Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Эшторил
1:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Antonio Coimbra da Mota
Жил Висенте
1:0
11' ГолФонте Руй
97
Патрик
II
10
Франко
Андре
11
Arthur
VIII
17
Фонте
Руй
26
Рубен
Мигель
31
Талоша
Жоау
77
Мурило
Коста
29
Лино
Сэмуел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
97 Патрик IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Arthur VIIIНападающий
-
17 Фонте РуйНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бруну ДавидЗащитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
-
58 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bruno Pinheiro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаНападающий
- Нападающий
-
29 Лино СэмуелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
Ход матча
11'
1:0
История личных встреч
Эшторил
Жил Висенте
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франко Андре
|3 (1)
|0.38
|Francisco Oliveira
|2
|0.25
|Лоуренсу Бруну II
|1
|0.13
|Жуанзинью Карлуш
|1
|0.13
|Руиз Леонардо
|1
|0.13
|Ryotaro Meshino
|1
|0.13
|Креспо Мигель
|1
|0.13
|Шику Жеральдес
|0
|0
|Кловис Андре
|0
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|4
|0.5
|Лино Сэмуел
|3
|0.38
|Абурджания Георгий
|1
|0.13
|Педринью V
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Boubacar Hanne
|0
|0
|Мурило Коста
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейра Даниэль
|4
|0
|Francisco Oliveira
|4
|0
|Шику Жеральдес
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Бруну Давид
|2
|0
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Феррареси Науэль
|2
|0
|Розье Лорейнц
|2
|0
|Африко Лукас
|2
|0
|Жуанзинью Карлуш
|1
|0
|Сория Карлес
|1
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|0
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунья Лукас
|4
|0
|Педринью V
|3
|0
|Карвалью Витор
|3
|0
|Ауашерия Билель
|2
|0
|Талоша Жоау
|2
|0
|Matheus Bueno
|2
|0
|Рубен Мигель
|0
|1
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0
|Франсиско Мартинес
|1
|0
|Абурджания Георгий
|1
|0
|Крицюк Станислав
|1
|0
|Хакмен Эммануэль
|1
|0
|Лоте Антуан
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-ом тайме 3
2 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Боавишта - Эшторил 1:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Тондела - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 2:1
Пасуш де Феррейра - Эшторил 1:3 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Эшторил 0:2 Фамаликан - Эшторил 1:0 Насьонал Мадейра - Эшторил 1:2 Визела - Эшторил 0:0 Эшторил - Мафра 1:0 Спортинг Ковилья - Эшторил 3:2 Эшторил - Шавиш 1:1 Пенафьел - Эшторил 0:0 Эшторил - Каса Пиа 1:1 Порту-2 - Эшторил 2:2 Эшторил - Вилафранкенше 3:1 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Оливейренсе 3:0 Кова-Пьедаде - Эшторил 2:3
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жил Висенте - Порту 1:2 Белененсеш - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Визела 2:2 Санта-Клара - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 1:1 Тондела - Жил Висенте 0:1 Визела - Жил Висенте 2:3 Жил Висенте - Боавишта 1:2 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Брага 1:1 Маритиму - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Фаренсе 0:0 Белененсеш - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Фамаликан 0:3 Бенфика - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Морейренсе 1:2 Риу Аве - Жил Висенте 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0
|8
|7
|1
|0
|19 - 4
|22
|2.
|Порту
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|4.
|Эшторил
|1:0
|8
|5
|2
|1
|11 - 5
|17
|5.
|Брага
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|6.
|Портимоненсе
|0:0
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|7.
|Витория Гимарайнш
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Боавишта
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Тондела
|8
|3
|0
|5
|12 - 14
|9
|10.
|Пасуш де Феррейра
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|11.
|Визела
|8
|1
|5
|2
|7 - 13
|8
|12.
|Жил Висенте
|0:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 9
|8
|13.
|Маритиму
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Морейренсе
|8
|1
|4
|3
|10 - 16
|7
|15.
|Санта-Клара
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|16.
|Арока
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|Белененсеш
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|18.
|Фамаликан
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Эшторил
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Визела
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Тондела
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|8.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|10.
|Брага
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Жил Висенте
|0:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|12.
|Портимоненсе
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|0:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Эшторил
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Портимоненсе
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|5.
|Брага
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Порту
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|9.
|Жил Висенте
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|10.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Тондела
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Морейренсе
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|13.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Визела
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Боавишта
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|Арока
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Диас Луис
|5
|0
|1
|2.
|Порту
|Тареми Мехди
|5
|1
|1
|3.
|Бенфика
|Яремчук Роман
|4
|0
|1
|4.
|Боавишта
|Зауэр Густаво
|4
|1
|1
|5.
|Морейренсе
|Луис Андре V
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|4
|1
|2.
|Визела
|Куао Коффи
|5
|0
|3.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|4.
|Морейренсе
|Витория Стивен
|4
|0
|5.
|Морейренсе
|Жорж Артур
|4
|0
Прогнозы на матч Эшторил 1:0 Жил Висенте
Исход игры
Эшторил
71.9% (97)
Ничья
23% (31)
Жил Висенте
5.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
35.82% (48)
Меньше
64.18% (86)
Обе команды забьют
Да
54.48% (73)
Нет
45.52% (61)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
37% (50)
2:1 Эшторил
30.4% (41)
1:1 Ничья
18.5% (25)
0:0 Ничья
3.7% (5)
1:2 Жил Висенте
3.7% (5)
2:0 Эшторил
3% (4)
0:2 Жил Висенте
1.5% (2)
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