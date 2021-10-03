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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
3:3
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
15' Гол
Перейра Роберто
1:1
24' Гол в свои ворота
Стрюгер-Ларсен Йенс
1:2
43' Гол
Гомеш Бету
47' Желтая карточка
Сильвестри Марко
2:2
48' Пенальти
Квальярелла Фабио
53' Желтая карточка
Торсби Мортен
3:2
69' Гол
Кандрева Антонио
72' Желтая карточка
Перейра Роберто
77' Желтая карточка
Аскилдсен Кристоффер
78' Желтая карточка
Самир Каэтано
3:3
82' Гол
Форестьери Фернандо
86' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
90' Желтая карточка
Экдаль Альбин
90' Желтая карточка
Бекао Родриго
90' Желтая карточка
Форестьери Фернандо
90'+5
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
2
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
38
Дамсгор
Миккель
10
Капуто
Франческо
27
Квальярелла
Фабио
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
9
Гомеш
Бету
Сампдория
4-4-2
Удинезе
3-5-2

Ход матча

15'
0:1
Перейра Роберто
(Делофеу Херард)
24'
Стрюгер-Ларсен Йенс
1:1
43'
1:2
Гомеш Бету
47'
 
Сильвестри Марко
48'
Квальярелла Фабио
2:2
50'
 
Арслан Толгай-Али
Делофеу Херард
53'
Торсби Мортен
 
59'
 
Молина Науэль
Удоги Дестини
69'
Кандрева Антонио
(Квальярелла Фабио)
3:2
72'
 
Перейра Роберто
73'
Аскилдсен Кристоффер
Дамсгор Миккель
 
73'
Экдаль Альбин
Адриен Силва
 
77'
Аскилдсен Кристоффер
 
78'
 
Самир Каэтано
79'
 
Самарджич Лазар
Макенго Жан-Виктор
79'
 
Форестьери Фернандо
Самир Каэтано
79'
 
Соппи Брэндон
Стрюгер-Ларсен Йенс
82'
3:3
Форестьери Фернандо
(Нюйтинк Брэм)
86'
Берешиньски Бартош
 
87'
Торрегросса Эрнесто
Квальярелла Фабио
 
90'
Экдаль Альбин
 
90'
 
Бекао Родриго
90'
 
Форестьери Фернандо

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

История личных встреч

Сампдория
Удинезе

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
27.8%
22.2%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

28 матчей

50%
25%
25%
14 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.4%
39.3%
14.3%
13 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

СA
0:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:2
СA
3:3
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
К
3:2
СA
0:0
СA
2:3
СA
3:1
СA
2:2
К
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кандрева Антонио 3 0.43
Капуто Франческо 2 0.29
Йосида Майя 2 0.29
Квальярелла Фабио 1 (1) 0.14
Ауджелло Томмазо 1 0.14
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делофеу Херард 2 0.29
Перейра Роберто 2 (1) 0.29
Молина Науэль 1 0.14
Форестьери Фернандо 1 0.14
Пуссетто Игнасио 1 0.14
Самарджич Лазар 1 0.14
Гомеш Бету 1 0.14
Окака Стефано 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берешиньски Бартош 4 0
Торсби Мортен 4 0
Экдаль Альбин 2 0
Мурру Никола 2 0
Аскилдсен Кристоффер 2 0
Адриен Силва 1 0
Габбьядини Маноло 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Колли Омар 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самир Каэтано 3 0
Уолас Соуза 3 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Перейра Роберто 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Пуссетто Игнасио 1 0
Бекао Родриго 1 0
Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
3
8 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
10
3 В 1-ом тайме 4
6 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

14
10
10 В 1-ом тайме 6
4 Во 2-ом тайме 4
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
4
29%
1
10%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
4
29%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ювентус - Сампдория 3:2 Сампдория - Наполи 0:4 Эмполи - Сампдория 0:3 Сампдория - Интер Милан 2:2
Сампдория - Тернана 3:1 Сассуоло - Сампдория 0:0 Сампдория - Милан 0:1 Сампдория - Алессандрия 3:2 Сампдория - Верона 1:0 Сампдория - Пьяченца 2:0 Сампдория - Кастильоне 11:1 Сампдория - Парма 3:0 Удинезе - Сампдория 0:1 Сампдория - Специя 2:2 Интер Милан - Сампдория 5:1 Сампдория - Рома 2:0 Сассуоло - Сампдория 1:0 Кротоне - Сампдория 0:1 Сампдория - Верона 3:1 Сампдория - Наполи 0:2
Удинезе
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Удинезе - Фиорентина 0:1 Рома - Удинезе 1:0 Удинезе - Наполи 0:4 Специя - Удинезе 0:1
Удинезе - Беллуно 4:1 Удинезе - Венеция 3:0 Удинезе - Ювентус 2:2 Удинезе - Асколи 3:1 Удинезе - Эмполи 1:0 Ланс - Удинезе 4:1 Удинезе - Штурм 2:3 Удинезе - Билье 4:1 Интер Милан - Удинезе 5:1 Удинезе - Сампдория 0:1 Наполи - Удинезе 5:1 Удинезе - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 1:2 Беневенто - Удинезе 2:4 Удинезе - Кальяри 0:1 Кротоне - Удинезе 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
3. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
19. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
2. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
18. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
3. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
3. Рома Кристанте Бриан 4 0
4. Сампдория Торсби Мортен 4 0
5. Сассуоло Лопес Максим 4 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 137
Сампдория 68.6% (94)
X 24.8% (34)
Удинезе 6.6% (9)
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Прогнозы на матч Сампдория 3:3 Удинезе

Исход игры
Сампдория
68.6% (94)
Ничья
24.8% (34)
Удинезе
6.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
48.18% (66)
Меньше
51.82% (71)
Обе команды забьют
Да
67.88% (93)
Нет
32.12% (44)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
39.4% (54)
1:0 Сампдория
21.9% (30)
1:1 Ничья
20.4% (28)
2:0 Сампдория
5.1% (7)
1:2 Удинезе
4.4% (6)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:0 Ничья
2.2% (3)
0:1 Удинезе
2.2% (3)
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