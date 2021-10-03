Италия: Серия A 2021-2022
Рома
2:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Стадио Олимпико
Эмполи
1:0
42' ГолПеллегрини Лоренцо
46' Желтая карточкаРиччи Самуэле
2:0
48' ГолМхитарян Генрих
56' Желтая карточкаХаас Николас
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
42'
46'
48'
2:0
56'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
История личных встреч
Рома
Эмполи
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.57
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.57
|Абрахам Тэмми
|2
|0.29
|Мхитарян Генрих
|1
|0.14
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.14
|Кристанте Бриан
|1
|0.14
|Ибаньес Рожер
|1
|0.14
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.29
|Штулац Лео
|1
|0.14
|Манкузо Леонардо
|1
|0.14
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.14
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.14
|Пинамонти Андреа
|1
|0.14
|Риччи Самуэле
|1
|0.14
|Стоянович Петар
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|Верету Жордан
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
67%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-ом тайме 7
5 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
14%
4
36%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
43%
1
9%
46-60
2
29%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-ом тайме 4
8 Во 2-ом тайме 4
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-ом тайме 7
7 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
4
36%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
5
56%
1
9%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Заря - Рома 0:3 Лацио - Рома 3:2 Рома - Удинезе 1:0 Верона - Рома 3:2
Рома - ЦСКА София 5:1 Рома - Сассуоло 2:1 Салернитана - Рома 0:4 Рома - Трабзонспор 3:0 Рома - Фиорентина 3:1 Трабзонспор - Рома 1:2 Рома - Раджа Касабланка 5:0 Бетис - Рома 5:2 Белененсеш - Рома 1:3 Рома - Севилья 0:0 Порту - Рома 1:1 Рома - Дебрецен 5:2 Триестина - Рома 0:1 Рома - Тернана 2:0 Специя - Рома 2:2 Рома - Лацио 2:0
Эмполи
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эмполи - Болонья 4:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Сампдория 0:3 Эмполи - Венеция 1:2
Реал Форте Куэрчета - Эмполи 2:8 Ювентус - Эмполи 0:1 Эмполи - Лацио 1:3 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Удинезе - Эмполи 1:0 Эмполи - Монтекатини 9:0 Эмполи - Понтедера 3:0 Castelfiorentino - Эмполи 0:12 Эмполи - Лечче 2:1 Салернитана - Эмполи 2:0 Эмполи - Козенца 4:0 Асколи - Эмполи 2:0 Эмполи - Кьево 2:2 Эмполи - Брешия 4:2 Кремонезе - Эмполи 2:2 Реджана - Эмполи 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|22 - 8
|17
|3.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|4.
|Рома
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|16 - 8
|15
|5.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|6.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|Лацио
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 14
|11
|10.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|11.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|12.
|Верона
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|15 - 14
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|15.
|Сампдория
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 13
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|19.
|Специя
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|Болонья
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Наполи
|1:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|6.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|7.
|Верона
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 8
|6
|8.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|15.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Сампдория
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 10
|2
|18.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 13
|4
|14.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Рома
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|6
|0
|1
|3.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|5
|1
|0
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|5.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|3.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|4
|0
|4.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|5.
|Сампдория
|Торсби Мортен
|4
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома 2:0 Эмполи
Исход игры
Рома
99.3% (143)
Ничья
0.7% (1)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
42.03% (58)
Нет
57.97% (80)
Популярный счёт
2:0 Рома
45.1% (65)
2:1 Рома
25.7% (37)
3:1 Рома
12.5% (18)
1:0 Рома
7.6% (11)
3:0 Рома
2.8% (4)
3:2 Рома
1.4% (2)
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