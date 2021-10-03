Первый тайм

37' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

33' Теате Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Барроу Муса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Удар от ворот произведет Болонья

28' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Мурики Ведат имел все шансы забить, но Лукаш Скорупский сделал отличный сейв!

27' Лацио идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

25' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Хорошую попытку сделал Милинкович-Савич Сергей . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Г О О О О Л - Барроу Муса из команды Болонья правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

13' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

11' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Лацио выполняет удар от ворот.

10' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Лацио выполняет удар от ворот.

5' Сориано Роберто не смог попасть в створ ударом издали

5' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лукас Лейва предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Болонья начинает с центра поля