Италия: Серия A 2021-2022
Фиорентина
1:1
Второй тайм: 50'
Стадион: Артемио Франки
Наполи
1:0
28' ГолМартинес Лукас
31' Желтая карточкаБонавентура Джакомо
36' Желтая карточкаМартинес Лукас
1:0
39' Не забитый пенальтиИнсинье Лоренцо
1:1
39' ГолЛосано Ирвинг
41' Желтая карточкаИтальяно Виченцо
15
Пульгар
Эрик
25
Оспина
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
67 Мунтяну ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
28'
1:0
36'
39'
1:0
39'
1:1
41'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
История личных встреч
Фиорентина
Наполи
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
30 матчей
20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
10%
56.7%
33.3%
3 победы 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (3)
|0.57
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.14
|Сапонара Риккардо
|1
|0.14
|Гонсалес Николас
|1
|0.14
|Соттил Рикардо
|1
|0.14
|Мартинес Лукас II
|1
|0.14
|Миленкович Никола
|1
|0.14
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|4
|0.57
|Инсинье Лоренцо
|2 (2)
|0.29
|Лосано Ирвинг
|2
|0.29
|Кулибали Калиду
|2
|0.29
|Фабиан Руис
|2
|0.29
|Зелиньски Пётр
|1
|0.14
|Политано Маттео
|1
|0.14
|Петанья Андреа
|1
|0.14
|Ррахмани Амир
|1
|0.14
|Элмас Эльиф
|1
|0.14
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Одриосола Альваро
|3
|0
|Мартинес Лукас II
|3
|0
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Миленкович Никола
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Итальяно Виченцо
|1
|0
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|1
|1
|Руй Мариу
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
2 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
3
33%
5
31%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Пропущено
9
2
1 В 1-ом тайме 1
8 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2
Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Ювентус 1:1 Верона - Фиорентина 1:2 Сассуоло - Фиорентина 3:1
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4
Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1 Специя - Наполи 1:4 Наполи - Кальяри 1:1 Торино - Наполи 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|4.
|Рома
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|12.
|Верона
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 14
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Наполи
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|18.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|3.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|4
|0
|4.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|5.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Наполи
Исход игры
Фиорентина
8.5% (12)
Ничья
19.7% (28)
Наполи
71.8% (102)
Тотал 2.5
Больше
77.94% (106)
Меньше
22.06% (30)
Обе команды забьют
Да
92.65% (126)
Нет
7.35% (10)
Популярный счёт
1:2 Наполи
55.6% (79)
1:1 Ничья
14.8% (21)
1:3 Наполи
6.3% (9)
2:1 Фиорентина
6.3% (9)
0:1 Наполи
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Наполи
2.1% (3)
2:3 Наполи
1.4% (2)
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