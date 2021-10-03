Италия: Серия A 2021-2022
Аталанта
0:1
Первый тайм: 15'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Милан
0:1
1' ГолКалабрия Давиде
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
16
Меньян
Майк
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
-
12 Ребич АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
История личных встреч
Аталанта
Милан
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|2 (1)
|0.29
|Малиновский Руслан
|1
|0.14
|Толой Рафаэл
|1
|0.14
|Муриэль Луис
|1
|0.14
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.14
|Госенс Робин
|1
|0.14
|Пикколи Роберто
|1
|0.14
|Иличич Йосип
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Браим
|3
|0.43
|Леау Рафаэл
|2
|0.29
|Жиру Оливье
|2 (1)
|0.29
|Ребич Анте
|1
|0.14
|Тео Эрнандес
|1
|0.14
|Калабрия Давиде
|1
|0.14
|Тонали Сандро
|1
|0.14
|Ибрагимович Златан
|1
|0.14
|Мальдини Даниэль
|1
|0.14
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|Калюлю Пьер
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|3
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Толой Рафаэл
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Демирал Мерих
|2
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьяер Симон
|1
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|Тео Эрнандес
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
|Мальдини Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1
Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2 Дженоа - Аталанта 3:4 Аталанта - Беневенто 2:0 Парма - Аталанта 2:5 Сассуоло - Аталанта 1:1
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1
Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7 Ювентус - Милан 0:3 Милан - Беневенто 2:0 Лацио - Милан 3:0 Милан - Сассуоло 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|18 - 3
|21
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|7
|6
|1
|0
|13 - 3
|19
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|4.
|Рома
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 11
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|7.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|8.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Эмполи
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|12.
|Верона
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 14
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Милан
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|18.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|Милан
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Аталанта
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|3.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|4
|0
|4.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|5.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|4
|0
Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Милан
Исход игры
Аталанта
29.9% (44)
Ничья
46.9% (69)
Милан
23.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (76)
Меньше
44.53% (61)
Обе команды забьют
Да
93.43% (128)
Нет
6.57% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (52)
2:1 Аталанта
21.8% (32)
1:2 Милан
15% (22)
2:2 Ничья
9.5% (14)
1:0 Аталанта
4.1% (6)
3:2 Аталанта
2% (3)
0:1 Милан
1.4% (2)
1:3 Милан
1.4% (2)
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