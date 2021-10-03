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США: МЛС 2021

2021
Филадельфия Юнион
3:0
Конец матча

Стадион:
Коламбус Кру
0'
1:0
25' Гол
Эллиотт Джек
35' Желтая карточка
Вагнер Кай
2:0
46' Гол
Бедойя Алехандро
64' Вторая желтая карточка
Вагнер Кай
66' Желтая карточка
Сантуш Педру
74' Желтая карточка
Пауэлл Альвас
2:0
76' Не забитый пенальти
Сантуш Педру
77' Желтая карточка
Сантос Сержио
3:0
89' Гол
Флэк Леон
90'+6
18
Блэйк
Андре
29
Пауэлл
Альвас
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
10
Монтейру
Жамиру
6
Газдаг
Даниэль
23
Пржибылко
Каспер
17
Сантос
Сержио
II
24
Буш
Ивен
30
Кейта
Абубакар
II
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
31
Морейра
Стивен
17
Хэрстон
Марлон
6
Нэйджби
Дарлингтон
19
Валенсуэла
Мильтон
7
Сантуш
Педру
10
Селараян
Лукас
11
Зардес
Гьяси
Филадельфия Юнион
4-3-1-2
Коламбус Кру
3-4-2-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Коламбус Кру

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

29 матчей

34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
1:0
М
2:0
М
3:0
М
0:0
М
1:0
М
0:0
М
3:0
М
1:0
М
1:2
М
3:2
М
1:2
М
1:2
М
3:0
М
4:1
ТМС
1:1
М
2:1
М
2:3
М
2:1
М
3:0
М
1:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 9 (1) 0.33
Сантос Сержио II 5 0.19
Бёрк Кори 4 0.15
Глеснес Якоб 3 0.11
Монтейру Жамиру 2 0.07
Вагнер Кай 2 0.07
Салливан Куинн 2 0.07
Эллиотт Джек 2 0.07
Бедойя Алехандро 2 0.07
Газдаг Даниэль 1 (1) 0.04
Ааронсон Пакстен 1 0.04
Флэк Леон 1 0.04
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 7 0.25
Зардес Гьяси 7 0.25
Берри Мигель 5 0.18
Сантуш Педру 2 (2) 0.07
Нэйджби Дарлингтон 2 0.07
Менса Джонатан 2 0.07
Райт-Филлипс Брэдли 1 0.04
Молино Кевин 1 0.04
Диас Луис III 1 0.04
Этьенн Дерик 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Хэрстон Марлон 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 6 1
Вагнер Кай 6 1
Монтейру Жамиру 7 0
Эллиотт Джек 7 0
Мбезо Оливье 6 0
Глеснес Якоб 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Сантос Сержио II 4 0
Флэк Леон 4 0
Пауэлл Альвас 2 0
Блэйк Андре 2 0
Фонтана Энтони 2 0
Фриз Мэтт 0 1
Пржибылко Каспер 1 0
Реал Мэттью 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффул Харрисон 4 1
Сантуш Педру 5 0
Менса Джонатан 4 0
Уэйлон Фрэнсис 4 0
Этьенн Дерик 4 0
Уртадо Эрик 3 0
Уильямс Джош 3 0
Диас Луис III 3 0
Вормгор Вито 2 0
Китчен Перри 2 0
Абдул-Салаам Саад 2 0
Кейта Абубакар II 2 0
Райт-Филлипс Брэдли 1 0
Ром Элой 1 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Селараян Лукас 1 0
Хэрстон Марлон 1 0
Мэцан Александру 1 0
Artur Moraes III 1 0
Паренте Исаии 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
8
11 В 1-ом тайме 1
11 Во 2-ом тайме 7
10 Забивали первыми 2
14 Не забивали 22
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
1
13%
31-45
2
9%
2
25%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
5
23%
4
50%
76-90

Пропущено

10
22
4 В 1-ом тайме 12
6 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
2
20%
3
14%
1-15
0
0%
7
32%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
2
20%
4
18%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-ом тайме 10
8 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
3
21%
6
30%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
4
29%
5
25%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-ом тайме 9
9 Во 2-ом тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
19%
2
10%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
3
19%
5
24%
76-90

Забито

36
28
17 В 1-ом тайме 11
19 Во 2-ом тайме 17
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
4
11%
1
4%
1-15
5
14%
3
11%
16-30
8
22%
7
25%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
9
25%
9
32%
76-90

Пропущено

26
43
11 В 1-ом тайме 21
15 Во 2-ом тайме 22
11 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
5
19%
5
12%
1-15
1
4%
10
23%
16-30
5
19%
6
14%
31-45
6
23%
5
12%
46-60
4
15%
8
19%
61-75
5
19%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0
Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Остин - Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Филадельфия Юнион Заявка 27 11 9 7 36 - 26 42
4. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
5. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 27 9 7 11 33 - 30 34
10. Коламбус Кру Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
11. Интер Майами 0:0 Заявка 27 9 6 12 25 - 41 33
12. Чикаго Файр Заявка 29 7 6 16 29 - 46 27
13. Торонто Заявка 28 6 7 15 34 - 54 25
14. Цинциннати Заявка 27 4 8 15 28 - 52 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
2. Сиэтл Саундерс Заявка 26 15 6 5 41 - 22 51
3. Колорадо Рэпидс Заявка 26 13 9 4 38 - 24 48
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 28 13 5 10 44 - 44 44
5. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
6. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 27 11 5 11 38 - 44 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 27 9 10 8 34 - 34 37
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
10. Лос-Анджелес Заявка 27 9 6 12 39 - 40 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 29 5 12 12 33 - 45 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
4. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
5. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
12. Интер Майами 0:0 Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
14. Цинциннати Заявка 12 1 5 6 9 - 14 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
2. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
3. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
4. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 19 27
5. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
8. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
9. Сиэтл Саундерс Заявка 13 6 4 3 19 - 11 22
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Интер Майами 0:0 Заявка 13 4 4 5 8 - 10 16
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
5. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
8. Филадельфия Юнион Заявка 12 2 6 4 14 - 16 12
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 13 1 1 11 7 - 28 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 12 6 3 3 15 - 13 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
9. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
10. Лос-Анджелес Заявка 13 3 1 9 12 - 19 10
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Клёб де Фут Монреаль Ваньяма Виктор 8 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Вагнер Кай получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Эллиотт Джек бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру онлайн




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