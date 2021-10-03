  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Милан
0'
0:1
1' Гол
Калабрия Давиде
15'
1
Муссо
Хуан
6
Паломино
Хосе
28
Демирал
Мерих
19
Джимсити
Берат
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
3
Меле
Йоаким
32
Пессина
Маттео
18
Малиновский
Руслан
91
Сапата
Дуван
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
23
Томори
Фикайо
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
10
Диас
Браим
17
Леау
Рафаэл
12
Ребич
Анте
Аталанта
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

Ход матча

1'
0:1
Калабрия Давиде

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

История личных встреч

Аталанта
Милан

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

26.9%
42.3%
30.8%
7 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

30.8%
26.9%
42.3%
8 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:2
СA
0:3
СA
1:1
СA
5:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 2 (1) 0.29
Малиновский Руслан 1 0.14
Толой Рафаэл 1 0.14
Муриэль Луис 1 0.14
Дзаппакоста Давиде 1 0.14
Госенс Робин 1 0.14
Пикколи Роберто 1 0.14
Иличич Йосип 0 0
Пашалич Марио 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 3 0.43
Леау Рафаэл 2 0.29
Жиру Оливье 2 (1) 0.29
Ребич Анте 1 0.14
Тео Эрнандес 1 0.14
Калабрия Давиде 1 0.14
Тонали Сандро 1 0.14
Ибрагимович Златан 1 0.14
Мальдини Даниэль 1 0.14
Салемакерс Алексис 0 0
Калюлю Пьер 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Толой Рафаэл 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Демирал Мерих 2 0
Фройлер Ремо 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьяер Симон 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Тео Эрнандес 1 0
Диас Браим 1 0
Тонали Сандро 1 0
Мальдини Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-ом тайме 5
2 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 6
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
2
25%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аталанта - Янг Бойз 1:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Аталанта - Сассуоло 2:1 Салернитана - Аталанта 0:1
Вильярреал - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 1:2 Аталанта - Болонья 0:0 Торино - Аталанта 1:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Аталанта - Алессандрия 7:1 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Аталанта - Порденоне 2:1 Аталанта - Maccabi Bnei Raina 1:1 Аталанта - Albinogandino 13:0 Аталанта - Милан 0:2 Аталанта - Ювентус 1:2 Дженоа - Аталанта 3:4 Аталанта - Беневенто 2:0 Парма - Аталанта 2:5 Сассуоло - Аталанта 1:1
Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Атлетико М 1:2 Специя - Милан 1:2 Милан - Венеция 2:0 Ювентус - Милан 1:1
Ливерпуль - Милан 3:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кальяри 4:1 Сампдория - Милан 0:1 Милан - Панатинаикос 2:1 Реал Мадрид - Милан 0:0 Валенсия - Милан 0:0 Ницца - Милан 1:1 Милан - Модена 5:0 Аталанта - Милан 0:2 Милан - Кальяри 0:0 Торино - Милан 0:7 Ювентус - Милан 0:3 Милан - Беневенто 2:0 Лацио - Милан 3:0 Милан - Сассуоло 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 7 7 0 0 18 - 3 21
2. Милан 1:0 Заявка 7 6 1 0 13 - 3 19
3. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
4. Рома Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Фиорентина Заявка 7 4 0 3 10 - 11 12
6. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
7. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
8. Аталанта 0:1 Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
19. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Милан 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фиорентина Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
18. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Милан 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Аталанта 0:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
4. Рома Кристанте Бриан 4 0
5. Сампдория Торсби Мортен 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Сапата с левого края продрался в чужую штрафную площадку, но не смог пробить Меньяна. Малиновскому удалось в падении на добивании направить мяч в ворота, но защитники там спасли "Милан" от пропущенного гола.
  • Угловой
    14'
    Ещё один угловой выполнил за хозяев Малиновский, но Кьяер выбил мяч головой, а последующий заброс в штрафную площадку застал в офсайде кого-то из бергамасков.
  • 13'
    Существенно больше "Аталанта" владеет мячом в последние минуты, но подбираться к чужим владениям оказывается проблематично.
  • 12'
    Перевод мяча на левый фланг у хозяев поля на Меле получился неудачным - мяч улетел за пределы поля.
  • 11'
    Перед матчем букмекеры видели фаворитами матча "Аталанту". Сейчас, разумеется, инициатива в котировках перешла к "Милану". Примерно в 50% сейчас чистая победа гостей оценивается.
  • Угловой
    10'
    Угловой с левого фланга подали бергамаски. Мяч был отбит миланскими защитниками недалеко, после чего по воротам с линии штрафной площади выстреливал де Рон, но мяч полетел намного выше ворот.
  • 9'
    Пессина пытался тонким пасом вывести Сапату на рандеву с Меньяном, но передача оказалась слишком слабой, из-за чего была перехвачена.
  • Судья
    8'
    Малиновский в центре поля пытался обыграть соперника, но не вышло - мяч был потерян украинцем, который до последнего надеялся, что против него будет зафиксирован фол.
  • 7'
    В ответной атаке гостей со средней дистанции по воротам пробивал Диас, но Джимсити смело подставил голову под летящее "ядро".
  • 6'
    Первую атаку только сейчас провели хозяева поля, но Сапата с левого фланга выполнил подачу просто в руки Меньяну.
  • Фол, нарушение
    5'
    Пока что "Милан" пытается продолжать атаковать. Гости потеряли мяч сейчас на чужой половине поля, после чего Калабрия аккуратно правила нарушил.
  • 4'
    Бергамаски попросту не настроились на стартовые секунды матча, и за эту расконцентрацию были наказаны. Смогут ли хозяева собраться и начать камбек?
  • 3'
    У Джан Пьеро Гасперини было прекрасное настроение до стартового свистка - он широко улыбался, но такой старт матча серьёзную смуту перенёс на его лицо.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Давиде Калабрия!!!
    Ничего себе начало матча. Не прошло и минуты, как Тео вывел Калабрию вертикальным пасом на рандеву с Муссо, и миланец со второй попытки пробил вратаря.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Аталанта 0:1 Милан онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Милан

Исход игры
Аталанта
29.9% (44)
Ничья
46.9% (69)
Милан
23.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (76)
Меньше
44.53% (61)
Обе команды забьют
Да
93.43% (128)
Нет
6.57% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (52)
2:1 Аталанта
21.8% (32)
1:2 Милан
15% (22)
2:2 Ничья
9.5% (14)
1:0 Аталанта
4.1% (6)
3:2 Аталанта
2% (3)
0:1 Милан
1.4% (2)
1:3 Милан
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
30 000 рублей бонусы!
1500 рублей для новых игроков!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 