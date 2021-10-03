  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
0:1
Первый тайм: 18'

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
15' Гол
Перейра Роберто
18'
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
2
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
38
Дамсгор
Миккель
10
Капуто
Франческо
27
Квальярелла
Фабио
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
Сампдория
4-4-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

15'
0:1
Перейра Роберто
(Делофеу Херард)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

История личных встреч

Сампдория
Удинезе

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

28 матчей

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.4%
39.3%
14.3%
13 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:2
СA
3:3
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
К
3:2
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:2
К
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 2 0.33
Капуто Франческо 2 0.33
Йосида Майя 2 0.33
Ауджелло Томмазо 1 0.17
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 2 0.33
Молина Науэль 1 0.17
Пуссетто Игнасио 1 0.17
Самарджич Лазар 1 0.17
Перейра Роберто 1 (1) 0.17
Окака Стефано 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 3 0
Торсби Мортен 3 0
Мурру Никола 2 0
Адриен Силва 1 0
Экдаль Альбин 1 0
Габбьядини Маноло 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Колли Омар 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уолас Соуза 3 0
Самир Каэтано 2 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Окака Стефано 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
6
3 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Пропущено

10
8
7 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2
Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0 Сассуоло - Сампдория 1:0 Кротоне - Сампдория 0:1 Сампдория - Верона 3:1 Сампдория - Наполи 0:2
Удинезе
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1
Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 1:2 Беневенто - Удинезе 2:4 Удинезе - Кальяри 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
3. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Удинезе 1:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 8 10
11. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
12. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
13. Верона 2:0 Заявка 7 2 2 3 13 - 14 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория 0:1 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Специя 0:2 Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона 2:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
8. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Сампдория 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
20. Специя 0:2 Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
8. Удинезе 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
9. Сампдория 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
11. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя 0:2 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона 2:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Сассуоло Лопес Максим 4 0
4. Специя Николау Димитрис 4 0
5. Венеция Хейманс Дан 4 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Сампдория 68.6% (94)
X 24.8% (34)
Удинезе 6.6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Удинезе
2.31
3.46
3.65
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Сампдория 0:1 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Удинезе

Исход игры
Сампдория
68.6% (94)
Ничья
24.8% (34)
Удинезе
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (66)
Меньше
51.82% (71)
Обе команды забьют
Да
67.88% (93)
Нет
32.12% (44)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
39.4% (54)
1:0 Сампдория
21.9% (30)
1:1 Ничья
20.4% (28)
2:0 Сампдория
5.1% (7)
1:2 Удинезе
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Удинезе
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
Фрибет для тебя!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 