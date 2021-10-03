Италия: Серия A 2021-2022
Болонья
2:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Лацио
1:0
14' ГолБарроу Муса
2:0
17' ГолТеате Артур
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
17'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
История личных встреч
Болонья
Лацио
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
24 матча
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|3 (1)
|0.43
|Барроу Муса
|2
|0.29
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.29
|Теате Артур
|2
|0.29
|Сванберг Маттиас
|1
|0.14
|Хики Аарон
|1
|0.14
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|0.86
|Андерсон Фелипе
|2
|0.29
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.29
|Альберто Луис
|1
|0.14
|Педро Родригес
|1
|0.14
|Катальди Данило
|1
|0.14
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.14
|Лаццари Мануэль
|1
|0.14
|Рейна Пепе
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|1
|1
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Сансоне Никола
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Хики Аарон
|2
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|Арнаутович Марко
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукас Лейва
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Луис Фелипе
|2
|0
|Рейна Пепе
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
0 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
50%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
10
15
2 В 1-ом тайме 9
8 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
20%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
3
20%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0
Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Фиорентина 3:3 Аталанта - Болонья 5:0 Болонья - Торино 1:1
Лацио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2
Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Лацио - Дженоа 4:3 Лацио - Милан 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Лацио
|0:2 Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 11
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Болонья
|2:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 14
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|12.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|6.
|Лацио
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|2:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Сассуоло
|Лопес Максим
|4
|0
|4.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|5.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 2:0 Лацио
Исход игры
Болонья
2.8% (4)
Ничья
14.1% (20)
Лацио
83.1% (118)
Тотал 2.5
Больше
71.01% (98)
Меньше
28.99% (40)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
1:2 Лацио
63.4% (90)
1:1 Ничья
12.7% (18)
0:1 Лацио
8.5% (12)
0:2 Лацио
5.6% (8)
1:3 Лацио
2.8% (4)
2:1 Болонья
2.1% (3)
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