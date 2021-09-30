Италия: Серия A 2021-2022
Рома
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
Эмполи
История личных встреч
Рома
Эмполи
9 матчей
88.9%
11.1%
-5.3290705182008E-15%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
-5.3290705182008E-15%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
100%
0%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
72.7%
27.3%
-3.5527136788005E-15%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.67
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0.5
|Абрахам Тэмми
|2
|0.33
|Мхитарян Генрих
|1
|0.17
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.17
|Кристанте Бриан
|1
|0.17
|Ибаньес Рожер
|1
|0.17
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байрами Недим
|2 (2)
|0.33
|Штулац Лео
|1
|0.17
|Манкузо Леонардо
|1
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.17
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.17
|Пинамонти Андреа
|1
|0.17
|Риччи Самуэле
|1
|0.17
|Стоянович Петар
|0
|0
|Хаас Николас
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристанте Бриан
|4
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|Верету Жордан
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|Перес Карлес
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|Жозе Моуринью
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|Стоянович Петар
|2
|0
|Журковски Шимон
|2
|0
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|Хаас Николас
|1
|0
|Луперто Себастьяно
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|Эмполи
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3Заря 0:3 Рома Лацио 3:2 Рома Рома 1:0 Удинезе Верона 3:2 Рома
Эмполи Последние 20 матчей: +12 =2 -6Эмполи 4:2 Болонья Кальяри 0:2 Эмполи Эмполи 0:3 Сампдория Эмполи 1:2 Венеция
Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи Ювентус 0:1 Эмполи Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|19.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|12.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|13.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|5.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Эмполи
Исход игры
Рома
100% (49)
Ничья
0% (0)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.94% (23)
Меньше
53.06% (26)
Обе команды забьют
Да
40.82% (20)
Нет
59.18% (29)
Популярный счёт
2:0 Рома
40.8% (20)
2:1 Рома
24.5% (12)
3:1 Рома
14.3% (7)
1:0 Рома
12.2% (6)
3:0 Рома
6.1% (3)
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