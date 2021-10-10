США: МЛС 2021
Цинциннати
1:2
Конец матча
Стадион: TQL Stadium
Филадельфия Юнион
0:1
45' ГолПржибылко Каспер
0:2
56' ГолАаронсон Пакстен
68' Желтая карточкаКастильо Эдгар
80' Желтая карточкаФриз Мэтт
1:2
82' ГолМедунянин Харис
16
Бейли
Зико
33
Станко
Калеб
7
Кубо
Юя
31
Флэк
Леон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейли ЗикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Дювалл КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Атанга ИсаакПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Tyrone Marshall
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Jesus Bueno
-
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
31'
45'
0:1
56'
68'
80'
82'
1:2
История личных встреч
Цинциннати
Филадельфия Юнион
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brenner da Silva
|7 (1)
|0.25
|Акоста Лусиано
|6
|0.21
|Барреаль Альваро
|3
|0.11
|Медунянин Харис
|3
|0.11
|Матаррита Рональд
|2
|0.07
|Вальесилья Эксон
|2
|0.07
|Васкес Брэндон
|1
|0.04
|Атанга Исаак
|1
|0.04
|Кастильо Эдгар
|1
|0.04
|Локадия Юрген
|1
|0.04
|Хагглунд Ник
|1
|0.04
|Крус Аллан
|1
|0.04
|Кэмерон Джефф
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|10 (1)
|0.36
|Сантос Сержио II
|5
|0.18
|Бёрк Кори
|4
|0.14
|Глеснес Якоб
|3
|0.11
|Монтейру Жамиру
|2
|0.07
|Вагнер Кай
|2
|0.07
|Салливан Куинн
|2
|0.07
|Эллиотт Джек
|2
|0.07
|Бедойя Алехандро
|2
|0.07
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.07
|Газдаг Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Флэк Леон
|1
|0.04
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальесилья Эксон
|7
|0
|Кубо Юя
|6
|0
|Матаррита Рональд
|6
|0
|Барреаль Альваро
|4
|1
|Кэмерон Джефф
|5
|0
|Кастильо Эдгар
|5
|0
|Станко Калеб
|5
|0
|Акоста Лусиано
|5
|0
|Крус Аллан
|5
|0
|Brenner da Silva
|4
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Вало Флориан
|2
|0
|Харрис Кельвин
|2
|0
|Атанга Исаак
|0
|1
|Медунянин Харис
|1
|0
|Фермеер Кеннет
|1
|0
|Мокоджо Камохело
|1
|0
|Хагглунд Ник
|1
|0
|Дювалл Крис
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|6
|1
|Вагнер Кай
|6
|1
|Монтейру Жамиру
|7
|0
|Эллиотт Джек
|7
|0
|Мбезо Оливье
|6
|0
|Глеснес Якоб
|5
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Сантос Сержио II
|4
|0
|Флэк Леон
|4
|0
|Фриз Мэтт
|1
|1
|Пауэлл Альвас
|2
|0
|Блэйк Андре
|2
|0
|Фонтана Энтони
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 18
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
2
13%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
2
20%
4
25%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
4
25%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
4
25%
2
12%
61-75
3
19%
4
24%
76-90
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
6
30%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
15%
5
23%
31-45
4
20%
2
9%
46-60
4
20%
4
18%
61-75
3
15%
5
23%
76-90
Пропущено
37
10
18 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
7
19%
2
20%
1-15
5
14%
0
0%
16-30
6
16%
2
20%
31-45
6
16%
2
20%
46-60
7
19%
2
20%
61-75
6
16%
2
20%
76-90
Забито
30
38
14 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 16
10 Не забивали 5
8
27%
4
11%
1-15
1
3%
5
13%
16-30
5
17%
9
24%
31-45
6
20%
6
16%
46-60
5
17%
5
13%
61-75
5
17%
9
24%
76-90
Пропущено
53
27
24 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 16
15 Пропускали первыми 11
22 Не пропускали 18
8
15%
5
19%
1-15
6
11%
1
4%
16-30
10
19%
5
19%
31-45
9
17%
6
22%
46-60
11
21%
4
15%
61-75
9
17%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Торонто - Цинциннати 3:2 Ди Си Юнайтед - Цинциннати 4:2 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2
Атланта Юнайтед - Цинциннати 4:0 Цинциннати - Торонто 2:0 Цинциннати - Интер Майами 0:1 Коламбус Кру - Цинциннати 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 4:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Цинциннати - Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Нэшвилл - Цинциннати 3:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4 Цинциннати - Коламбус Кру 2:2 Хьюстон Динамо - Цинциннати 1:1 Торонто - Цинциннати 0:2 Чикаго Файр - Цинциннати 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 3:1
Филадельфия Юнион - Америка Мехико 0:2 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:0 Америка Мехико - Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Торонто 3:0 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:1 Интер Майами - Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 1:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:0 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 3:3 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|38 - 27
|45
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|25 - 43
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 46
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|28
|4
|8
|16
|29 - 54
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|3:1 Заявка
|28
|17
|6
|5
|47 - 23
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|38 - 27
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 44
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 45
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:3 Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 37
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|40 - 41
|34
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 45
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 16
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|Сиэтл Саундерс
|3:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|25 - 12
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|8 - 12
|15
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 17
|15
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|7 - 28
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|3:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 16
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:3 Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 23
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0