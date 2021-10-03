Италия: Серия A 2021-2022
Верона
2:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Специя
1:0
4' ГолСимеоне Джованни
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
22
Антист
Жанис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Рюэгг КевинПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
- Защитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
15'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
История личных встреч
Верона
Специя
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинич Никола
|3
|0.43
|Барак Антонин
|2 (1)
|0.29
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.29
|Илич Иван
|1
|0.14
|Фараони Марко
|1
|0.14
|Симеоне Джованни
|1
|0.14
|Капрари Джанлука
|1
|0.14
|Лазович Дарко
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верде Даниэле
|2
|0.29
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.29
|Бастони Симоне
|2
|0.29
|Бурабия Мехди
|1
|0.14
|Антист Жанис
|1
|0.14
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|1
|1
|Фараони Марко
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Калинич Никола
|1
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|4
|0
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|1
|Сала Джакопо
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-ом тайме 3
6 Во 2-ом тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
3
60%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
83%
2
33%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
3
25%
3
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
33%
2
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
13
15
3 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 11
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
1
7%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
8
62%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Дженоа - Верона 3:3 Салернитана - Верона 2:2 Верона - Рома 3:2 Болонья - Верона 1:0
Верона - Интер Милан 1:3 Верона - Сассуоло 2:3 Верона - Катанзаро 3:0 Сампдория - Верона 1:0 Верона - Модена 3:2 Виртус Верона - Верона 0:0 Верона - Реал Виченца 5:0 Наполи - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:2 Кротоне - Верона 2:1 Верона - Торино 1:1 Верона - Специя 1:1 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Фиорентина 1:2 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Лацио 0:1
Специя
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Специя - Милан 1:2 Специя - Ювентус 2:3 Венеция - Специя 1:2 Специя - Удинезе 0:1
Лацио - Специя 6:1 Кальяри - Специя 2:2 Порденоне - Специя 1:3 Специя - Рома 2:2 Специя - Торино 4:1 Сампдория - Специя 2:2 Специя - Наполи 1:4 Верона - Специя 1:1 Дженоа - Специя 2:0 Специя - Интер Милан 1:1 Болонья - Специя 4:1 Специя - Кротоне 3:2 Лацио - Специя 2:1 Специя - Кальяри 2:1 Аталанта - Специя 3:1 Специя - Беневенто 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|12.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|13.
|Верона
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Специя
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|7.
|Верона
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Специя
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|2:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Сассуоло
|Лопес Максим
|4
|0
|4.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|5.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
Прогнозы на матч Верона 2:0 Специя
Исход игры
Верона
88.4% (122)
Ничья
10.1% (14)
Специя
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.93% (78)
Меньше
43.07% (59)
Обе команды забьют
Да
65.69% (90)
Нет
34.31% (47)
Популярный счёт
2:1 Верона
48.6% (67)
1:0 Верона
25.4% (35)
1:1 Ничья
8.7% (12)
2:0 Верона
8.7% (12)
3:1 Верона
4.3% (6)
2:2 Ничья
1.4% (2)
1:2 Специя
1.4% (2)
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