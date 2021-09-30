Италия: Серия A 2021-2022
Фиорентина
Позже
Стадион: Артемио Франки
Наполи
История личных встреч
Фиорентина
Наполи
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед
30 матчей
20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
10%
56.7%
33.3%
3 победы 17 ничьих 10 побед
Второй тайм
26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (3)
|0.67
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.17
|Сапонара Риккардо
|1
|0.17
|Гонсалес Николас
|1
|0.17
|Соттил Рикардо
|1
|0.17
|Миленкович Никола
|1
|0.17
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|Пульгар Эрик
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|4
|0.67
|Инсинье Лоренцо
|2 (2)
|0.33
|Кулибали Калиду
|2
|0.33
|Фабиан Руис
|2
|0.33
|Лосано Ирвинг
|1
|0.17
|Зелиньски Пётр
|1
|0.17
|Политано Маттео
|1
|0.17
|Петанья Андреа
|1
|0.17
|Ррахмани Амир
|1
|0.17
|Элмас Эльиф
|1
|0.17
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|Одриосола Альваро
|3
|0
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Мартинес Лукас II
|2
|0
|Миленкович Никола
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Амрабат Софьян
|1
|0
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Влахович Душан
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осимхен Виктор
|1
|1
|Руй Мариу
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Фабиан Руис
|1
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
2 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
9
16
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
3
33%
5
31%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
3
19%
76-90
Пропущено
9
2
1 В 1-ом тайме 1
8 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2
Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Ювентус 1:1 Верона - Фиорентина 1:2 Сассуоло - Фиорентина 3:1
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4
Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1 Специя - Наполи 1:4 Наполи - Кальяри 1:1 Торино - Наполи 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|8.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|5.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина - Наполи
Исход игры
Фиорентина
7% (6)
Ничья
19.8% (17)
Наполи
73.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
79.52% (66)
Меньше
20.48% (17)
Обе команды забьют
Да
93.98% (78)
Нет
6.02% (5)
Популярный счёт
1:2 Наполи
58.1% (50)
1:1 Ничья
15.1% (13)
1:3 Наполи
7% (6)
2:1 Фиорентина
5.8% (5)
2:3 Наполи
2.3% (2)
2:2 Ничья
2.3% (2)
0:1 Наполи
2.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!