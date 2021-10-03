Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Форестьери Фернандо получил желтую карточку от судьи

94' Экдаль Альбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Торрегросса Эрнесто наказан за толчок Брэндон Соппи

93' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Бекао Родриго получил желтую карточку от судьи

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Экдаль Альбин получил желтую карточку от судьи

90' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

89' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Торрегросса Эрнесто из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

87' Арслан Толгай-Али нанес удар издали, а Эмиль Аудеро отбил его обратно в игру!

87' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Берешиньски Бартош получил желтую карточку от судьи

86' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Брэндон Соппи из команды Удинезе отдал передачу, которая была заблокирована.

82' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Тактическая замена. Стрюгер-Ларсен Йенс уходит с поля и его заменяет Брэндон Соппи

78' Самир Каэтано получил желтую карточку от судьи

78' Удар от ворот произведет Сампдория

78' Гомеш Бету оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Аскилдсен Кристоффер получил желтую карточку от судьи

76' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Удар от ворот произведет Сампдория

74' Стрюгер-Ларсен Йенс не смог попасть в створ ударом издали

74' Молина Науэль из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

74' Аскилдсен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Ауджелло Томмазо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Стрюгер-Ларсен Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Перейра Роберто получил желтую карточку от судьи

71' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

69' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

69' Г О О О О Л - Кандрева Антонио из команды Сампдория правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

69' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Игра в одни ворота сейчас. Сампдория доминирует и владеет мячом

68' Кандрева Антонио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Удар от ворот произведет Удинезе

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Сильвестри Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Торсби Мортен из команды Сампдория сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

63' Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

63' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

62' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Удар от ворот произведет Сампдория

59' Арслан Толгай-Али из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Дамсгор Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Гомеш Бету из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

57' Отличные скиллы показывает Макенго Жан-Виктор , обводя своих соперников

57' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Макенго Жан-Виктор из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

56' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Торсби Мортен получил желтую карточку от судьи

53' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Удинезе

52' Кандрева Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

48' Г О О О О О Л - Квальярелла Фабио из команды Сампдория забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марко Сильвестри прыгнул не в ту сторону.

48' После проверки VAR судья не изменил решения - Сампдория пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Рефери не любит споров - именно за это Сильвестри Марко сейчас получил желтую

46' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.