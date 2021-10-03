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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
1:1
Второй тайм: 50'

Стадион:
Наполи
0'
1:0
28' Гол
Мартинес Лукас
31' Желтая карточка
Бонавентура Джакомо
36' Желтая карточка
Мартинес Лукас
1:0
39' Не забитый пенальти
Инсинье Лоренцо
1:1
39' Гол
Лосано Ирвинг
41' Желтая карточка
Итальяно Виченцо
50'
69
Дронговски
Бартломей
29
Одриосола
Альваро
4
Миленкович
Никола
2
Мартинес
Лукас
II
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
15
Пульгар
Эрик
32
Дункан
Альфред
7
Кальехон
Хосе
9
Влахович
Душан
22
Гонсалес
Николас
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
Фиорентина
4-3-3
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

28'
Мартинес Лукас
(Влахович Душан)
1:0
31'
Бонавентура Джакомо
 
36'
Мартинес Лукас
 
39'
1:0
Инсинье Лоренцо
39'
1:1
Лосано Ирвинг
41'
Итальяно Виченцо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

История личных встреч

Фиорентина
Наполи

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

30 матчей

20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

10%
56.7%
33.3%
3 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (3) 0.57
Бонавентура Джакомо 1 0.14
Сапонара Риккардо 1 0.14
Гонсалес Николас 1 0.14
Соттил Рикардо 1 0.14
Мартинес Лукас II 1 0.14
Миленкович Никола 1 0.14
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 0.57
Инсинье Лоренцо 2 (2) 0.29
Лосано Ирвинг 2 0.29
Кулибали Калиду 2 0.29
Фабиан Руис 2 0.29
Зелиньски Пётр 1 0.14
Политано Маттео 1 0.14
Петанья Андреа 1 0.14
Ррахмани Амир 1 0.14
Элмас Эльиф 1 0.14
Руй Мариу 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 4 0
Одриосола Альваро 3 0
Мартинес Лукас II 3 0
Гонсалес Николас 1 1
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Итальяно Виченцо 1 0
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Влахович Душан 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 1 1
Руй Мариу 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
2 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
3
33%
5
31%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Пропущено

9
2
1 В 1-ом тайме 1
8 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2
Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Ювентус 1:1 Верона - Фиорентина 1:2 Сассуоло - Фиорентина 3:1
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4
Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1 Специя - Наполи 1:4 Наполи - Кальяри 1:1 Торино - Наполи 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
3. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
4. Рома 2:0 Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Фиорентина 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи 0:2 Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
19. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 2:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Наполи 1:1 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Фиорентина 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Эмполи 0:2 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
18. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Фиорентина 1:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома 2:0 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
4. Рома Кристанте Бриан 4 0
5. Сампдория Торсби Мортен 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    50'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    РРАХМАНИ!!!
  • Фол, нарушение
    49'
    Гонсалес перед штрафной площадью справа подтолкнул в спину Лосано. Двадцать два метра до ворот.
  • Угловой
    48'
    Бираги от углового флага навесил на дальнюю штангу, где удар Влаховича "ножницами" пришёлся в Замбо-Ангисса.
  • 47'
    Кулибали не позволил Гонсалесу по центру ворваться в штрафную площадь.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм во Флоренции!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Фиорентина" - "Наполи" - 1:1.
  • Опасный момент
    45'
    Осимхен в падении через себя пробил рядом с левой штангой.
  • 45'
    Бираги слева навесил к дальней штанге, где у Кальехона не получился удар с лёта.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Содза в первом тайме.
  • Фол, нарушение
    45'
    Рую попал мяч в руку на чужой половине поля.
  • 44'
    Миленкович не позволил сыграть Осимхену после подачи справа.
  • Фол, нарушение
    43'
    Пульгар в центре поля сбил Зелиньски.
  • Фол, нарушение
    42'
    Пульгару попал мяч в руку на чужой половине поля.
  • Желтая карточка
    41'
    Винченцо Итальяно за излишнюю эмоциональность в высказываниях получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    39'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ЛОСАНО!!! Дронговски отразил удар Инсинье с одиннадцатиметровой отметки, но с добивание Лосано ничего поделать не смог.
  • Желтая карточка
    37'
    Жёлтая карточка Мартинесу.
  • Пенальти!
    36'
    Мартинес в штрафной площади сбил Осимхена. Пенальти!
  • 35'
    "Фиорентина" старается больше контролировать мяч, а гости стараются проводить скоростные контратаки.
  • Опасный момент
    34'
    Лосано справа вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Дронговски удар отразил.
  • 32'
    Бираги перехватил обостряющую передачу направо вперёд от Осимхена.
  • Желтая карточка
    31'
    Бонавентура в чужой штрафной площади грубо сыграл против Руя и получил жёлтую карточку.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МАРТИНЕС!!! Подача от углового флага последовала на дальнюю штангу. Влахович ногой отправляет мяч к воротам, где Мартинес ударом в касание открывает счёт.
  • 28'
    Замбо-Ангисса слева сильно прокинул мяч себе на ход и упустил сферу за пределы поля.
  • Угловой
    27'
    Кальехон от углового флага навесил на Миленковича, который головой пробил выше ворот.
  • 26'
    Дронговски выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут. Голкипер успел вновь опередить Осимхена.
  • 24'
    Навес Кальехона справа к воротам заблокировал Руй.
  • 23'
    Гонсалес справа закрутил мяч к дальней штанге, а Влахович откликнулся на передачу с заметным запозданием.
  • Угловой
    22'
    Инсинье от углового флага навесил на Замбо-Ангисса, который головой пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    20'
    Гонсалес в центре поля сбил Ди Лоренцо.
  • Фол, нарушение
    18'
    Миленкович на чужой половине поля толкнул в спину Зелиньски.
  • Опасный момент
    17'
    Дункан слева откатил мяч на Пульгара, который с двадцати четырёх метров пробил в ближний угол. Оспина в прыжке отбил мяч в сторону.
  • 16'
    Инсинье слева совершил рывок к штрафной площади, где у линии  наткнулся на Мартинеса и потерял мяч.
  • Фол, нарушение
    14'
    Кулибали на фланге сбил Бонавентуру.
  • 13'
    Пульгар справа не смог сделать точную передачу в штрафную площадь на Одриосолу.
  • 12'
    Инсинье слева навесил к воротам. Дронговски немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
  • Угловой
    11'
    Инсинье от углового флага навесил к воротам. Дронговски кулаками смог выбить мяч.
  • 10'
    Удар Бонавентуры с линии штрафной площади соперники заблокировали.
  • 8'
    Обе команды начинают атаки длинными передачами вперёд. Чаще всего мяч достаётся соперникам.
  • Фол, нарушение
    7'
    Ди Лоренцо на чужой половине поля толкнул в спину Гонсалеса.
  • 6'
    У Кальехона не получилась подача справа к дальней штанге. Мяч улетел за пределы поля.
  • 5'
    Инсинье сыграл на перехвате у чужой штрафной площади, но Миленкович тут же выбил мяч у Лоренцо.
  • Травма, повреждение
    4'
    Осимхен в стыке с Мартинесом получил какое-то повреждение. Виктор посидел на газоне, а выход медиков не потребовался.
  • 3'
    Дронговски выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут, опередив Осимхена.
  • 2'
    "Фиорентина" играет в фиолетовой форме с белой полосой на груди, "Наполи" - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Артемио Франки"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Фиорентина 1:1 Наполи онлайн


Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Наполи

Исход игры
Фиорентина
8.5% (12)
Ничья
19.7% (28)
Наполи
71.8% (102)
Тотал 2.5
Больше
77.94% (106)
Меньше
22.06% (30)
Обе команды забьют
Да
92.65% (126)
Нет
7.35% (10)
Популярный счёт
1:2 Наполи
55.6% (79)
1:1 Ничья
14.8% (21)
1:3 Наполи
6.3% (9)
2:1 Фиорентина
6.3% (9)
0:1 Наполи
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:2 Наполи
2.1% (3)
2:3 Наполи
1.4% (2)
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