Италия: Серия A 2021-2022
Болонья
3:0
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Лацио
1:0
14' ГолБарроу Муса
2:0
17' ГолТеате Артур
52' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
53' Желтая карточкаСумаоро Адама
66' Желтая карточкаПедро Родригес
3:0
68' ГолХики Аарон
75' Желтая карточкаЛаццари Мануэль
76' Желтая карточкаАчерби Франческо
76' Красная карточкаАчерби Франческо
90' Желтая карточкаФелипе Луис
90' Желтая карточкаДе Сильвестри Лоренцо
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
94
Мурики
Ведат
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
14'
1:0
17'
2:0
53'
66'
68'
3:0
75'
76'
76'
80'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Болонья
Лацио
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
24 матча
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.2%
33.3%
37.5%
7 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|3 (1)
|0.43
|Барроу Муса
|2
|0.29
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.29
|Теате Артур
|2
|0.29
|Хики Аарон
|2
|0.29
|Сванберг Маттиас
|1
|0.14
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|0.86
|Андерсон Фелипе
|2
|0.29
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.29
|Альберто Луис
|1
|0.14
|Педро Родригес
|1
|0.14
|Катальди Данило
|1
|0.14
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.14
|Лаццари Мануэль
|1
|0.14
|Рейна Пепе
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|1
|1
|Схаутен Йерди
|1
|1
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|Сансоне Никола
|2
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Хики Аарон
|2
|0
|Арнаутович Марко
|1
|0
|Сумаоро Адама
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
|Виньято Эмануэль
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Лукас Лейва
|2
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|Марушич Адам
|2
|0
|Рейна Пепе
|1
|0
|Педро Родригес
|1
|0
|Альберто Луис
|1
|0
|Катальди Данило
|1
|0
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|Лаццари Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-ом тайме 3
7 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
11%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-ом тайме 4
4 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-ом тайме 6
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
50%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
13
15
4 В 1-ом тайме 9
9 Во 2-ом тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
23%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
5
38%
3
20%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-ом тайме 6
9 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
8%
3
25%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
2
17%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
4
33%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эмполи - Болонья 4:2 Болонья - Дженоа 2:2 Интер Милан - Болонья 6:1 Болонья - Верона 1:0
Аталанта - Болонья 0:0 Болонья - Салернитана 3:2 Болонья - Тернана 4:5 Порденоне - Болонья 2:4 Ливерпуль - Болонья 1:0 Ливерпуль - Болонья 2:0 Боруссия Д - Болонья 3:0 Болонья - ФералпиСало 1:0 Болонья - GS Bagnolese 6:1 Болонья - Ювентус 1:4 Верона - Болонья 2:2 Болонья - Дженоа 0:2 Удинезе - Болонья 1:1 Болонья - Фиорентина 3:3 Аталанта - Болонья 5:0 Болонья - Торино 1:1
Лацио
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лацио - Локомотив Москва 2:0 Лацио - Рома 3:2 Торино - Лацио 1:1 Лацио - Кальяри 2:2
Галатасарай - Лацио 1:0 Милан - Лацио 2:0 Лацио - Специя 6:1 Эмполи - Лацио 1:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Твенте - Лацио 0:1 Лацио - Падова 1:1 Триестина - Лацио 2:5 Лацио - Fiori Barp Mas 11:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Лацио - Торино 0:0 Рома - Лацио 2:0 Лацио - Парма 1:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Лацио - Дженоа 4:3 Лацио - Милан 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|12.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|13.
|Верона
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Специя
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|7.
|Верона
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Специя
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|2:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Сассуоло
|Лопес Максим
|4
|0
|4.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|5.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 3:0 Лацио
Исход игры
Болонья
2.8% (4)
Ничья
14.1% (20)
Лацио
83.1% (118)
Тотал 2.5
Больше
71.01% (98)
Меньше
28.99% (40)
Обе команды забьют
Да
84.06% (116)
Нет
15.94% (22)
Популярный счёт
1:2 Лацио
63.4% (90)
1:1 Ничья
12.7% (18)
0:1 Лацио
8.5% (12)
0:2 Лацио
5.6% (8)
1:3 Лацио
2.8% (4)
2:1 Болонья
2.1% (3)
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