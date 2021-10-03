Второй тайм во Флоренции!

Кулибали не позволил Гонсалесу по центру ворваться в штрафную площадь.

Бираги от углового флага навесил на дальнюю штангу, где удар Влаховича "ножницами" пришёлся в Замбо-Ангисса.

Гонсалес перед штрафной площадью справа подтолкнул в спину Лосано. Двадцать два метра до ворот.

Первый тайм

— Перерыв! "Фиорентина" - "Наполи" - 1:1.

45' Осимхен в падении через себя пробил рядом с левой штангой.

45' Бираги слева навесил к дальней штанге, где у Кальехона не получился удар с лёта.

45' 1 минуту добавил Содза в первом тайме.

45' Рую попал мяч в руку на чужой половине поля.

44' Миленкович не позволил сыграть Осимхену после подачи справа.

43' Пульгар в центре поля сбил Зелиньски.

42' Пульгару попал мяч в руку на чужой половине поля.

41' Винченцо Итальяно за излишнюю эмоциональность в высказываниях получил жёлтую карточку.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ЛОСАНО!!! Дронговски отразил удар Инсинье с одиннадцатиметровой отметки, но с добивание Лосано ничего поделать не смог.

37' Жёлтая карточка Мартинесу.

36' Мартинес в штрафной площади сбил Осимхена. Пенальти!

35' "Фиорентина" старается больше контролировать мяч, а гости стараются проводить скоростные контратаки.

34' Лосано справа вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Дронговски удар отразил.

32' Бираги перехватил обостряющую передачу направо вперёд от Осимхена.

31' Бонавентура в чужой штрафной площади грубо сыграл против Руя и получил жёлтую карточку.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МАРТИНЕС!!! Подача от углового флага последовала на дальнюю штангу. Влахович ногой отправляет мяч к воротам, где Мартинес ударом в касание открывает счёт.

28' Замбо-Ангисса слева сильно прокинул мяч себе на ход и упустил сферу за пределы поля.

27' Кальехон от углового флага навесил на Миленковича, который головой пробил выше ворот.

26' Дронговски выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут. Голкипер успел вновь опередить Осимхена.

24' Навес Кальехона справа к воротам заблокировал Руй.

23' Гонсалес справа закрутил мяч к дальней штанге, а Влахович откликнулся на передачу с заметным запозданием.

22' Инсинье от углового флага навесил на Замбо-Ангисса, который головой пробил выше ворот.

20' Гонсалес в центре поля сбил Ди Лоренцо.

18' Миленкович на чужой половине поля толкнул в спину Зелиньски.

17' Дункан слева откатил мяч на Пульгара, который с двадцати четырёх метров пробил в ближний угол. Оспина в прыжке отбил мяч в сторону.

16' Инсинье слева совершил рывок к штрафной площади, где у линии наткнулся на Мартинеса и потерял мяч.

14' Кулибали на фланге сбил Бонавентуру.

13' Пульгар справа не смог сделать точную передачу в штрафную площадь на Одриосолу.

12' Инсинье слева навесил к воротам. Дронговски немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

11' Инсинье от углового флага навесил к воротам. Дронговски кулаками смог выбить мяч.

10' Удар Бонавентуры с линии штрафной площади соперники заблокировали.

8' Обе команды начинают атаки длинными передачами вперёд. Чаще всего мяч достаётся соперникам.

7' Ди Лоренцо на чужой половине поля толкнул в спину Гонсалеса.

6' У Кальехона не получилась подача справа к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.

5' Инсинье сыграл на перехвате у чужой штрафной площади, но Миленкович тут же выбил мяч у Лоренцо.

4' Осимхен в стыке с Мартинесом получил какое-то повреждение. Виктор посидел на газоне, а выход медиков не потребовался.

3' Дронговски выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут, опередив Осимхена.

2' "Фиорентина" играет в фиолетовой форме с белой полосой на груди, "Наполи" - в красной.