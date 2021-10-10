США: МЛС 2021
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
Конец матча
Стадион: Ред Булл Арена
Интер Майами
1:0
25' ГолКлимала Патрик
64' Желтая карточкаДанкан Кайл
74' Желтая карточкаSami Guediri
15
Нилис
Шон
16
Йервуд
Дрю
27
Дэвис
Шон
II
32
Марсман
Ник
36
Aime
Mabika
14
Чапман
Джей
20
Шеа
Брек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
27 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
-
44 Диарра ЮбаПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
-
32 Марсман НикВратарь
- Защитник
-
36 Aime MabikaЗащитник
- Защитник
-
14 Чапман ДжейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шеа БрекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Sami Guediri
-
Главный тренер: Невилл Фил
Ход матча
25'
1:0
64'
66'
74'
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|8 (3)
|0.29
|Fabio da Silva2
|5
|0.18
|Кассерес Кристиан
|4
|0.14
|Кларк Кейден
|4
|0.14
|Фернандес Омир
|3
|0.11
|Гутман Эндрю
|2
|0.07
|Рейес Андрес
|2
|0.07
|Данкан Кайл
|1
|0.04
|Йервуд Дрю
|1
|0.04
|Амайя Фрэнки
|1
|0.04
|Толкин Джон
|1
|0.04
|Кармона Викельман
|1
|0.04
|Барлоу Том
|1
|0.04
|Эдвардс Томас
|0
|0
|Уайт Брайан
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игуаин Гонсало
|10 (2)
|0.36
|Робинсон Робби
|4
|0.14
|Писарро Родольфо
|3
|0.11
|Шеа Брек
|2
|0.07
|Васильев Индиана
|2
|0.07
|Федерико Игуаин
|1
|0.04
|Морган Льюис
|1
|0.04
|Гиббс Киран
|1
|0.04
|Макоун Кристиан
|1 (1)
|0.04
|Грегоре
|0
|0
|Пирес Леандро
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Фигаль Хорхе
|0
|0
|Матуиди Блез
|0
|0
|Чапман Джей
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|10
|0
|Йервуд Дрю
|7
|1
|Рейес Андрес
|5
|1
|Эдвардс Томас
|6
|0
|Дэвис Шон II
|5
|0
|Тарек Амро
|4
|0
|Климала Патрик
|4
|0
|Кассерес Кристиан
|3
|0
|Fabio da Silva2
|3
|0
|Кларк Кейден
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Нилис Шон
|2
|0
|Гутман Эндрю
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|12
|2
|Пирес Леандро
|12
|0
|Фигаль Хорхе
|7
|1
|Матуиди Блез
|5
|0
|Робинсон Робби
|4
|0
|Чапман Джей
|3
|0
|Шоукросс Райан
|1
|1
|Гиббс Киран
|2
|0
|Игуаин Гонсало
|2
|0
|Леердам Келвин
|2
|0
|Ульоа Виктор
|2
|0
|Писарро Родольфо
|2
|0
|Макоун Кристиан
|2
|0
|Карранса Хулиан
|2
|0
|Sami Guediri
|2
|0
|Федерико Игуаин
|1
|0
|Шеа Брек
|1
|0
|Джонс Джовин
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
16 Не забивали 23
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
1
13%
31-45
5
29%
29%
0
0%
46-60
3
18%
2
25%
61-75
1
6%
4
50%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Забито
17
18
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
3
18%
3
17%
31-45
2
12%
3
17%
46-60
4
24%
7
39%
61-75
3
18%
3
17%
76-90
Пропущено
19
30
10 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
21%
5
17%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
4
21%
5
17%
31-45
3
16%
3
10%
46-60
3
16%
6
20%
61-75
3
16%
6
20%
76-90
Забито
34
26
16 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 9
5 Не забивали 13
4
12%
2
8%
1-15
4
12%
1
4%
16-30
8
24%
4
15%
31-45
7
21%
3
12%
46-60
7
21%
9
35%
61-75
4
12%
7
27%
76-90
Пропущено
30
42
14 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 22
4
13%
5
12%
1-15
3
10%
7
17%
16-30
7
23%
8
19%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
4
13%
8
19%
61-75
7
23%
9
21%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 2:0
Интер Майами
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 1:5 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:4
Торонто - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Торонто 3:1 Интер Майами - Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 0:5 Клёб де Фут Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 0:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|36 - 26
|43
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|25 - 43
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 46
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|25
|14.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|28
|4
|9
|15
|28 - 52
|21
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|44 - 22
|54
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|38 - 27
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 44
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 45
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|34 - 34
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|40 - 41
|34
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 45
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|14.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|13
|1
|6
|6
|9 - 14
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 11
|25
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|8 - 12
|15
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|8.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|13
|2
|7
|4
|14 - 16
|13
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|7 - 28
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 16
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|14 - 20
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0