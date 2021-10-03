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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Брага
2:1
Второй тайм: 56'

Стадион:
Боавишта
0'
0:1
12' Гол
Муса Петар
1:1
25' Гол
Медейруш Юри
39' Желтая карточка
Перес Себастьян
43' Желтая карточка
Вукотич Илия
49' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
2:1
52' Гол
Орта Рикарду
56'
1
Матеус
Лима
3
Тормена
Витор
4
Лейте
Диогу
5
Секейра
Нуну
2
Коуто
Ян
88
Каштру
Андре
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
90
Галено
Вандерсон
45
Медейруш
Юри
19
Гонсалес
Марио
21
Орта
Рикарду
90
Бейраванд
Алиреза
3
Дхало
Марсело
21
Поросо
Джаксон
4
Илори
Тьягу
22
Сантос
Натан
42
Gaius
Makouta
18
Вукотич
Илия
20
Феррейра
Филипе
8
Зауэр
Густаво
9
Муса
Петар
11
Нжие
Юсуфа
Брага
3-4-3
Боавишта
3-4-3

История личных встреч

Брага
Боавишта

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
КЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медейруш Юри 4 0.5
Орта Рикарду 3 0.38
Руис Абель 1 0.13
Паулу Оливейра 1 0.13
Мартинш Фабиу 1 0.13
Раул Силва 1 0.13
Галено Вандерсон 0 0
Сильва Фабиано 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Орта Андре 0 0
Коуто Ян 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зауэр Густаво 4 (1) 0.5
Муса Петар 2 0.25
Хамаче Янис 1 0.13
Гарсия Хави 1 0.13
Нжие Юсуфа 1 0.13
Jeriel De Santis 1 0.13
Горре Кенджи 0 0
Перес Себастьян 0 0
Нтеп Пауль-Жорж 0 0
Авазьем Чидозье 0 0
Сантос Натан 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 2 0
Раул Силва 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Сильва Фабиано 1 0
Мартинш Фабиу 1 0
Орта Рикарду 1 0
Лейте Диогу 1 0
Коуто Ян 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 3 0
Зауэр Густаво 3 0
Поросо Джаксон 3 0
Rodrigo Abascal 2 0
Муса Петар 2 0
Сантос Натан 2 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Бейраванд Алиреза 1 0
Вукотич Илия 1 0
Горре Кенджи 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Авазьем Чидозье 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Jeriel De Santis 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

10
9
2 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 5
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
5
50%
2
22%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1
Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1 Портимоненсе - Брага 1:1 Фаренсе - Брага 0:0 Морейренсе - Брага 0:4 Брага - Трофенсе 1:0 Брага - Бенфика 2:0 Портимоненсе - Брага 0:0 Брага - Морейренсе 2:1
Боавишта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1
Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Маритиму - Боавишта 0:1 Жил Висенте - Боавишта 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Спортинг Л - Боавишта 1:0 Боавишта - Тондела 1:1 Санта-Клара - Боавишта 3:3 Боавишта - Маритиму 0:1 Брага - Боавишта 2:1 Боавишта - Пасуш де Феррейра 2:0 Боавишта - Риу Аве 3:3 Белененсеш - Боавишта 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 8 7 0 1 19 - 5 21
2. Порту 8 6 2 0 18 - 5 20
3. Спортинг Л 8 6 2 0 13 - 4 20
4. Брага 2:1 8 4 3 1 12 - 7 15
5. Эшторил 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Портимоненсе 8 4 2 2 8 - 4 14
7. Витория Гимарайнш 8 2 4 2 9 - 7 10
8. Тондела 8 3 0 5 12 - 14 9
9. Жил Висенте 8 2 3 3 10 - 10 9
10. Боавишта 1:2 8 2 3 3 10 - 11 9
11. Пасуш де Феррейра 8 2 3 3 8 - 11 9
12. Визела 8 1 5 2 7 - 13 8
13. Маритиму 8 1 4 3 6 - 9 7
14. Морейренсе 8 1 4 3 10 - 16 7
15. Санта-Клара 8 1 3 4 6 - 16 6
16. Арока 8 1 2 5 8 - 16 5
17. Белененсеш 8 0 4 4 5 - 12 4
18. Фамаликан 8 0 3 5 8 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 4 4 0 0 12 - 1 12
2. Спортинг Л 4 3 1 0 7 - 1 10
3. Бенфика 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Боавишта 1:2 4 2 2 0 7 - 2 8
5. Брага 2:1 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Визела 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Тондела 4 2 0 2 7 - 7 6
8. Эшторил 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Пасуш де Феррейра 4 1 2 1 5 - 5 5
10. Санта-Клара 4 1 2 1 4 - 8 5
11. Жил Висенте 4 1 1 2 6 - 6 4
12. Портимоненсе 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Витория Гимарайнш 4 1 1 2 5 - 4 4
14. Морейренсе 4 1 1 2 7 - 8 4
15. Арока 4 1 1 2 5 - 7 4
16. Маритиму 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Фамаликан 4 0 2 2 3 - 5 2
18. Белененсеш 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Портимоненсе 4 3 1 0 6 - 1 10
3. Спортинг Л 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Эшторил 4 3 1 0 8 - 3 10
5. Брага 2:1 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Порту 4 2 2 0 6 - 4 8
7. Витория Гимарайнш 4 1 3 0 4 - 3 6
8. Жил Висенте 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Маритиму 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Пасуш де Феррейра 4 1 1 2 3 - 6 4
11. Тондела 4 1 0 3 5 - 7 3
12. Морейренсе 4 0 3 1 3 - 8 3
13. Белененсеш 4 0 2 2 2 - 6 2
14. Визела 4 0 2 2 2 - 9 2
15. Арока 4 0 1 3 3 - 9 1
16. Фамаликан 4 0 1 3 5 - 9 1
17. Боавишта 1:2 4 0 1 3 3 - 9 1
18. Санта-Клара 4 0 1 3 2 - 8 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Порту Диас Луис 5 0 1
2. Порту Тареми Мехди 5 1 1
3. Жил Висенте Франсиско Мартинес 5 0 0
4. Бенфика Яремчук Роман 4 0 1
5. Боавишта Зауэр Густаво 4 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Маритиму Видигал Андре 4 1
2. Визела Куао Коффи 5 0
3. Эшторил Francisco Oliveira 5 0
4. Витория Гимарайнш Семеду Алфа 1 2
5. Морейренсе Витория Стивен 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Вукотич Илия получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Перес Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Медейруш Юри бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Муса Петар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 140
Брага 88.6% (124)
X 10% (14)
Боавишта 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Боавишта
1.50
5.41
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брага 2:1 Боавишта онлайн


Прогнозы на матч Брага 2:1 Боавишта

Исход игры
Брага
88.6% (124)
Ничья
10% (14)
Боавишта
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
56.62% (77)
Нет
43.38% (59)
Популярный счёт
2:1 Брага
42.1% (59)
2:0 Брага
21.4% (30)
1:0 Брага
20% (28)
1:1 Ничья
8.6% (12)
3:1 Брага
2.1% (3)
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