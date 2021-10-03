Перед матчем букмекеры видели фаворитами матча "Аталанту". Сейчас, разумеется, инициатива в котировках перешла к "Милану". Примерно в 50% сейчас чистая победа гостей оценивается.

Перевод мяча на левый фланг у хозяев поля на Меле получился неудачным - мяч улетел за пределы поля.

Существенно больше "Аталанта" владеет мячом в последние минуты, но подбираться к чужим владениям оказывается проблематично.

Ещё один угловой выполнил за хозяев Малиновский, но Кьяер выбил мяч головой, а последующий заброс в штрафную площадку застал в офсайде кого-то из бергамасков.

ОПАСНО! Сапата с левого края продрался в чужую штрафную площадку, но не смог пробить Меньяна. Малиновскому удалось в падении на добивании направить мяч в ворота, но защитники там спасли "Милан" от пропущенного гола.

10' Угловой с левого фланга подали бергамаски. Мяч был отбит миланскими защитниками недалеко, после чего по воротам с линии штрафной площади выстреливал де Рон, но мяч полетел намного выше ворот.

9' Пессина пытался тонким пасом вывести Сапату на рандеву с Меньяном, но передача оказалась слишком слабой, из-за чего была перехвачена.

8' Малиновский в центре поля пытался обыграть соперника, но не вышло - мяч был потерян украинцем, который до последнего надеялся, что против него будет зафиксирован фол.

7' В ответной атаке гостей со средней дистанции по воротам пробивал Диас, но Джимсити смело подставил голову под летящее "ядро".

6' Первую атаку только сейчас провели хозяева поля, но Сапата с левого фланга выполнил подачу просто в руки Меньяну.

5' Пока что "Милан" пытается продолжать атаковать. Гости потеряли мяч сейчас на чужой половине поля, после чего Калабрия аккуратно правила нарушил.

4' Бергамаски попросту не настроились на стартовые секунды матча, и за эту расконцентрацию были наказаны. Смогут ли хозяева собраться и начать камбек?

3' У Джан Пьеро Гасперини было прекрасное настроение до стартового свистка - он широко улыбался, но такой старт матча серьёзную смуту перенёс на его лицо.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Давиде Калабрия!!!

Ничего себе начало матча. Не прошло и минуты, как Тео вывел Калабрию вертикальным пасом на рандеву с Муссо, и миланец со второй попытки пробил вратаря.