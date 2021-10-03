Турция: Суперлига 2021-2022
Малатьяспор
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Malatya Stadyumu
Хатайспор
29' Желтая карточкаЭль-Кааби Аюб
0:1
35' ГолЭль-Кааби Аюб
25
Озбир
Эртач
26
Кайя
Семих
11
Ндонг
Ибраим
44
Шуиар
Мунир
53
Burak
Oksuz
23
Адекугбе
Сэм
- Основной состав
-
25 Озбир ЭртачВратарь
-
26 Кайя СемихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ндонг ИбраимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Хафез КаримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Орнек МертНападающий
- Нападающий
-
77 Mert Altinas
-
-
19 Haqi Osman
-
Главный тренер: Irfan Buz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Burak OksuzЗащитник
-
23 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Чолак ЭмреПолузащитник
-
-
-
77 Sadik Bas
-
87 Eren Fansa
-
Главный тренер: Omer Erdogan
Ход матча
29'
35'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Малатьяспор
Хатайспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Малатьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тетте Бенджамин
|3
|0.38
|Бюйюк Адем
|2
|0.25
|Шуиар Мунир
|1
|0.13
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.13
|Абид Рейан
|0
|0
|Хаддади Уссама
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диуф Маме Бирам
|4
|0.5
|Лобжанидзе Саба
|3
|0.38
|Эль-Кааби Аюб
|3
|0.38
|Траоре Адама II
|1
|0.13
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.13
|Рибейру Рубен
|1
|0.13
|Mohammed Kamara
|1
|0.13
|Чорекчи Камил
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Burak Oksuz
|0
|0
Карточки
Малатьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|Чифтпынар Садик
|2
|0
|Абид Рейан
|2
|0
|Бюйюк Адем
|1
|0
|Сантос Уоллес
|1
|0
|Ндонг Ибраим
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|Philip Gameli Awuku
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|Onur Ergun
|3
|0
|Буджемаа Мехди
|3
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Куручук Фатих
|2
|0
|Рибейру Рубен
|1
|0
|Фалетт Симон
|1
|0
|Чорекчи Камил
|1
|0
|Мунир Моханд
|1
|0
|Траоре Адама II
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
|Burak Oksuz
|1
|0
|Mohammed Kamara
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
5 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
10
2
6 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
50%
76-90
Забито
1
9
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
100%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-ом тайме 4
2 Во 2-ом тайме 0
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
14
5 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 9
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
3
43%
2
14%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
29%
1
17%
1-15
2
14%
4
67%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Малатьяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Антальяспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Сивасспор 0:1 Малатьяспор - Фатих Карагюмрюк 3:4 Бешикташ - Малатьяспор 3:0
Малатьяспор - Газишехир Газиантеп 2:0 Гёзтепе - Малатьяспор 0:1 Малатьяспор - Трабзонспор 1:5 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 0:0 Галатасарай - Малатьяспор 3:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 0:4 Малатьяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Анкарагюджю 2:1 Эрзурумспор - Малатьяспор 1:0 Малатьяспор - Аланьяспор 1:0 Касымпаша - Малатьяспор 0:0 Малатьяспор - Фенербахче 1:1 Истанбул Башакшехир - Малатьяспор 3:1 Малатьяспор - Газишехир Газиантеп 2:2
Хатайспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хатайспор - Фенербахче 1:2 Гёзтепе - Хатайспор 0:2 Хатайспор - Кайсериспор 2:1 Ризеспор - Хатайспор 0:2
Хатайспор - Аланьяспор 5:0 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Газишехир Газиантеп 0:1 Малатьяспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Денизлиспор 1:0 Бешикташ - Хатайспор 7:0 Хатайспор - Генчлербирлиги 3:1 Коньяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Антальяспор 3:2 Трабзонспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Гёзтепе 2:3 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Галатасарай 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|8
|5
|3
|0
|16 - 8
|18
|2.
|Бешикташ
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|3.
|Фенербахче
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|4.
|Хатайспор
|1:0
|8
|5
|1
|2
|15 - 6
|16
|5.
|Алтай
|7
|5
|0
|2
|14 - 9
|15
|6.
|Фатих Карагюмрюк
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|7.
|Аланьяспор
|8
|4
|2
|2
|8 - 11
|14
|8.
|Коньяспор
|8
|3
|5
|0
|12 - 8
|14
|9.
|Адана Демирспор
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|10.
|Кайсериспор
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|11.
|Галатасарай
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Сивасспор
|8
|2
|3
|3
|11 - 9
|9
|13.
|Газишехир Газиантеп
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Антальяспор
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|15.
|Касымпаша
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|16.
|Истанбул Башакшехир
|8
|2
|0
|6
|8 - 10
|6
|17.
|Малатьяспор
|0:1
|8
|2
|0
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Гиресунспор
|8
|1
|2
|5
|3 - 9
|5
|19.
|Гёзтепе
|8
|1
|2
|5
|7 - 12
|5
|20.
|Ризеспор
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Алтай
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|Коньяспор
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|5.
|Фенербахче
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Хатайспор
|1:0
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|7.
|Адана Демирспор
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|8.
|Газишехир Газиантеп
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|9.
|Кайсериспор
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|10.
|Антальяспор
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|11.
|Аланьяспор
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|13.
|Истанбул Башакшехир
|4
|2
|0
|2
|5 - 2
|6
|14.
|Трабзонспор
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|15.
|Сивасспор
|4
|1
|2
|1
|7 - 4
|5
|16.
|Касымпаша
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|17.
|Малатьяспор
|0:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|18.
|Гёзтепе
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|19.
|Гиресунспор
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|20.
|Ризеспор
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Фенербахче
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|3.
|Хатайспор
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|4.
|Аланьяспор
|5
|2
|2
|1
|4 - 7
|8
|5.
|Коньяспор
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|Алтай
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|Галатасарай
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|8.
|Адана Демирспор
|4
|1
|2
|1
|6 - 9
|5
|9.
|Бешикташ
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Сивасспор
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Кайсериспор
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Малатьяспор
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|14.
|Гиресунспор
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Гёзтепе
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|16.
|Касымпаша
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|17.
|Газишехир Газиантеп
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|18.
|Антальяспор
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|19.
|Истанбул Башакшехир
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
|20.
|Ризеспор
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|5
|2
|3
|2.
|Фатих Карагюмрюк
|Пешич Александар
|5
|0
|1
|3.
|Фатих Карагюмрюк
|Бертолаччи Андреа
|5
|0
|0
|4.
|Трабзонспор
|Нвакаеме Энтони
|4
|0
|2
|5.
|Адана Демирспор
|Балотелли Марио
|4
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Аланьяспор
|Дьедью Фамара
|3
|1
|2.
|Малатьяспор
|Jospin Nshimirimana
|3
|1
|3.
|Хатайспор
|Диуф Маме Бирам
|4
|0
|4.
|Гёзтепе
|Арсланаджич Дино
|4
|0
|5.
|Адана Демирспор
|Балотелли Марио
|3
|0