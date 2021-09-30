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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
 
Позже

Стадион:
Наполи

История личных встреч

Фиорентина
Наполи

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 13 побед

30 матчей

20%
26.7%
53.3%
6 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

10%
56.7%
33.3%
3 победы 17 ничьих 10 побед

Второй тайм

26.7%
30%
43.3%
8 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (3) 0.67
Бонавентура Джакомо 1 0.17
Сапонара Риккардо 1 0.17
Гонсалес Николас 1 0.17
Соттил Рикардо 1 0.17
Миленкович Никола 1 0.17
Кастровилли Гаэтано 0 0
Пульгар Эрик 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 0.67
Инсинье Лоренцо 2 (2) 0.33
Кулибали Калиду 2 0.33
Фабиан Руис 2 0.33
Лосано Ирвинг 1 0.17
Зелиньски Пётр 1 0.17
Политано Маттео 1 0.17
Петанья Андреа 1 0.17
Ррахмани Амир 1 0.17
Элмас Эльиф 1 0.17
Руй Мариу 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонавентура Джакомо 3 0
Одриосола Альваро 3 0
Гонсалес Николас 1 1
Мартинес Лукас II 2 0
Миленкович Никола 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Роша Игор II 1 0
Бираги Кристиано 1 0
Амрабат Софьян 1 0
Кастровилли Гаэтано 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Влахович Душан 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осимхен Виктор 1 1
Руй Мариу 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Манолас Костас 1 0
Фабиан Руис 1 0
Ди Лоренцо Джованни 1 0
Политано Маттео 1 0
Лосано Ирвинг 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
2 В 1-ом тайме 5
1 Во 2-ом тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
1
33%
3
30%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-ом тайме 1
4 Во 2-ом тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

9
16
4 В 1-ом тайме 6
5 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
3
19%
31-45
3
33%
5
31%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
1
11%
3
19%
76-90

Пропущено

9
2
1 В 1-ом тайме 1
8 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Удинезе - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Дженоа - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 1:2
Фиорентина - Торино 2:1 Рома - Фиорентина 3:1 Фиорентина - Козенца 4:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Виртус Верона 4:0 Фиорентина - Левико Терме 9:0 Фиорентина - Фолиньо 11:0 Фиорентина - SV Ostermuenchen 7:1 Кротоне - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Наполи 0:2 Кальяри - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:0 Болонья - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Ювентус 1:1 Верона - Фиорентина 1:2 Сассуоло - Фиорентина 3:1
Наполи
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Наполи - Спартак Москва 2:3 Наполи - Кальяри 2:0 Сампдория - Наполи 0:4 Удинезе - Наполи 0:4
Лестер - Наполи 2:2 Наполи - Ювентус 2:1 Наполи - Беневенто 1:5 Дженоа - Наполи 1:2 Наполи - Венеция 2:0 Асколи - Наполи 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Бавария - Наполи 0:3 Наполи - Про Верчелли 1:0 Наполи - Анауния 12:0 Наполи - Верона 1:1 Фиорентина - Наполи 0:2 Наполи - Удинезе 5:1 Специя - Наполи 1:4 Наполи - Кальяри 1:1 Торино - Наполи 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Торино 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 6 9
10. Ювентус 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Торино 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
8. Ювентус 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Ювентус 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
15. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Рома Верету Жордан 4 1 2
4. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
5. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Специя Николау Димитрис 4 0
4. Венеция Хейманс Дан 4 0
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 22 часа 53 минуты.

    Главный судья: Simone Sozza

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 87
    Фиорентина 6.9% (6)
    X 20.7% (18)
    Наполи 72.4% (63)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Наполи
    4.01
    3.80
    2.11
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Фиорентина - Наполи онлайн


    Прогнозы на матч Фиорентина - Наполи

    Исход игры
    Фиорентина
    7% (6)
    Ничья
    19.8% (17)
    Наполи
    73.3% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.52% (66)
    Меньше
    20.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    93.98% (78)
    Нет
    6.02% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Наполи
    58.1% (50)
    1:1 Ничья
    15.1% (13)
    1:3 Наполи
    7% (6)
    2:1 Фиорентина
    5.8% (5)
    2:3 Наполи
    2.3% (2)
    2:2 Ничья
    2.3% (2)
    0:1 Наполи
    2.3% (2)
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