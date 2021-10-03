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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
2:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Лацио
0'
1:0
14' Гол
Барроу Муса
2:0
17' Гол
Теате Артур
37'
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
3
Хики
Аарон
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
94
Мурики
Ведат
9
Педро
Родригес
Болонья
3-4-2-1
Лацио
4-3-3

Ход матча

14'
Барроу Муса
(Теате Артур)
1:0
17'
Теате Артур
(Барроу Муса)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Болонья
Лацио

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

24 матча

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
3:3
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
6:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:2
СA
3:1
СA
3:1
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:0
СA
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 3 (1) 0.43
Барроу Муса 2 0.29
Де Сильвестри Лоренцо 2 0.29
Теате Артур 2 0.29
Сванберг Маттиас 1 0.14
Хики Аарон 1 0.14
Ольсен Сков Андреас 0 0
Сансоне Никола 0 0
Орсолини Риккардо 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 6 (2) 0.86
Андерсон Фелипе 2 0.29
Милинкович-Савич Сергей 2 0.29
Альберто Луис 1 0.14
Педро Родригес 1 0.14
Катальди Данило 1 0.14
Хюсай Эльсейд 1 0.14
Лаццари Мануэль 1 0.14
Рейна Пепе 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 1 1
Схаутен Йерди 1 1
Сансоне Никола 2 0
Медель Гари 2 0
Бонифаци Кевин 2 0
Домингес Николас 2 0
Хики Аарон 2 0
Де Сильвестри Лоренцо 1 0
Арнаутович Марко 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Сванберг Маттиас 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Виньято Эмануэль 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукас Лейва 2 0
Марушич Адам 2 0
Луис Фелипе 2 0
Рейна Пепе 1 0
Альберто Луис 1 0
Катальди Данило 1 0
Милинкович-Савич Сергей 1 0
Хюсай Эльсейд 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
0 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
2
50%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

10
15
2 В 1-ом тайме 9
8 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
20%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
5
50%
3
20%
76-90

Пропущено

13
9
4 В 1-ом тайме 4
9 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
8%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
3
23%
3
33%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0
Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Фиорентина 3:3 Аталанта - Болонья 5:0 Болонья - Торино 1:1
Лацио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2
Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Лацио - Дженоа 4:3 Лацио - Милан 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
3. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Лацио 0:2 Заявка 7 3 2 2 15 - 11 11
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Болонья 2:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 14 11
10. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
13. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Болонья 2:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
2. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио 0:2 Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
10. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио 0:2 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
15. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья 2:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Сассуоло Лопес Максим 4 0
4. Специя Николау Димитрис 4 0
5. Венеция Хейманс Дан 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Болонья 2.8% (4)
X 14.1% (20)
Лацио 83.1% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болонья
Ничья
Лацио
3.18
6.44
2.38
Все Коэффициенты
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Болонья 2:0 Лацио онлайн


Прогнозы на матч Болонья 2:0 Лацио

Исход игры
Болонья
2.8% (4)
Ничья
14.1% (20)
Лацио
83.1% (118)
Тотал 2.5
Больше
71.01% (98)
Меньше
28.99% (40)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
1:2 Лацио
63.4% (90)
1:1 Ничья
12.7% (18)
0:1 Лацио
8.5% (12)
0:2 Лацио
5.6% (8)
1:3 Лацио
2.8% (4)
2:1 Болонья
2.1% (3)
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