2 0 2 7 - 7 6
8. Пасуш де Феррейра 4 1 2 1 5 - 5 5
9. Санта-Клара 4 1 2 1 4 - 8 5
10. Брага 3 1 1 1 4 - 3 4
11. Жил Висенте 0:1 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Портимоненсе 0:0 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Витория Гимарайнш 4 1 1 2 5 - 4 4
14. Морейренсе 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Арока 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Маритиму 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Фамаликан 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Белененсеш 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 0:0 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Спортинг Л 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Эшторил 1:0 4 3 1 0 8 - 3 10
4. Портимоненсе 0:0 4 2 2 0 5 - 1 8
5. Брага 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Порту 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Витория Гимарайнш 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Маритиму 4 1 1 2 3 - 4 4
9. Жил Висенте 0:1 4 1 1 2 2 - 3 4
10. Пасуш де Феррейра 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Тондела 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Морейренсе 4 0 3 1 3 - 8 3
13. Белененсеш 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Визела 4 0 2 2 2 - 9 2
15. Боавишта 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Санта-Клара 4 0 1 3 2 - 8 1
17. Арока 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Фамаликан 4 0 1 3 5 - 9 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Порту Диас Луис 5 0 1
2. Порту Тареми Мехди 5 1 1
3. Бенфика Яремчук Роман 4 0 1
4. Боавишта Зауэр Густаво 4 1 1
5. Морейренсе Луис Андре V 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Маритиму Видигал Андре 4 1
2. Визела Куао Коффи 5 0
3. Витория Гимарайнш Семеду Алфа 1 2
4. Морейренсе Витория Стивен 4 0
5. Морейренсе Жорж Артур 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Фонте Руй бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 134
Эшторил 72.4% (97)
X 22.4% (30)
Жил Висенте 5.2% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Жил Висенте
2.17
4.60
9.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эшторил 1:0 Жил Висенте онлайн


Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Жил Висенте

Исход игры
Эшторил
71.9% (97)
Ничья
23% (31)
Жил Висенте
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
35.82% (48)
Меньше
64.18% (86)
Обе команды забьют
Да
54.48% (73)
Нет
45.52% (61)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
37% (50)
2:1 Эшторил
30.4% (41)
1:1 Ничья
18.5% (25)
0:0 Ничья
3.7% (5)
1:2 Жил Висенте
3.7% (5)
2:0 Эшторил
3% (4)
0:2 Жил Висенте
1.5% (2)
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