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США: МЛС 2021

2021
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Конец матча

Стадион:
Интер Майами
0'
1:0
25' Гол
Климала Патрик
64' Желтая карточка
Данкан Кайл
74' Желтая карточка
Sami Guediri
90'+6
13
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
5
Гутман
Эндрю
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
19
Кармона
Викельман
8
Амайя
Фрэнки
21
Фернандес
Омир
10
Климала
Патрик
32
Марсман
Ник
31
Леердам
Келвин
36
Aime
Mabika
6
Пирес
Леандро
14
Чапман
Джей
7
Морган
Льюис
10
Писарро
Родольфо
8
Матуиди
Блез
20
Шеа
Брек
19
Робинсон
Робби
9
Игуаин
Гонсало
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Интер Майами
3-1-4-2

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
0:4
М
1:2
М
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климала Патрик 8 (3) 0.29
Fabio da Silva2 5 0.18
Кассерес Кристиан 4 0.14
Кларк Кейден 4 0.14
Фернандес Омир 3 0.11
Гутман Эндрю 2 0.07
Рейес Андрес 2 0.07
Данкан Кайл 1 0.04
Йервуд Дрю 1 0.04
Амайя Фрэнки 1 0.04
Толкин Джон 1 0.04
Кармона Викельман 1 0.04
Барлоу Том 1 0.04
Эдвардс Томас 0 0
Уайт Брайан 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Игуаин Гонсало 10 (2) 0.36
Робинсон Робби 4 0.14
Писарро Родольфо 3 0.11
Шеа Брек 2 0.07
Васильев Индиана 2 0.07
Федерико Игуаин 1 0.04
Морган Льюис 1 0.04
Гиббс Киран 1 0.04
Макоун Кристиан 1 (1) 0.04
Грегоре 0 0
Пирес Леандро 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Фигаль Хорхе 0 0
Матуиди Блез 0 0
Чапман Джей 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 10 0
Йервуд Дрю 7 1
Рейес Андрес 5 1
Эдвардс Томас 6 0
Дэвис Шон II 5 0
Тарек Амро 4 0
Климала Патрик 4 0
Кассерес Кристиан 3 0
Fabio da Silva2 3 0
Кларк Кейден 3 0
Барлоу Том 2 0
Нилис Шон 2 0
Гутман Эндрю 2 0
Толкин Джон 2 0
Лонг Аарон 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Диарра Юба 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 12 2
Пирес Леандро 12 0
Фигаль Хорхе 7 1
Матуиди Блез 5 0
Робинсон Робби 4 0
Чапман Джей 3 0
Шоукросс Райан 1 1
Гиббс Киран 2 0
Игуаин Гонсало 2 0
Леердам Келвин 2 0
Ульоа Виктор 2 0
Писарро Родольфо 2 0
Макоун Кристиан 2 0
Карранса Хулиан 2 0
Sami Guediri 2 0
Федерико Игуаин 1 0
Шеа Брек 1 0
Джонс Джовин 1 0
Аскона Эдисон 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 23
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
1
6%
4
50%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Забито

17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
4
24%
7
39%
61-75
3
18%
3
17%
76-90

Пропущено

19
30
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
21%
5
17%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
3
16%
6
20%
61-75
3
16%
6
20%
76-90

Забито

34
26
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 9
5 Не забивали 13
4
12%
2
8%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
8
24%
4
15%
31-45
7
21%
3
12%
46-60
7
21%
9
35%
61-75
4
12%
7
27%
76-90

Пропущено

30
42
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 22
4
13%
5
12%
1-15
3
10%
7
17%
16-30
7
23%
8
19%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
7
23%
9
21%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 2:0
Интер Майами
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4
Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 0:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 28 11 10 7 36 - 26 43
4. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
5. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
11. Интер Майами Заявка 28 9 5 14 25 - 43 32
12. Чикаго Файр Заявка 29 7 6 16 29 - 46 27
13. Торонто Заявка 28 6 7 15 34 - 54 25
14. Цинциннати 0:0 Заявка 28 4 9 15 28 - 52 21

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 27 16 6 5 44 - 22 54
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 27 13 9 5 38 - 27 48
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 27 9 10 8 34 - 34 37
9. Лос-Анджелес Заявка 28 9 7 12 40 - 41 34
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 29 5 12 12 33 - 45 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
4. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
5. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
14. Цинциннати 0:0 Заявка 13 1 6 6 9 - 14 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
5. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
7. Сиэтл Саундерс Заявка 14 7 4 3 22 - 11 25
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Интер Майами Заявка 14 4 3 7 8 - 12 15
4. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
5. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
8. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 13 2 7 4 14 - 16 13
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати 0:0 Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 13 1 1 11 7 - 28 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 3 4 15 - 16 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 13 1 8 4 14 - 20 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Климала Патрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Интер Майами онлайн




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