США: МЛС 2021
Филадельфия Юнион
3:0
Конец матча
Стадион: Subaru Park
Коламбус Кру
1:0
25' ГолЭллиотт Джек
35' Желтая карточкаВагнер Кай
2:0
46' ГолБедойя Алехандро
64' Вторая желтая карточкаВагнер Кай
66' Желтая карточкаСантуш Педру
74' Желтая карточкаПауэлл Альвас
2:0
76' Не забитый пенальтиСантуш Педру
77' Желтая карточкаСантос Сержио
3:0
89' ГолФлэк Леон
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
24
Буш
Ивен
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jesus Bueno
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
-
24 Буш ИвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
25'
1:0
35'
46'
64'
66'
74'
76'
2:0
77'
89'
3:0
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Коламбус Кру
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
29 матчей
34.5%
13.8%
51.7%
10 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|9 (1)
|0.33
|Сантос Сержио II
|5
|0.19
|Бёрк Кори
|4
|0.15
|Глеснес Якоб
|3
|0.11
|Монтейру Жамиру
|2
|0.07
|Вагнер Кай
|2
|0.07
|Салливан Куинн
|2
|0.07
|Эллиотт Джек
|2
|0.07
|Бедойя Алехандро
|2
|0.07
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Ааронсон Пакстен
|1
|0.04
|Флэк Леон
|1
|0.04
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|7
|0.25
|Зардес Гьяси
|7
|0.25
|Берри Мигель
|5
|0.18
|Сантуш Педру
|2 (2)
|0.07
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0.07
|Менса Джонатан
|2
|0.07
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0.04
|Молино Кевин
|1
|0.04
|Диас Луис III
|1
|0.04
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Хэрстон Марлон
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|6
|1
|Вагнер Кай
|6
|1
|Монтейру Жамиру
|7
|0
|Эллиотт Джек
|7
|0
|Мбезо Оливье
|6
|0
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Сантос Сержио II
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Блэйк Андре
|2
|0
|Фонтана Энтони
|2
|0
|Фриз Мэтт
|0
|1
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффул Харрисон
|4
|1
|Сантуш Педру
|5
|0
|Менса Джонатан
|4
|0
|Уэйлон Фрэнсис
|4
|0
|Этьенн Дерик
|4
|0
|Уртадо Эрик
|3
|0
|Уильямс Джош
|3
|0
|Диас Луис III
|3
|0
|Вормгор Вито
|2
|0
|Китчен Перри
|2
|0
|Абдул-Салаам Саад
|2
|0
|Кейта Абубакар II
|2
|0
|Райт-Филлипс Брэдли
|1
|0
|Ром Элой
|1
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Селараян Лукас
|1
|0
|Хэрстон Марлон
|1
|0
|Мэцан Александру
|1
|0
|Artur Moraes III
|1
|0
|Паренте Исаии
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
8
11 В 1-ом тайме 1
11 Во 2-ом тайме 7
10 Забивали первыми 2
14 Не забивали 22
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
23%
1
13%
31-45
2
9%
2
25%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
5
23%
4
50%
76-90
Пропущено
10
22
4 В 1-ом тайме 12
6 Во 2-ом тайме 10
5 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
2
20%
3
14%
1-15
0
0%
7
32%
16-30
2
20%
2
9%
31-45
2
20%
3
14%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
2
20%
4
18%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-ом тайме 10
8 Во 2-ом тайме 10
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
7%
1
5%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
3
21%
6
30%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
5
25%
61-75
4
29%
5
25%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-ом тайме 9
9 Во 2-ом тайме 12
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
3
19%
2
10%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
2
13%
5
24%
61-75
3
19%
5
24%
76-90
Забито
36
28
17 В 1-ом тайме 11
19 Во 2-ом тайме 17
15 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
4
11%
1
4%
1-15
5
14%
3
11%
16-30
8
22%
7
25%
31-45
5
14%
2
7%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
9
25%
9
32%
76-90
Пропущено
26
43
11 В 1-ом тайме 21
15 Во 2-ом тайме 22
11 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 22
5
19%
5
12%
1-15
1
4%
10
23%
16-30
5
19%
6
14%
31-45
6
23%
5
12%
46-60
4
15%
8
19%
61-75
5
19%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1 Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2
Коламбус Кру
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0
Орландо Сити - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:3 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:4 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 4:1 Атланта Юнайтед - Коламбус Кру 0:1 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Остин - Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|36 - 26
|42
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|33 - 30
|34
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|11.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|27
|9
|6
|12
|25 - 41
|33
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 46
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|28 - 52
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 22
|51
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|26
|13
|9
|4
|38 - 24
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|28
|13
|5
|10
|44 - 44
|44
|5.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|38 - 44
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 34
|37
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|39 - 40
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 45
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|12.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|9 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|2.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|4.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 19
|27
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|9.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 11
|22
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|8 - 10
|16
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|14 - 16
|12
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|7 - 28
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|10.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|12 - 19
|10
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|Ваньяма Виктор
|8
|1