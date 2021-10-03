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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
1:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Касымпаша
0'
1:0
16' Гол
Бериша Мергим
18'
1
Байиндыр
Алтай
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
23
Гюмюшкая
Мухаммед
27
Креспо
Мигель
20
Густаво
Диас
16
Кадыоглу
Ферди
11
Бериша
Мергим
9
Росси
Диего
19
Дурсун
Сердар
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
4
Донк
Райан
15
Сербест
Таркан
18
Элмалы
Эврен
Эрен
6
Садику
Лорет
7
Травник
Михал
13
Эйссерик
Валентин
10
Хайрадинович
Харис
11
Эрдоган
Юсуф
19
Бозок
Умут
Фенербахче
3-4-2-1
Касымпаша
4-2-3-1

Ход матча

16'
Бериша Мергим
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

История личных встреч

Фенербахче
Касымпаша

23 матча

91.3%
8.7%
3.5527136788005E-15%
21 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.5%
30.4%
13.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.6%
13%
17.4%
16 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 5 побед

26 матчей

80.8%
7.7%
11.5%
21 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
42.3%
7.7%
13 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.5%
19.2%
19.3%
16 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
4:1
С
3:2
К
1:0
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
1:3
С
2:2
С
1:4
С
4:2
С
0:0
С
1:5
С
3:1
С
0:1
С
2:0
С
0:3
С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
2:0
С
2:0
С
2:6
С
0:1
С
1:3
С
3:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Эннер 2 0.25
Озил Месут 2 0.25
Кадыоглу Ферди 2 0.25
Бериша Мергим 1 0.13
Росси Диего 1 0.13
Новак Филип 1 0.13
Зайц Миха 1 0.13
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.13
Кавечи Ирфан 0 0
Сангаре Назим 0 0
Гюлер Арда 0 0
Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бозок Умут 3 (1) 0.38
Йоргенсен Николай 2 0.25
Эйссерик Валентин 1 0.13
Травник Михал 1 0.13
Эрдоган Юсуф 0 0
Хайрадинович Харис 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндаш Мерт Хакан 2 0
Новак Филип 1 0
Густаво Диас 1 0
Зайц Миха 1 0
Сангаре Назим 1 0
Тиссеран Марсель 1 0
Осайи-Самуэль Брайт 1 0
Ким Мин-Чжэ 1 0
Кадыоглу Ферди 1 0
Байиндыр Алтай 1 0
Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садику Лорет 3 0
Эйссерик Валентин 2 0
Травник Михал 2 0
Хайрадинович Харис 2 0
Mortadha Ben Ouannes 2 0
Бозок Умут 2 0
Брума Джеффри 1 0
Эрдоган Юсуф 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Сербест Таркан 1 0
Варга Кевин 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Энгин Ахмет 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 3
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
1
14%
1-15
3
30%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-ом тайме 5
3 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
20%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Хатайспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Гиресунспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 2:0
Айнтрахт Фр - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Сивасспор 1:1 Алтай - Фенербахче 0:2 ХИК - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - ХИК 1:0 Адана Демирспор - Фенербахче 0:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Динамо Киев 1:1 Фенербахче - Гройтер Фюрт 3:2 Фенербахче - ПЕК Зволле 2:2 Генчлербирлиги - Фенербахче 0:4 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Фенербахче - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Сивасспор 1:2
Касымпаша
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Касымпаша - Коньяспор 2:2 Аланьяспор - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Трабзонспор 0:1 Кайсериспор - Касымпаша 2:0
Касымпаша - Тузласпор 0:3 Касымпаша - Галатасарай 2:2 Касымпаша - Гиресунспор 2:0 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:2 Трабзонспор - Касымпаша 2:1 Фенербахче - Касымпаша 4:1 Галатасарай - Касымпаша 4:2 Сивасспор - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:1 Эрзурумспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Аланьяспор 3:0 Фенербахче - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:1 Газишехир Газиантеп - Касымпаша 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 1:0 8 6 1 1 11 - 5 19
2. Трабзонспор 8 5 3 0 16 - 8 18
3. Бешикташ 8 5 2 1 16 - 8 17
4. Хатайспор 8 5 1 2 16 - 6 16
5. Алтай 0:0 8 5 1 2 14 - 9 16
6. Фатих Карагюмрюк 8 4 2 2 14 - 11 14
7. Аланьяспор 8 4 2 2 8 - 11 14
8. Коньяспор 8 3 5 0 12 - 8 14
9. Адана Демирспор 8 3 3 2 14 - 12 12
10. Кайсериспор 8 3 2 3 10 - 9 11
11. Галатасарай 7 3 2 2 10 - 10 11
12. Газишехир Газиантеп 0:0 8 2 3 3 6 - 10 9
13. Сивасспор 8 2 3 3 11 - 9 9
14. Антальяспор 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Истанбул Башакшехир 8 2 0 6 8 - 10 6
16. Малатьяспор 8 2 0 6 7 - 16 6
17. Касымпаша 0:1 8 1 3 4 7 - 11 6
18. Гиресунспор 8 1 2 5 3 - 9 5
19. Гёзтепе 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Ризеспор 7 0 1 6 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Фатих Карагюмрюк 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Фенербахче 1:0 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Алтай 0:0 4 3 0 1 7 - 4 9
5. Коньяспор 4 2 2 0 8 - 5 8
6. Газишехир Газиантеп 0:0 4 2 2 0 3 - 0 8
7. Хатайспор 4 2 1 1 9 - 4 7
8. Адана Демирспор 4 2 1 1 8 - 3 7
9. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Антальяспор 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Аланьяспор 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Галатасарай 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Истанбул Башакшехир 4 2 0 2 5 - 2 6
14. Трабзонспор 3 1 2 0 5 - 4 5
15. Сивасспор 4 1 2 1 7 - 4 5
16. Касымпаша 0:1 4 1 2 1 6 - 5 5
17. Малатьяспор 5 1 0 4 6 - 12 3
18. Гёзтепе 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Гиресунспор 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Ризеспор 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Фенербахче 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Хатайспор 4 3 0 1 7 - 2 9
4. Аланьяспор 5 2 2 1 4 - 7 8
5. Алтай 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
6. Коньяспор 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Галатасарай 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Адана Демирспор 4 1 2 1 6 - 9 5
9. Бешикташ 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сивасспор 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Кайсериспор 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Фатих Карагюмрюк 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Малатьяспор 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Гиресунспор 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Гёзтепе 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Антальяспор 3 0 1 2 0 - 4 1
17. Касымпаша 0:1 4 0 1 3 1 - 6 1
18. Газишехир Газиантеп 0:0 4 0 1 3 3 - 10 1
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 3 - 8 0
20. Ризеспор 4 0 0 4 3 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Трабзонспор Бакасетас Тасос 5 2 3
2. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 1
3. Фатих Карагюмрюк Бертолаччи Андреа 5 0 0
4. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
5. Адана Демирспор Балотелли Марио 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 3 1
2. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0
4. Гёзтепе Арсланаджич Дино 4 0
5. Хатайспор Буджемаа Мехди 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Бериша Мергим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Касымпаша
1.66
6.50
6.25
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Фенербахче 1:0 Касымпаша онлайн




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