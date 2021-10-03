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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
2:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Эмполи
0'
1:0
42' Гол
Пеллегрини Лоренцо
46' Желтая карточка
Риччи Самуэле
2:0
48' Гол
Мхитарян Генрих
56' Желтая карточка
Хаас Николас
57'
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
5
Винья
Матиас
17
Верету
Жордан
55
Дарбо
Эбрима
22
Дзаньоло
Николо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Абрахам
Тэмми
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
6
Романьоли
Симоне
42
Вити
Маттиа
3
Марчицца
Риккардо
27
Журковски
Шимон
28
Риччи
Самуэле
25
Бандинелли
Филиппо
8
Хендерсон
Лиам
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
Рома
4-2-3-1
Эмполи
4-3-1-2

Ход матча

29'
 
Манкузо Леонардо
Пинамонти Андреа
42'
Пеллегрини Лоренцо
(Мхитарян Генрих)
1:0
46'
 
Байрами Недим
Журковски Шимон
46'
 
Хаас Николас
Бандинелли Филиппо
46'
 
Риччи Самуэле
48'
Мхитарян Генрих
2:0
56'
 
Хаас Николас

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

История личных встреч

Рома
Эмполи

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верету Жордан 4 (1) 0.57
Пеллегрини Лоренцо 4 0.57
Абрахам Тэмми 2 0.29
Мхитарян Генрих 1 0.14
Эль-Шаарави Стефан 1 0.14
Кристанте Бриан 1 0.14
Ибаньес Рожер 1 0.14
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 2 (2) 0.29
Штулац Лео 1 0.14
Манкузо Леонардо 1 0.14
Ди Франческо Федерико 1 0.14
Бандинелли Филиппо 1 0.14
Пинамонти Андреа 1 0.14
Риччи Самуэле 1 0.14
Стоянович Петар 0 0
Хаас Николас 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 4 0
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Дзаньоло Николо 1 1
Верету Жордан 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исмайли Ардиан 3 0
Стоянович Петар 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Риччи Самуэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-ом тайме 7
5 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
14%
4
36%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
4
36%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
5
56%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2
Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2 Триестина - Рома 0:1 Рома - Тернана 2:0 Специя - Рома 2:2 Рома - Лацио 2:0
Эмполи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2
Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0 Эмполи - Кьево 2:2 Эмполи - Брешия 4:2 Кремонезе - Эмполи 2:2 Реджана - Эмполи 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 7 6 1 0 17 - 3 19
2. Интер Милан Заявка 7 5 2 0 22 - 8 17
3. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
4. Рома 2:0 Заявка 7 5 0 2 16 - 8 15
5. Фиорентина 1:1 Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
6. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
7. Лацио Заявка 7 3 2 2 15 - 12 11
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Болонья Заявка 7 3 2 2 12 - 14 11
10. Эмполи 0:2 Заявка 7 3 0 4 9 - 12 9
11. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
12. Верона Заявка 7 2 2 3 15 - 14 8
13. Удинезе Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
14. Сассуоло Заявка 7 2 1 4 7 - 9 7
15. Сампдория Заявка 7 1 3 3 10 - 13 6
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
19. Специя Заявка 7 1 1 5 8 - 19 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 2:0 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
2. Болонья Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
3. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4. Наполи 1:1 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
6. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
7. Верона Заявка 4 2 0 2 10 - 8 6
8. Фиорентина 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
14. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
15. Эмполи 0:2 Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Сампдория Заявка 4 0 2 2 5 - 10 2
18. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1:1 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Фиорентина 1:1 Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Удинезе Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 13 4
14. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15. Рома 2:0 Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 6 0 1
3. Интер Милан Мартинес Лаутаро 5 1 0
4. Рома Верету Жордан 4 1 2
5. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 4 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 4 0
4. Рома Кристанте Бриан 4 0
5. Сампдория Торсби Мортен 4 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    58'
    Хаас получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Снова "горчичник".
  • 56'
    Спокойно удерживает "Рома" мяч под своим контролем. Сопернику не удается совершить опасной подачи в штрафную римлян. Пока "волки" играют здорово.
  • Угловой
    55'
    Угловой неудачно у ворот соперника подала "Рома". Мхитарян выполнил подачу точно в руки голкиперу "Эмполи".
  • Опасный момент
    54'
    МОМЕНТ! Пеллегрини нанес удар с правой ноги по воротам соперника. Мяч рядом со штангой пролетает! Было очень опасно в этой ситуации!
  • 52'
    Хорошая игра "Ромы" позволяет ей уверенно вести в счете. Уж не знаю я, друзья, удастся ли "Эмполи" отыграться. Два мяча отыграть будет непросто.
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МХИТАРЯН! 2:0!
    Пробивает по воротам соперника Абрахам. Кипер переводит мяч в перекладину, а Генрих оказывается первым на добивании. Мяч оказывается в сетке.
  • Желтая карточка
    50'
    Риччи за подножку получил карточку желтого цвета. Первый в этой встрече "горчичник" получают команды на двоих. Встреча не такая грубая.
  • Замена
    48'
    Нет, были ротации. Хас вместо Бандинелли вышел. Байрами вместо Журковски.
  • 47'
    В перерыве, судя по всему, замен в составе команд не было. В прежних сочетаниях игроков вышли на поле оппоненты.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в Риме. Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Нет, не подала "Рома" заработанный угловой. Дает арбитр свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Единственный гол на счет Пеллегрини.
  • 44'
    Рикошет приводит к тому, что мяч улетает на угловой у ворот "Эмполи". Даст ли судья подать корнер футболистам "Ромы"? Или будет сразу же свисток?
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕЛЛЕГРИНИ! 1:0! 
    Получает он передачу от Мхитаряна в центре, после чего с линии штрафной наносит выстрел в левый угол, и аккуратным ударом поражает цель!
  • 42'
    Мхитаряну дали пробить по воротам, но слишком высоко сфера полетела. Хватается за голову тренерский штаб "Ромы". Чуть-чуть не хватило до гола!
  • 40'
    Неудачно разыграли штрафной футболисты "Ромы", Абрахам выстрелил в итоге значительно выше цели.
  • Фол, нарушение
    39'
    Ди Франческо попал в ногу Пеллегрини. В руках судьи могла появиться карточка желтого цвета, но рефери пожалел нарушителя в этом эпизоде. Хороший штрафной зарабатывает столичная "волчица".
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТ! Ди Франческой нанес удар по воротам соперника, но смог спокойно Патрисиу в падении забрать сферу в свои перчатки.
  • 36'
    Манчини попытался пробить по воротам соперника с 22-х метров, но мяч полетел значительно выше цели. Не самая удачная попытка.
  • 35'
    В Романьоли прилетает сейчас мяч после удара атакующего коллектива. Теперь определенные проблемы со здоровьем у футболиста.
  • Офсайд
    34'
    Манкузо тут же в атаке своей команды поучаствовал, но угодил футболист в положение "вне игры", что зафиксировал боковой судья. 
  • Замена
    32'
    Пинамонти получил повреждение. Вместо него Манкузо в составе "Эмполи" появился.
  • 31'
    Дальний удар от Мхитаряна - летит сфера в спину защитнику, доставаясь после рикошета голкиперу "Эмполи". Пока атаки "Ромы" опасными не выглядят.
  • 30'
    Дзаньоло с левого фланга попытался выполнить прострел в штрафную соперника, однако до мяча первым добирается защитник, выносящий мяч за боковую.
  • 29'
    Нет, вроде как, все в порядке с игроком "Эмполи", который поднялся с газона и встречу продолжил. Будем надеяться, что без травмы обойдется в этой ситуации все-таки.
  • Травма, повреждение
    27'
    Бандинелли, к слову, травму получил. Его могут и поменять. По крайней мере, пока что медики появились на поле. Неудачно приземлился на газон игрок.
  • Штанга
    26'
    МОМЕНТ! Бандинелли! Выиграл он сейчас верх в чужой штрафной у соперника, после чего головой пробил в перекладину. Мя ушел за пределы поля!
  • Фол, нарушение
    25'
    Фол в центре поля. Досталось Дзаньоло, который получил удар по ногам. Снова без карточки желтого цвета дело обходится. Только беседы с рефери.
  • 23'
    Осторожничают "волки", видно это невооруженным взглядом. Но очень опасно играет "Эмполи", и контратаки "синих" поистине выглядят "кусачими".
  • 22'
    Дзаньоло срезал угол, после чего попытался выполнить передачу в штрафную соперника - мяч прилетел точно в руки голкиперу "Эмполи".
  • Угловой
    21'
    Очередной угловой у ворот соперника подали футболисты "Эмполи", но ничего со стандартного положения не придумали гости. Отбилась "Рома".
  • Фол, нарушение
    19'
    Романьоли в центре поля нарушил правила. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета, хотя возникнуть она могла вполне.
  • Угловой
    18'
    Озадачен Моуриньо. Не все получается у его команды, но вот подачу от углового флага удалось прервать Манчини, который выбил сферу в центр поля.
  • Опасный момент
    17'
    Пинамонти воспользовался ошибкой обороны "Ромы". Нанес в итоге сильный выстрел по рамке "волков" игрок "Эмполи", и Манчини в самоотверженном подкате перевел сферу на угловой!
  • Опасный момент
    15'
    МОМЕНТ! Подача с правого фланга на Абрахама, который выстреливает по рамке соперника, но попадает в защитника. Через рикошет сфера в руки голкиперу прилетает.
  • 14'
    "Эмполи" весьма неплохо смотрится на фоне своего соперника. "Рома", к слову, явно не готова оказалась к такому сопротивлению. 
  • 13'
    Пинамонти! С линии штрафной выстреливал он по воротам соперника, но мяч скакнул, улетев значительно выше цели. Не лучшее завершение атаки.
  • Угловой
    11'
    Еще один корнер подали игроки римской команды, но на выходе успевает сыграть голкипер "Эмполи", который фиксирует сферу в своих перчатках.
  • Угловой
    10'
    Неудачно подали угловой футболисты "Ромы", но будет очередной корнер. Пеллегрини зарабатывает для своего коллектива корнер на правом фланге.
  • Опасный момент
    9'
    ОПАСНО! Мхитарян получает мяч в центре штрафной, после чего пробивает по воротам соперника, но попадает в защитника. Будет первый в матче угловой.
  • 7'
    Пытается "Рома" за счет движения запутать своего соперника, но пока мало что получается в атаке у "волков". Нужно придумать что-то экстраординарное.
  • 6'
    С левого фланга Пеллегрини выполнял подачу в штрафную соперника, но никто из партнеров до сферы добраться не сумел. Потеря.
  • Офсайд
    5'
    Абрахам в офсайде оказывается у римлян. Одна из первых атак не принесла ничего интересного футболистам "Ромы".
  • 3'
    Римлянам нужно сегодня играть аккуратно и иметь в виду тот факт, что "Эмполи" выиграл 2 последних встречи. Кроме того, в нынешнем сезоне "синие" обыгрывались серьезных соперников. Таковым был, к примеру, "Ювентус".
  • 2'
    Игроки "Ромы" сегодня предстали на поле в красных цветах, тогда как футболисты "Эмполи" - во всем белом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча в Риме со свистком главного арбитра стартовала! Пожелаем удачи противникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Рома 2:0 Эмполи онлайн


Прогнозы на матч Рома 2:0 Эмполи

Исход игры
Рома
99.3% (143)
Ничья
0.7% (1)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
42.03% (58)
Нет
57.97% (80)
Популярный счёт
2:0 Рома
45.1% (65)
2:1 Рома
25.7% (37)
3:1 Рома
12.5% (18)
1:0 Рома
7.6% (11)
3:0 Рома
2.8% (4)
3:2 Рома
1.4% (2)
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