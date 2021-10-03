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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Малатьяспор
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Хатайспор
0'
29' Желтая карточка
Эль-Кааби Аюб
0:1
35' Гол
Эль-Кааби Аюб
40'
25
Озбир
Эртач
26
Кайя
Семих
13
Сантос
Уоллес
16
Чифтпынар
Садик
5
Хаддади
Уссама
66
Jospin
Nshimirimana
11
Ндонг
Ибраим
7
Эскихеллач
Мустафа
8
Абид
Рейан
44
Шуиар
Мунир
30
Тетте
Бенджамин
1
Мунир
Моханд
12
Чорекчи
Камил
22
Куручук
Фатих
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
7
Рибейру
Рубен
8
Буджемаа
Мехди
11
Лобжанидзе
Саба
17
Траоре
Адама
II
95
Сан-Луи
Дилан
25
Эль-Кааби
Аюб
Малатьяспор
4-2-3-1
Хатайспор
4-2-3-1

Ход матча

29'
 
Эль-Кааби Аюб
35'
0:1
Эль-Кааби Аюб
(Лобжанидзе Саба)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

История личных встреч

Малатьяспор
Хатайспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:2
Л
4:1
Л
1:0
Л
1:0
Л
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Малатьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тетте Бенджамин 3 0.38
Бюйюк Адем 2 0.25
Шуиар Мунир 1 0.13
Эскихеллач Мустафа 1 0.13
Абид Рейан 0 0
Хаддади Уссама 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диуф Маме Бирам 4 0.5
Лобжанидзе Саба 3 0.38
Эль-Кааби Аюб 3 0.38
Траоре Адама II 1 0.13
Сан-Луи Дилан 1 0.13
Рибейру Рубен 1 0.13
Mohammed Kamara 1 0.13
Чорекчи Камил 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Burak Oksuz 0 0

Карточки

Малатьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jospin Nshimirimana 3 1
Чифтпынар Садик 2 0
Абид Рейан 2 0
Бюйюк Адем 1 0
Сантос Уоллес 1 0
Ндонг Ибраим 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Philip Gameli Awuku 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диуф Маме Бирам 4 0
Onur Ergun 3 0
Буджемаа Мехди 3 0
Адекугбе Сэм 2 0
Куручук Фатих 2 0
Рибейру Рубен 1 0
Фалетт Симон 1 0
Чорекчи Камил 1 0
Мунир Моханд 1 0
Траоре Адама II 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Burak Oksuz 1 0
Mohammed Kamara 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
5 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

10
2
6 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90

Забито

1
9
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
100%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
14
5 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
29%
1
17%
1-15
2
14%
4
67%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Малатьяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Бешикташ - Малатьяспор 3:0
Малатьяспор - Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Галатасарай - Малатьяспор 3:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Малатьяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Анкарагюджю 2:1 Эрзурумспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Аланьяспор 1:0 Касымпаша - Малатьяспор 0:0 Малатьяспор - Фенербахче 1:1 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 3:1 Малатьяспор - Газишехир Газиантеп 2:2
Хатайспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2
Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Газишехир Газиантеп 0:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Денизлиспор 1:0 Бешикташ - Хатайспор 7:0 Хатайспор - Генчлербирлиги 3:1 Коньяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Антальяспор 3:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Гёзтепе 2:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Галатасарай 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 8 5 3 0 16 - 8 18
2. Бешикташ 8 5 2 1 16 - 8 17
3. Фенербахче 7 5 1 1 10 - 5 16
4. Хатайспор 1:0 8 5 1 2 15 - 6 16
5. Алтай 7 5 0 2 14 - 9 15
6. Фатих Карагюмрюк 8 4 2 2 14 - 11 14
7. Аланьяспор 8 4 2 2 8 - 11 14
8. Коньяспор 8 3 5 0 12 - 8 14
9. Адана Демирспор 8 3 3 2 14 - 12 12
10. Кайсериспор 8 3 2 3 10 - 9 11
11. Галатасарай 7 3 2 2 10 - 10 11
12. Сивасспор 8 2 3 3 11 - 9 9
13. Газишехир Газиантеп 7 2 2 3 6 - 10 8
14. Антальяспор 8 2 2 4 8 - 12 8
15. Касымпаша 7 1 3 3 7 - 10 6
16. Истанбул Башакшехир 8 2 0 6 8 - 10 6
17. Малатьяспор 0:1 8 2 0 6 7 - 15 6
18. Гиресунспор 8 1 2 5 3 - 9 5
19. Гёзтепе 8 1 2 5 7 - 12 5
20. Ризеспор 7 0 1 6 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ 5 4 1 0 12 - 4 13
2. Фатих Карагюмрюк 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Алтай 4 3 0 1 7 - 4 9
4. Коньяспор 4 2 2 0 8 - 5 8
5. Фенербахче 3 2 1 0 5 - 2 7
6. Хатайспор 1:0 4 2 1 1 9 - 4 7
7. Адана Демирспор 4 2 1 1 8 - 3 7
8. Газишехир Газиантеп 3 2 1 0 3 - 0 7
9. Кайсериспор 4 2 1 1 7 - 3 7
10. Антальяспор 5 2 1 2 8 - 8 7
11. Аланьяспор 3 2 0 1 4 - 4 6
12. Галатасарай 3 2 0 1 4 - 3 6
13. Истанбул Башакшехир 4 2 0 2 5 - 2 6
14. Трабзонспор 3 1 2 0 5 - 4 5
15. Сивасспор 4 1 2 1 7 - 4 5
16. Касымпаша 4 1 2 1 6 - 5 5
17. Малатьяспор 0:1 5 1 0 4 6 - 11 3
18. Гёзтепе 4 1 0 3 2 - 5 3
19. Гиресунспор 4 0 2 2 1 - 4 2
20. Ризеспор 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 5 4 1 0 11 - 4 13
2. Фенербахче 4 3 0 1 5 - 3 9
3. Хатайспор 1:0 4 3 0 1 6 - 2 9
4. Аланьяспор 5 2 2 1 4 - 7 8
5. Коньяспор 4 1 3 0 4 - 3 6
6. Алтай 3 2 0 1 7 - 5 6
7. Галатасарай 4 1 2 1 6 - 7 5
8. Адана Демирспор 4 1 2 1 6 - 9 5
9. Бешикташ 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Сивасспор 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Кайсериспор 4 1 1 2 3 - 6 4
12. Фатих Карагюмрюк 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Малатьяспор 0:1 3 1 0 2 1 - 4 3
14. Гиресунспор 4 1 0 3 2 - 5 3
15. Гёзтепе 4 0 2 2 5 - 7 2
16. Касымпаша 3 0 1 2 1 - 5 1
17. Газишехир Газиантеп 4 0 1 3 3 - 10 1
18. Антальяспор 3 0 1 2 0 - 4 1
19. Истанбул Башакшехир 4 0 0 4 3 - 8 0
20. Ризеспор 4 0 0 4 3 - 12 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Трабзонспор Бакасетас Тасос 5 2 3
2. Фатих Карагюмрюк Пешич Александар 5 0 1
3. Фатих Карагюмрюк Бертолаччи Андреа 5 0 0
4. Трабзонспор Нвакаеме Энтони 4 0 2
5. Адана Демирспор Балотелли Марио 4 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Аланьяспор Дьедью Фамара 3 1
2. Малатьяспор Jospin Nshimirimana 3 1
3. Хатайспор Диуф Маме Бирам 4 0
4. Гёзтепе Арсланаджич Дино 4 0
5. Адана Демирспор Балотелли Марио 3 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Малатьяспор
Ничья
Хатайспор
3.26
3.55
2.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Малатьяспор 0:1 Хатайспор онлайн




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