Англия: Премьер-лига 2021-2022
Ливерпуль
Позже
Стадион: Энфилд
Манчестер Сити
32
Матип
Жоэль
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
27
Канселу
Жоау
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Уильямс НекоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Фоден ФилНападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядПолузащитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ливерпуль
Манчестер Сити
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед
36 матчей
41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
47.2%
27.8%
9 побед 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
52.8%
22.2%
9 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|5 (1)
|0.83
|Мане Садио
|3
|0.5
|Жота Диогу
|3
|0.5
|Фабиньо Энрике
|1
|0.17
|Фирмино Роберто
|1
|0.17
|Кейта Наби
|1
|0.17
|Джонс Кёртис
|1
|0.17
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Алькантара Тьяго
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жезус Габриэль
|2
|0.33
|Торрес Ферран
|2
|0.33
|Марез Рияд
|1
|0.17
|Грилиш Джек
|1
|0.17
|Гюндоган Илкай
|1
|0.17
|Стерлинг Рахим
|1
|0.17
|Родри Эрнандес
|1
|0.17
|Лапорт Эмерик
|1
|0.17
|Силва Бернарду
|1
|0.17
|Канселу Жоау
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Салах Мохамед
|1
|0
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|2
|0
|Лапорт Эмерик
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Вест Бромвич - Ливерпуль 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Манчестер Сити - Челси 1:2 Манчестер Сити - ПСЖ 2:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 4
|14
|3.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|5.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 1
|13
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 10
|12
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лестер
|Варди Джейми
|6
|0
|1
|2.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|3.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5
|1
|2
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
|5.
|Уотфорд
|Сарр Исмаила
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|2.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|4.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|5.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити
Исход игры
Ливерпуль
34.8% (57)
Ничья
45.1% (74)
Манчестер Сити
20.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
54.74% (75)
Меньше
45.26% (62)
Обе команды забьют
Да
90.51% (124)
Нет
9.49% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (49)
2:1 Ливерпуль
20.1% (33)
1:2 Манчестер Сити
11% (18)
2:2 Ничья
9.1% (15)
1:0 Ливерпуль
3% (5)
0:1 Манчестер Сити
2.4% (4)
2:3 Манчестер Сити
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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