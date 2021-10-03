Хорошая игра "Ромы" позволяет ей уверенно вести в счете. Уж не знаю я, друзья, удастся ли "Эмполи" отыграться. Два мяча отыграть будет непросто.

МОМЕНТ! Пеллегрини нанес удар с правой ноги по воротам соперника. Мяч рядом со штангой пролетает! Было очень опасно в этой ситуации!

Угловой неудачно у ворот соперника подала "Рома". Мхитарян выполнил подачу точно в руки голкиперу "Эмполи".

Спокойно удерживает "Рома" мяч под своим контролем. Сопернику не удается совершить опасной подачи в штрафную римлян. Пока "волки" играют здорово.

Хаас получает карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга. Снова "горчичник".

В перерыве, судя по всему, замен в составе команд не было. В прежних сочетаниях игроков вышли на поле оппоненты.

Нет, были ротации. Хас вместо Бандинелли вышел. Байрами вместо Журковски.

Риччи за подножку получил карточку желтого цвета. Первый в этой встрече "горчичник" получают команды на двоих. Встреча не такая грубая.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МХИТАРЯН! 2:0! Пробивает по воротам соперника Абрахам. Кипер переводит мяч в перекладину, а Генрих оказывается первым на добивании. Мяч оказывается в сетке.

Первый тайм

— Нет, не подала "Рома" заработанный угловой. Дает арбитр свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0. Единственный гол на счет Пеллегрини.

44' Рикошет приводит к тому, что мяч улетает на угловой у ворот "Эмполи". Даст ли судья подать корнер футболистам "Ромы"? Или будет сразу же свисток?

43' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПЕЛЛЕГРИНИ! 1:0!

Получает он передачу от Мхитаряна в центре, после чего с линии штрафной наносит выстрел в левый угол, и аккуратным ударом поражает цель!

42' Мхитаряну дали пробить по воротам, но слишком высоко сфера полетела. Хватается за голову тренерский штаб "Ромы". Чуть-чуть не хватило до гола!

40' Неудачно разыграли штрафной футболисты "Ромы", Абрахам выстрелил в итоге значительно выше цели.

39' Ди Франческо попал в ногу Пеллегрини. В руках судьи могла появиться карточка желтого цвета, но рефери пожалел нарушителя в этом эпизоде. Хороший штрафной зарабатывает столичная "волчица".

38' МОМЕНТ! Ди Франческой нанес удар по воротам соперника, но смог спокойно Патрисиу в падении забрать сферу в свои перчатки.

36' Манчини попытался пробить по воротам соперника с 22-х метров, но мяч полетел значительно выше цели. Не самая удачная попытка.

35' В Романьоли прилетает сейчас мяч после удара атакующего коллектива. Теперь определенные проблемы со здоровьем у футболиста.

34' Манкузо тут же в атаке своей команды поучаствовал, но угодил футболист в положение "вне игры", что зафиксировал боковой судья.

32' Пинамонти получил повреждение. Вместо него Манкузо в составе "Эмполи" появился.

31' Дальний удар от Мхитаряна - летит сфера в спину защитнику, доставаясь после рикошета голкиперу "Эмполи". Пока атаки "Ромы" опасными не выглядят.

30' Дзаньоло с левого фланга попытался выполнить прострел в штрафную соперника, однако до мяча первым добирается защитник, выносящий мяч за боковую.

29' Нет, вроде как, все в порядке с игроком "Эмполи", который поднялся с газона и встречу продолжил. Будем надеяться, что без травмы обойдется в этой ситуации все-таки.

27' Бандинелли, к слову, травму получил. Его могут и поменять. По крайней мере, пока что медики появились на поле. Неудачно приземлился на газон игрок.

26' МОМЕНТ! Бандинелли! Выиграл он сейчас верх в чужой штрафной у соперника, после чего головой пробил в перекладину. Мя ушел за пределы поля!

25' Фол в центре поля. Досталось Дзаньоло, который получил удар по ногам. Снова без карточки желтого цвета дело обходится. Только беседы с рефери.

23' Осторожничают "волки", видно это невооруженным взглядом. Но очень опасно играет "Эмполи", и контратаки "синих" поистине выглядят "кусачими".

22' Дзаньоло срезал угол, после чего попытался выполнить передачу в штрафную соперника - мяч прилетел точно в руки голкиперу "Эмполи".

21' Очередной угловой у ворот соперника подали футболисты "Эмполи", но ничего со стандартного положения не придумали гости. Отбилась "Рома".

19' Романьоли в центре поля нарушил правила. В руках рефери не появилась карточка желтого цвета, хотя возникнуть она могла вполне.

18' Озадачен Моуриньо. Не все получается у его команды, но вот подачу от углового флага удалось прервать Манчини, который выбил сферу в центр поля.

17' Пинамонти воспользовался ошибкой обороны "Ромы". Нанес в итоге сильный выстрел по рамке "волков" игрок "Эмполи", и Манчини в самоотверженном подкате перевел сферу на угловой!

15' МОМЕНТ! Подача с правого фланга на Абрахама, который выстреливает по рамке соперника, но попадает в защитника. Через рикошет сфера в руки голкиперу прилетает.

14' "Эмполи" весьма неплохо смотрится на фоне своего соперника. "Рома", к слову, явно не готова оказалась к такому сопротивлению.

13' Пинамонти! С линии штрафной выстреливал он по воротам соперника, но мяч скакнул, улетев значительно выше цели. Не лучшее завершение атаки.

11' Еще один корнер подали игроки римской команды, но на выходе успевает сыграть голкипер "Эмполи", который фиксирует сферу в своих перчатках.

10' Неудачно подали угловой футболисты "Ромы", но будет очередной корнер. Пеллегрини зарабатывает для своего коллектива корнер на правом фланге.

9' ОПАСНО! Мхитарян получает мяч в центре штрафной, после чего пробивает по воротам соперника, но попадает в защитника. Будет первый в матче угловой.

7' Пытается "Рома" за счет движения запутать своего соперника, но пока мало что получается в атаке у "волков". Нужно придумать что-то экстраординарное.

6' С левого фланга Пеллегрини выполнял подачу в штрафную соперника, но никто из партнеров до сферы добраться не сумел. Потеря.

5' Абрахам в офсайде оказывается у римлян. Одна из первых атак не принесла ничего интересного футболистам "Ромы".

3' Римлянам нужно сегодня играть аккуратно и иметь в виду тот факт, что "Эмполи" выиграл 2 последних встречи. Кроме того, в нынешнем сезоне "синие" обыгрывались серьезных соперников. Таковым был, к примеру, "Ювентус".

2' Игроки "Ромы" сегодня предстали на поле в красных цветах, тогда как футболисты "Эмполи" - во всем белом.