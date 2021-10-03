Португалия: Примейра-лига 2021-2022
Брага
2:2
Конец матча
Стадион: Брага Мунисипал
Боавишта
0:1
12' ГолМуса Петар
1:1
25' ГолМедейруш Юри
39' Желтая карточкаПерес Себастьян
43' Желтая карточкаВукотич Илия
49' Желтая карточкаАли Мохамед Альмоатасембеллах
2:1
52' ГолОрта Рикарду
59' Желтая карточкаСекейра Нуну
65' Желтая карточкаПоросо Джаксон
2:2
89' ГолНжие Юсуфа
90' Желтая карточкаНжие Юсуфа
90' Желтая карточкаГорре Кенджи
2
Коуто
Ян
88
Каштру
Андре
45
Медейруш
Юри
21
Орта
Рикарду
22
Сантос
Натан
18
Вукотич
Илия
11
Нжие
Юсуфа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Коуто ЯнПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриНападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
11 Пиазон ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Хамаче ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Реймао ТомасПолузащитник
-
13 Морено ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
-
-
Главный тренер: Joao Pedro Sousa
Ход матча
12'
0:1
25'
1:1
39'
43'
52'
2:1
59'
65'
89'
2:2
90'
90'
История личных встреч
Брага
Боавишта
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|4
|0.5
|Медейруш Юри
|4
|0.5
|Руис Абель
|1
|0.13
|Паулу Оливейра
|1
|0.13
|Мартинш Фабиу
|1
|0.13
|Раул Силва
|1
|0.13
|Галено Вандерсон
|0
|0
|Сильва Фабиано
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
|Коуто Ян
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зауэр Густаво
|4 (1)
|0.5
|Нжие Юсуфа
|2
|0.25
|Муса Петар
|2
|0.25
|Хамаче Янис
|1
|0.13
|Гарсия Хави
|1
|0.13
|Jeriel De Santis
|1
|0.13
|Горре Кенджи
|0
|0
|Перес Себастьян
|0
|0
|Нтеп Пауль-Жорж
|0
|0
|Авазьем Чидозье
|0
|0
|Сантос Натан
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Раул Силва
|2
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Сильва Фабиано
|1
|0
|Мартинш Фабиу
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Секейра Нуну
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Коуто Ян
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поросо Джаксон
|4
|0
|Перес Себастьян
|3
|0
|Зауэр Густаво
|3
|0
|Горре Кенджи
|2
|0
|Rodrigo Abascal
|2
|0
|Муса Петар
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Бейраванд Алиреза
|1
|0
|Нжие Юсуфа
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Авазьем Чидозье
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Jeriel De Santis
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
25%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
50%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-ом тайме 5
9 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-ом тайме 6
6 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Брага - Митьюлланд 3:1 Санта-Клара - Брага 1:1 Брага - Тондела 3:1 Црвена Звезда - Брага 2:1
Пасуш де Феррейра - Брага 0:0 Вильярреал - Брага 2:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Брага 0:2 Спортинг Л - Брага 2:1 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Марсель 1:1 Портимоненсе - Брага 1:1 Фаренсе - Брага 0:0 Морейренсе - Брага 0:4 Брага - Трофенсе 1:0 Брага - Бенфика 2:0 Портимоненсе - Брага 0:0 Брага - Морейренсе 2:1
Боавишта
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Боавишта - Эшторил 1:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Портимоненсе 1:1
Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Санта-Клара 2:0 Боавишта - Пасуш де Феррейра 3:0 Жил Висенте - Боавишта 3:0 Боавишта - Портимоненсе 2:0 Маритиму - Боавишта 0:1 Жил Висенте - Боавишта 1:2 Боавишта - Портимоненсе 1:0 Спортинг Л - Боавишта 1:0 Боавишта - Тондела 1:1 Санта-Клара - Боавишта 3:3 Боавишта - Маритиму 0:1 Брага - Боавишта 2:1 Боавишта - Пасуш де Феррейра 2:0 Боавишта - Риу Аве 3:3 Белененсеш - Боавишта 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|8
|7
|0
|1
|19 - 5
|21
|2.
|Порту
|8
|6
|2
|0
|18 - 5
|20
|3.
|Спортинг Л
|8
|6
|2
|0
|13 - 4
|20
|4.
|Эшторил
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|5.
|Портимоненсе
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|6.
|Брага
|8
|3
|4
|1
|12 - 8
|13
|7.
|Витория Гимарайнш
|8
|2
|4
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Боавишта
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|9.
|Тондела
|8
|3
|0
|5
|12 - 14
|9
|10.
|Жил Висенте
|8
|2
|3
|3
|10 - 10
|9
|11.
|Пасуш де Феррейра
|8
|2
|3
|3
|8 - 11
|9
|12.
|Визела
|8
|1
|5
|2
|7 - 13
|8
|13.
|Маритиму
|8
|1
|4
|3
|6 - 9
|7
|14.
|Морейренсе
|8
|1
|4
|3
|10 - 16
|7
|15.
|Санта-Клара
|8
|1
|3
|4
|6 - 16
|6
|16.
|Арока
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|Белененсеш
|8
|0
|4
|4
|5 - 12
|4
|18.
|Фамаликан
|8
|0
|3
|5
|8 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Бенфика
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Боавишта
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Визела
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Тондела
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|Брага
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|8.
|Эшторил
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Санта-Клара
|4
|1
|2
|1
|4 - 8
|5
|11.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|12.
|Жил Висенте
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|13.
|Морейренсе
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|Портимоненсе
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15.
|Арока
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|16.
|Маритиму
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Фамаликан
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|18.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Спортинг Л
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Эшторил
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Портимоненсе
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Брага
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Порту
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|7.
|Витория Гимарайнш
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|8.
|Жил Висенте
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Маритиму
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Пасуш де Феррейра
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Тондела
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|12.
|Морейренсе
|4
|0
|3
|1
|3 - 8
|3
|13.
|Белененсеш
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|14.
|Боавишта
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|15.
|Визела
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|16.
|Санта-Клара
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|17.
|Арока
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|18.
|Фамаликан
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Порту
|Диас Луис
|5
|0
|1
|2.
|Порту
|Тареми Мехди
|5
|1
|1
|3.
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|5
|0
|0
|4.
|Брага
|Орта Рикарду
|4
|0
|1
|5.
|Бенфика
|Яремчук Роман
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Маритиму
|Видигал Андре
|4
|1
|2.
|Визела
|Куао Коффи
|5
|0
|3.
|Эшторил
|Francisco Oliveira
|5
|0
|4.
|Витория Гимарайнш
|Семеду Алфа
|1
|2
|5.
|Морейренсе
|Витория Стивен
|4
|0
Прогнозы на матч Брага 2:2 Боавишта
Исход игры
Брага
88.6% (124)
Ничья
10% (14)
Боавишта
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.79% (65)
Меньше
52.21% (71)
Обе команды забьют
Да
56.62% (77)
Нет
43.38% (59)
Популярный счёт
2:1 Брага
42.1% (59)
2:0 Брага
21.4% (30)
1:0 Брага
20% (28)
1:1 Ничья
8.6% (12)
3:1 Брага
2.1% (3)
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