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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
1
Алиссон
Бекер
7
Милнер
Джеймс
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
20
Силва
Бернарду
16
Родри
Эрнандес
17
Де
Брёйне
Кевин
9
Жезус
Габриэль
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
Ливерпуль
4-3-3
Манчестер Сити
4-3-3

История личных встреч

Ливерпуль
Манчестер Сити

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 8 побед

36 матчей

41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
47.2%
27.8%
9 побед 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
52.8%
22.2%
9 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
МКЧ
1:2
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:0
ПЛ
4:3
ПЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
МКЧ
2:2
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
КC
2:2
КC
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 5 (1) 0.83
Мане Садио 3 0.5
Жота Диогу 3 0.5
Фабиньо Энрике 1 0.17
Фирмино Роберто 1 0.17
Кейта Наби 1 0.17
Джонс Кёртис 1 0.17
Александер-Арнольд Трент 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Алькантара Тьяго 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 2 0.33
Торрес Ферран 2 0.33
Марез Рияд 1 0.17
Грилиш Джек 1 0.17
Гюндоган Илкай 1 0.17
Стерлинг Рахим 1 0.17
Родри Эрнандес 1 0.17
Лапорт Эмерик 1 0.17
Силва Бернарду 1 0.17
Канселу Жоау 0 0
Диаш Рубен 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 1 0
Фабиньо Энрике 1 0
Хендерсон Джордан 1 0
Салах Мохамед 1 0
Робертсон Эндрю 1 0
Цимикас Костас 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 2 0
Лапорт Эмерик 2 0
Гюндоган Илкай 1 0
Грилиш Джек 1 0
Диаш Рубен 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-ом тайме 0
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-ом тайме 0
0 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
27%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Порту - Ливерпуль 1:5 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0
Ливерпуль - Милан 3:2 Лидс - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Челси 1:1 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Осасуна 3:1 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Герта - Ливерпуль 4:3 Майнц - Ливерпуль 0:1 Штуттгарт - Ливерпуль 1:1 Ваккер Инсбрук - Ливерпуль 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Бёрнли - Ливерпуль 0:3 Вест Бромвич - Ливерпуль 1:2
Манчестер Сити
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 6:3 Лестер - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Лестер - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Блэкпул 4:1 Манчестер Сити - Барнсли 4:0 Манчестер Сити - Престон Норт Энд 2:0 Манчестер Сити - Челси 0:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Брайтон - Манчестер Сити 3:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Манчестер Сити - Челси 1:2 Манчестер Сити - ПСЖ 2:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 6 4 2 0 15 - 4 14
3. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
4. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
5. Брайтон Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
6. Манчестер Сити Заявка 6 4 1 1 12 - 1 13
7. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
4. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
5. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
6. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
8. Манчестер Сити Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лестер Варди Джейми 6 0 1
2. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
3. Ливерпуль Салах Мохамед 5 1 2
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Уотфорд Сарр Исмаила 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
3. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
4. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
5. Лидс Купер Лиам 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 8 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 157
    Ливерпуль 35% (55)
    X 45.2% (71)
    Манчестер Сити 19.7% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Манчестер Сити
    3.20
    3.67
    2.48
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн


    Прогнозы на матч Ливерпуль - Манчестер Сити

    Исход игры
    Ливерпуль
    34.8% (57)
    Ничья
    45.1% (74)
    Манчестер Сити
    20.1% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.74% (75)
    Меньше
    45.26% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    90.51% (124)
    Нет
    9.49% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.9% (49)
    2:1 Ливерпуль
    20.1% (33)
    1:2 Манчестер Сити
    11% (18)
    2:2 Ничья
    9.1% (15)
    1:0 Ливерпуль
    3% (5)
    0:1 Манчестер Сити
    2.4% (4)
    2:3 Манчестер Сити
    1.8% (3)
    0:0 Ничья
    1.2% (2)
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