Турция: Суперлига 2021-2022
Фенербахче
1:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
Касымпаша
1:0
16' ГолБериша Мергим
41
Салаи
Аттила
20
Густаво
Диас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Текин ХарунВратарь
-
20 Айтач СакыбЗащитник
- Защитник
-
25 Бречка ТомашЗащитник
-
77 Дирар НабильПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арслан Джихат
Ход матча
16'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
История личных встреч
Фенербахче
Касымпаша
23 матча
91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед
26 матчей
80.8%
7.7%
11.5%
21 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
42.3%
7.7%
13 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валенсия Эннер
|2
|0.25
|Озил Месут
|2
|0.25
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.25
|Бериша Мергим
|1
|0.13
|Росси Диего
|1
|0.13
|Новак Филип
|1
|0.13
|Зайц Миха
|1
|0.13
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.13
|Кавечи Ирфан
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Гюлер Арда
|0
|0
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бозок Умут
|3 (1)
|0.38
|Йоргенсен Николай
|2
|0.25
|Эйссерик Валентин
|1
|0.13
|Травник Михал
|1
|0.13
|Эрдоган Юсуф
|0
|0
|Хайрадинович Харис
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0
|Новак Филип
|1
|0
|Густаво Диас
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиссеран Марсель
|1
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0
|Ким Мин-Чжэ
|1
|0
|Кадыоглу Ферди
|1
|0
|Байиндыр Алтай
|1
|0
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садику Лорет
|3
|0
|Эйссерик Валентин
|2
|0
|Травник Михал
|2
|0
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|Mortadha Ben Ouannes
|2
|0
|Бозок Умут
|2
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Эрдоган Юсуф
|1
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Сербест Таркан
|1
|0
|Варга Кевин
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Энгин Ахмет
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 3
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0
Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 Генчлербирлиги - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Фенербахче - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Сивасспор 1:2
Касымпаша
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Касымпаша - Коньяспор 2:2 Аланьяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0
Касымпаша - Тузласпор 0:3 Касымпаша - Галатасарай 2:2 Касымпаша - Гиресунспор 2:0 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Галатасарай - Касымпаша 4:2 Сивасспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:1 Эрзурумспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Фенербахче - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:1 Газишехир Газиантеп - Касымпаша 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|1:0
|8
|6
|1
|1
|11 - 5
|19
|2.
|Трабзонспор
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|3.
|Бешикташ
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|4.
|Хатайспор
|8
|5
|1
|2
|16 - 6
|16
|5.
|Алтай
|0:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|7.
|Аланьяспор
|8
|4
|2
|2
|8 - 11
|14
|8.
|Коньяспор
|8
|3
|5
|0
|12 - 8
|14
|9.
|Адана Демирспор
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|10.
|Кайсериспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|11.
|Галатасарай
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|13.
|Сивасспор
|8
|2
|3
|3
|11 - 9
|9
|14.
|Антальяспор
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Истанбул Башакшехир
|8
|2
|0
|6
|8 - 10
|6
|16.
|Малатьяспор
|8
|2
|0
|6
|7 - 16
|6
|17.
|Касымпаша
|0:1
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|18.
|Гиресунспор
|8
|1
|2
|5
|3 - 9
|5
|19.
|Гёзтепе
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Ризеспор
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Фенербахче
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Алтай
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|Коньяспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|6.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 0
|8
|7.
|Хатайспор
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|8.
|Адана Демирспор
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|9.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Антальяспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Аланьяспор
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|14.
|Трабзонспор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|15.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|16.
|Касымпаша
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|17.
|Малатьяспор
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|18.
|Гёзтепе
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Гиресунспор
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Фенербахче
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Хатайспор
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|5.
|Алтай
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|6.
|Коньяспор
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Галатасарай
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Адана Демирспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|9.
|Бешикташ
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сивасспор
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Кайсериспор
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Малатьяспор
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Гиресунспор
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Гёзтепе
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Антальяспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|Касымпаша
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Газишехир Газиантеп
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|Ризеспор
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|5
|2
|3
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|1
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Бертолаччи Андреа
|5
|0
|0
|4.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|5.
|Адана Демирспор
|Балотелли Марио
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|3
|1
|2.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|4.
|Гёзтепе
|Арсланаджич Дино
|4
|0
|5.
|Хатайспор
|Буджемаа Мехди
|4
|0