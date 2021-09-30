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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Эмполи

История личных встреч

Рома
Эмполи

9 матчей

88.9%
11.1%
-5.3290705182008E-15%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
-5.3290705182008E-15%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

72.7%
27.3%
-3.5527136788005E-15%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
0:0
СA
1:3
СA
3:1
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верету Жордан 4 (1) 0.67
Пеллегрини Лоренцо 3 0.5
Абрахам Тэмми 2 0.33
Мхитарян Генрих 1 0.17
Эль-Шаарави Стефан 1 0.17
Кристанте Бриан 1 0.17
Ибаньес Рожер 1 0.17
Шомуродов Элдор 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байрами Недим 2 (2) 0.33
Штулац Лео 1 0.17
Манкузо Леонардо 1 0.17
Ди Франческо Федерико 1 0.17
Бандинелли Филиппо 1 0.17
Пинамонти Андреа 1 0.17
Риччи Самуэле 1 0.17
Стоянович Петар 0 0
Хаас Николас 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристанте Бриан 4 0
Пеллегрини Лоренцо 2 1
Дзаньоло Николо 1 1
Верету Жордан 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Перес Карлес 1 0
Винья Матиас 1 0
Ибаньес Рожер 1 0
Калафьори Рикардо 1 0
Жозе Моуринью 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исмайли Ардиан 3 0
Стоянович Петар 2 0
Журковски Шимон 2 0
Хендерсон Лиам 1 0
Хаас Николас 1 0
Луперто Себастьяно 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Пинамонти Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3)
 Эмполи 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Заря 0:3 Рома Лацио 3:2 Рома Рома 1:0 Удинезе Верона 3:2 Рома
Рома 5:1 ЦСКА София Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Эмполи 4:2 Болонья Кальяри 0:2 Эмполи Эмполи 0:3 Сампдория Эмполи 1:2 Венеция
Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи Ювентус 0:1 Эмполи Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Торино Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
19. Кальяри Заявка 6 0 2 4 7 - 15 2
20. Салернитана Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
14. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
18. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
12. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
13. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Рома Верету Жордан 4 1 2
4. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
5. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Специя Николау Димитрис 4 0
4. Венеция Хейманс Дан 4 0
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Эмполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.

    Главный судья: Giovanni Ayroldi

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Рома 100% (49)
    X 0% (0)
    Эмполи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Эмполи
    1.48
    5.51
    7.22
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Рома - Эмполи онлайн


    Прогнозы на матч Рома - Эмполи

    Исход игры
    Рома
    100% (49)
    Ничья
    0% (0)
    Эмполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    40.82% (20)
    Нет
    59.18% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    40.8% (20)
    2:1 Рома
    24.5% (12)
    3:1 Рома
    14.3% (7)
    1:0 Рома
    12.2% (6)
    3:0 Рома
    6.1% (3)
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