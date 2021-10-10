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США: МЛС 2021

2021
Цинциннати
1:2
Конец матча

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
0:1
45' Гол
Пржибылко Каспер
0:2
56' Гол
Ааронсон Пакстен
68' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
80' Желтая карточка
Фриз Мэтт
1:2
82' Гол
Медунянин Харис
90'+8
22
Тытонь
Пшемыслав
16
Бейли
Зико
5
Вальесилья
Эксон
3
Блэкетт
Тайлер
2
Кастильо
Эдгар
6
Медунянин
Харис
33
Станко
Калеб
7
Кубо
Юя
11
Акоста
Лусиано
31
Барреаль
Альваро
9
Brenner
da
Silva
1
Фриз
Мэтт
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
4
Финдли
Стюард
26
Харриэль
Натан
11
Бедойя
Алехандро
16
МакГлинн
Джек
31
Флэк
Леон
30
Ааронсон
Пакстен
17
Сантос
Сержио
II
23
Пржибылко
Каспер
Цинциннати
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
3-4-1-2

История личных встреч

Цинциннати
Филадельфия Юнион

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

М
3:0
М
0:0
М
2:0
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brenner da Silva 7 (1) 0.25
Акоста Лусиано 6 0.21
Барреаль Альваро 3 0.11
Медунянин Харис 3 0.11
Матаррита Рональд 2 0.07
Вальесилья Эксон 2 0.07
Васкес Брэндон 1 0.04
Атанга Исаак 1 0.04
Кастильо Эдгар 1 0.04
Локадия Юрген 1 0.04
Хагглунд Ник 1 0.04
Крус Аллан 1 0.04
Кэмерон Джефф 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 10 (1) 0.36
Сантос Сержио II 5 0.18
Бёрк Кори 4 0.14
Глеснес Якоб 3 0.11
Монтейру Жамиру 2 0.07
Вагнер Кай 2 0.07
Салливан Куинн 2 0.07
Эллиотт Джек 2 0.07
Бедойя Алехандро 2 0.07
Ааронсон Пакстен 2 0.07
Газдаг Даниэль 1 (1) 0.04
Флэк Леон 1 0.04
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальесилья Эксон 7 0
Кубо Юя 6 0
Матаррита Рональд 6 0
Барреаль Альваро 4 1
Кэмерон Джефф 5 0
Кастильо Эдгар 5 0
Станко Калеб 5 0
Акоста Лусиано 5 0
Крус Аллан 5 0
Brenner da Silva 4 0
Гайаю Джозеф-Клод 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Вало Флориан 2 0
Харрис Кельвин 2 0
Атанга Исаак 0 1
Медунянин Харис 1 0
Фермеер Кеннет 1 0
Мокоджо Камохело 1 0
Хагглунд Ник 1 0
Дювалл Крис 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 6 1
Вагнер Кай 6 1
Монтейру Жамиру 7 0
Эллиотт Джек 7 0
Мбезо Оливье 6 0
Глеснес Якоб 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Сантос Сержио II 4 0
Флэк Леон 4 0
Фриз Мэтт 1 1
Пауэлл Альвас 2 0
Блэйк Андре 2 0
Фонтана Энтони 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Реал Мэттью 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Харриэль Натан 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
3
19%
4
24%
76-90

Забито

20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
6
30%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
4
20%
4
18%
61-75
3
15%
5
23%
76-90

Пропущено

37
10
18 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
7
19%
2
20%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
6
16%
2
20%
31-45
6
16%
2
20%
46-60
7
19%
2
20%
61-75
6
16%
2
20%
76-90

Забито

30
38
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 5
8
27%
4
11%
1-15
1
3%
5
13%
16-30
5
17%
9
24%
31-45
6
20%
6
16%
46-60
5
17%
5
13%
61-75
5
17%
9
24%
76-90

Пропущено

53
27
24 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
8
15%
5
19%
1-15
6
11%
1
4%
16-30
10
19%
5
19%
31-45
9
17%
6
22%
46-60
11
21%
4
15%
61-75
9
17%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2
Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Торонто - Цинциннати 0:2 Чикаго Файр - Цинциннати 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1
Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Филадельфия Юнион Заявка 28 12 9 7 38 - 27 45
4. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
5. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
11. Интер Майами Заявка 28 9 5 14 25 - 43 32
12. Чикаго Файр Заявка 29 7 6 16 29 - 46 27
13. Торонто Заявка 28 6 7 15 34 - 54 25
14. Цинциннати Заявка 28 4 8 16 29 - 54 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 3:1 Заявка 28 17 6 5 47 - 23 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 27 13 9 5 38 - 27 48
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
8. Ванкувер Уайткэпс 1:3 Заявка 28 9 10 9 35 - 37 37
9. Лос-Анджелес Заявка 28 9 7 12 40 - 41 34
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 29 5 12 12 33 - 45 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
4. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
5. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
14. Цинциннати Заявка 13 1 5 7 10 - 16 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Сиэтл Саундерс 3:1 Заявка 15 8 4 3 25 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
7. Ванкувер Уайткэпс 1:3 Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Интер Майами Заявка 14 4 3 7 8 - 12 15
4. Филадельфия Юнион Заявка 13 3 6 4 16 - 17 15
5. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
6. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
7. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 13 1 1 11 7 - 28 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс 3:1 Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 3 4 15 - 16 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс 1:3 Заявка 14 1 8 5 15 - 23 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
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