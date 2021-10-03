Италия: Серия A 2021-2022
Сампдория
0:1
Первый тайм: 18'
Стадион: Луиджи Феррарис
Удинезе
0:1
15' ГолПерейра Роберто
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
История личных встреч
Сампдория
Удинезе
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
28 матчей
50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.4%
39.3%
14.3%
13 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|2
|0.33
|Капуто Франческо
|2
|0.33
|Йосида Майя
|2
|0.33
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.17
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|2
|0.33
|Молина Науэль
|1
|0.17
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.17
|Самарджич Лазар
|1
|0.17
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.17
|Окака Стефано
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|Торсби Мортен
|3
|0
|Мурру Никола
|2
|0
|Адриен Силва
|1
|0
|Экдаль Альбин
|1
|0
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уолас Соуза
|3
|0
|Самир Каэтано
|2
|0
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Окака Стефано
|1
|0
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-ом тайме 0
1 Во 2-ом тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Пропущено
10
8
7 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
3
38%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2
Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0 Сассуоло - Сампдория 1:0 Кротоне - Сампдория 0:1 Сампдория - Верона 3:1 Сампдория - Наполи 0:2
Удинезе
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1
Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 1:2 Беневенто - Удинезе 2:4 Удинезе - Кальяри 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|12.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|13.
|Верона
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 14
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Специя
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|7.
|Верона
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|8.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|20.
|Специя
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|Удинезе
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|9.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|0:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|2:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Сассуоло
|Лопес Максим
|4
|0
|4.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|5.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Удинезе
Исход игры
Сампдория
68.6% (94)
Ничья
24.8% (34)
Удинезе
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (66)
Меньше
51.82% (71)
Обе команды забьют
Да
67.88% (93)
Нет
32.12% (44)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
39.4% (54)
1:0 Сампдория
21.9% (30)
1:1 Ничья
20.4% (28)
2:0 Сампдория
5.1% (7)
1:2 Удинезе
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Удинезе
2.2% (3)
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