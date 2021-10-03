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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Верона
2:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Специя
0'
1:0
4' Гол
Симеоне Джованни
2:0
15' Гол
 15'
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
24
Бесса
Даниэль
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
99
Симеоне
Джованни
10
Капрари
Джанлука
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
15
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
20
Бастони
Симоне
21
Феррер
Сальвадор
11
Гьяси
Эммануэль
22
Антист
Жанис
10
Верде
Даниэле
17
Подгоряну
Суф
9
Манай
Рей
Верона
3-4-3
Специя
4-2-3-1

Ход матча

4'
Симеоне Джованни
(Илич Иван)
1:0
15'
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

История личных встреч

Верона
Специя

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:4
СB
0:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинич Никола 3 0.43
Барак Антонин 2 (1) 0.29
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.29
Илич Иван 1 0.14
Фараони Марко 1 0.14
Симеоне Джованни 1 0.14
Капрари Джанлука 1 0.14
Лазович Дарко 0 0
Казале Николо 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верде Даниэле 2 0.29
Гьяси Эммануэль 2 0.29
Бастони Симоне 2 0.29
Бурабия Мехди 1 0.14
Антист Жанис 1 0.14
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 1 1
Фараони Марко 2 0
Барак Антонин 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Калинич Никола 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Тамез Адриен 1 0
Давидович Павел 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Казале Николо 1 0
Илич Иван 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 4 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Амьен-Аду Кельвен 0 1
Сала Джакопо 1 0
Бастони Симоне 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Феррер Сальвадор 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
1 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
83%
2
33%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
25%
3
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
33%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

13
15
3 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
8
62%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0
Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1 Верона - Специя 1:1 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Фиорентина 1:2 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Лацио 0:1
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1
Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2 Лацио - Специя 2:1 Специя - Кальяри 2:1 Аталанта - Специя 3:1 Специя - Беневенто 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
3. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Удинезе 1:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
11. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
12. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
13. Верона 2:0 Заявка 7 2 2 3 13 - 14 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория 0:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Специя 0:2 Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона 2:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Сампдория 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20. Специя 0:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
8. Удинезе 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9. Сампдория 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя 0:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона 2:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Сассуоло Лопес Максим 4 0
4. Специя Николау Димитрис 4 0
5. Венеция Хейманс Дан 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Верона 88.4% (122)
X 10.1% (14)
Специя 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Специя
1.68
6.50
5.94
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Верона 2:0 Специя онлайн


Прогнозы на матч Верона 2:0 Специя

Исход игры
Верона
88.4% (122)
Ничья
10.1% (14)
Специя
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
2:1 Верона
48.6% (67)
1:0 Верона
25.4% (35)
1:1 Ничья
8.7% (12)
2:0 Верона
8.7% (12)
3:1 Верона
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Специя
1.4% (2)
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