Второй тайм

91' Капрари Джанлука из команды Верона сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

91' Верона заслуженно побеждает в отличном матче

91' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Стрелец Давид из команды Специя делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

88' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Четин Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Матч возобновлен

83' Илич Иван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' УДАЛЕНИЕ! - Бастони Симоне увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

81' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Николау Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Верона

78' ШАНС! Стрелец Давид нанес удар с лета, но не попал по воротам!

76' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Удар от ворот произведет Верона

74' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Г О О О О Л - Бесса Даниэль забивает с правой ноги!

69' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Удар от ворот произведет Верона

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Тактическая замена. Янис Антисте уходит с поля и его заменяет Нзола М'Бала

59' Тактическая замена. Суф Подгореану уходит с поля и его заменяет Стрелец Давид

58' Специя выполняет удар от ворот.

57' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Специя вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Четин Мерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Плохо сыграл Казале Николо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

55' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Барак Антонин из команды Верона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

55' Удар от ворот произведет Верона

54' Верде Даниэле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Специя вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Суф Подгореану из команды Специя делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

50' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля