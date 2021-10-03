Второй тайм

96' Болонья заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сориано Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Матч возобновлен

95' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

93' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Луис Фелипе получил желтую карточку от судьи

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Барроу Муса из команды Болонья сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

88' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Болонья

88' Отличную игру провел сегодня Хики Аарон ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

87' Катальди Данило не смог попасть в створ ударом издали

85' Матч возобновлен

85' Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Лацио выполняет удар от ворот.

82' Катальди Данило предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

82' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Лацио выполняет удар от ворот.

78' Барроу Муса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Матч возобновлен

76' УДАЛЕНИЕ! - Ачерби Франческо удален за устное оскорбление в адрес судьи

76' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Ачерби Франческо получил желтую карточку от судьи

75' Лаццари Мануэль получил желтую карточку от судьи

74' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Г О О О О Л - Хики Аарон забивает с правой ноги!

68' Отличные скиллы показывает Хики Аарон , обводя своих соперников

68' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Педро Родригес получил желтую карточку от судьи

66' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Медель Гари на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

62' Сванберг Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

60' Лацио выполняет удар от ворот.

59' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Удар от ворот произведет Болонья

58' Мурики Ведат оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Педро Родригес имел все шансы забить, но Лукаш Скорупский сделал отличный сейв!

56' Плохо сыграл Скорупски Лукаш - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

53' Сумаоро Адама - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

53' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Лацио выполняет удар от ворот.

49' Как он промахнулся? Барроу Муса имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Отличные скиллы показывает Барроу Муса , обводя своих соперников

47' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля