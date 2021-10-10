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США: МЛС 2021

2021
Сиэтл Саундерс
4:1
Конец матча

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
5' Гол
О'Нил Шейн
2:0
14' Гол
Бенезе Николя
35' Желтая карточка
Гашпар Бруну
42' Желтая карточка
Гомес Еймар
43' Желтая карточка
Бенезе Николя
2:1
45' Гол
Уайт Брайан
3:1
55' Гол
Брюин Уилл
72' Желтая карточка
Голд Райан
4:1
90' Гол
Leo Chu
90'+3
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
92
Abdoulaye
Cissoko
22
Роу
Келин
84
Атенсио
Джошуа
6
Joao
Paulo
I
94
Медранда
Джимми
20
Бенезе
Николя
12
Монтеро
Фреди
17
Брюин
Уилл
1
Хасал
Томас
26
Юнгвирт
Флориан
32
Меткалф
Патрик
28
Нервински
Джейк
6
Гашпар
Бруну
31
Тейберт
Расселл
17
Овусу
Леонард
11
Дахоме
Кристиан
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
7
Кайседо
Дейбер
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

32 матча

46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

М
2:2
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
1:0
М
1:2
ЛЧК
3:0
М
0:3
ЛЧК
1:1
М
0:3
М
0:2
М
0:1
М
1:0
М
2:2
М
1:4
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
2:2
М
1:3
М
2:2
USL
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 16 (3) 0.57
Монтеро Фреди 6 0.21
Ролдан Кристиан 5 0.18
Joao Paulo I 3 0.11
Смит Брэд 3 0.11
Медранда Джимми 3 0.11
Брюин Уилл 3 0.11
Бенезе Николя 2 0.07
Арреага Хавьер 2 0.07
Рольдан Александер 1 0.04
Роу Келин 1 0.04
О'Нил Шейн 1 0.04
Гомес Еймар 1 0.04
Leo Chu 1 0.04
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 10 0.36
Дахоме Кристиан 8 (3) 0.29
Кайседо Дейбер 4 0.14
Каваллини Лукас 3 0.11
Голд Райан 2 0.07
Роуз Энди 2 0.07
Годой Эрик 1 0.04
Бикел Жаниу 1 0.04
Нервински Джейк 1 0.04
Веселинович Ранко 1 0.04
Гутьеррес Кристиан 0 0
Тейберт Расселл 0 0
Браун Джавейн 0 0
Александр Кайо 0 0
Рапосо Райан 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Еймар 7 0
Руидиас Рауль 5 0
Joao Paulo I 5 0
Арреага Хавьер 5 0
Толо Нуху 3 0
Рольдан Александер 3 0
Лейва Дэнни 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Ролдан Кристиан 2 0
Фрай Стефан 1 0
Бенезе Николя 1 0
Смит Брэд 1 0
Медранда Джимми 1 0
Делем Жорди 1 0
Атенсио Джошуа 1 0
Доббелер Итан 1 0
Abdoulaye Cissoko 1 0
Samuel Adeniran 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 6 0
Бальдисимо Майкл 6 0
Александр Кайо 5 0
Бикел Жаниу 4 0
Дахоме Кристиан 4 0
Гашпар Бруну 3 0
Кайседо Дейбер 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Корнелиус Дерек 2 0
Браун Джавейн 2 0
Овусу Леонард 2 0
Рикеттс Тосайн 1 0
Юнгвирт Флориан 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Голд Райан 1 0
Роуз Энди 1 0
Годой Эрик 1 0
Крепо Максим 1 0
Нервински Джейк 1 0
Меткалф Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
16
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
5
19%
6
38%
46-60
6
23%
2
13%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
33%
7
30%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
33%
4
17%
76-90

Забито

23
20
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
6
26%
6
30%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
5
22%
5
25%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Забито

49
36
18 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
5
10%
0
0%
1-15
7
14%
4
11%
16-30
6
12%
5
14%
31-45
11
22%
12
33%
46-60
10
20%
8
22%
61-75
10
20%
7
19%
76-90

Пропущено

22
37
7 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 20
1
5%
6
16%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
5
23%
11
30%
30%
31-45
7
32%
4
11%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
7
32%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 29 20 5 4 57 - 34 65
2. Нэшвилл Заявка 28 11 14 3 46 - 26 47
3. Филадельфия Юнион Заявка 28 12 9 7 38 - 27 45
4. Орландо Сити Заявка 28 11 9 8 41 - 41 42
5. Ди Си Юнайтед Заявка 28 12 4 12 49 - 41 40
6. Нью-Йорк Сити Заявка 28 11 7 10 44 - 32 40
7. Клёб де Фут Монреаль Заявка 28 11 7 10 40 - 37 40
8. Атланта Юнайтед Заявка 28 10 9 9 37 - 33 39
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 28 10 7 11 34 - 30 37
10. Коламбус Кру Заявка 28 9 7 12 32 - 39 34
11. Интер Майами Заявка 28 9 5 14 25 - 43 32
12. Чикаго Файр Заявка 29 7 6 16 29 - 46 27
13. Торонто Заявка 28 6 7 15 34 - 54 25
14. Цинциннати Заявка 28 4 8 16 29 - 54 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 28 17 6 5 48 - 23 57
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 28 15 7 6 51 - 31 52
3. Колорадо Рэпидс Заявка 27 13 9 5 38 - 27 48
4. Портленд Тимберс Заявка 28 14 4 10 45 - 44 46
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 28 11 6 11 39 - 45 39
6. Реал Солт-Лейк Заявка 28 11 6 11 45 - 44 39
7. Миннесота Юнайтед Заявка 27 10 8 9 30 - 32 38
8. Ванкувер Уайткэпс Заявка 28 9 10 9 35 - 38 37
9. Лос-Анджелес Заявка 28 9 7 12 40 - 41 34
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 28 8 9 11 35 - 44 33
11. Даллас Заявка 29 6 10 13 39 - 47 28
12. Хьюстон Динамо Заявка 29 5 12 12 33 - 45 27
13. Остин Заявка 28 7 4 17 29 - 44 25

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 14 11 2 1 28 - 15 35
2. Нэшвилл Заявка 15 8 7 0 33 - 16 31
3. Филадельфия Юнион Заявка 15 9 3 3 22 - 10 30
4. Ди Си Юнайтед Заявка 13 10 0 3 28 - 11 30
5. Орландо Сити Заявка 14 8 4 2 25 - 14 28
6. Нью-Йорк Сити Заявка 14 8 3 3 29 - 12 27
7. Атланта Юнайтед Заявка 14 8 3 3 21 - 11 27
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 8 3 3 25 - 19 27
9. Коламбус Кру Заявка 13 7 3 3 23 - 18 24
10. Чикаго Файр Заявка 16 6 5 5 22 - 18 23
11. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 6 5 3 17 - 11 23
12. Интер Майами Заявка 14 5 2 7 17 - 31 17
13. Торонто Заявка 13 4 5 4 20 - 19 17
14. Цинциннати Заявка 13 1 5 7 10 - 16 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 14 9 2 3 28 - 19 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 15 8 5 2 30 - 16 29
3. Реал Солт-Лейк Заявка 14 8 4 2 23 - 13 28
4. Сиэтл Саундерс Заявка 15 8 4 3 26 - 12 28
5. Колорадо Рэпидс Заявка 14 7 6 1 23 - 11 27
6. Миннесота Юнайтед Заявка 13 8 2 3 17 - 7 26
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 8 2 4 20 - 14 26
8. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 7 3 4 22 - 16 24
9. Лос-Анджелес Заявка 14 6 5 3 27 - 21 23
10. Хьюстон Динамо Заявка 14 5 6 3 19 - 17 21
11. Даллас Заявка 14 4 7 3 20 - 15 19
12. Остин Заявка 14 5 2 7 22 - 22 17
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 3 7 19 - 22 15

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 15 9 3 3 29 - 19 30
2. Нэшвилл Заявка 13 3 7 3 13 - 10 16
3. Интер Майами Заявка 14 4 3 7 8 - 12 15
4. Филадельфия Юнион Заявка 13 3 6 4 16 - 17 15
5. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 14 4 2 8 17 - 19 14
6. Орландо Сити Заявка 14 3 5 6 16 - 27 14
7. Нью-Йорк Сити Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
9. Атланта Юнайтед Заявка 14 2 6 6 16 - 22 12
10. Цинциннати Заявка 15 3 3 9 19 - 38 12
11. Ди Си Юнайтед Заявка 15 2 4 9 21 - 30 10
12. Коламбус Кру Заявка 15 2 4 9 9 - 21 10
13. Торонто Заявка 15 2 2 11 14 - 35 8
14. Чикаго Файр Заявка 13 1 1 11 7 - 28 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 13 9 2 2 22 - 11 29
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 13 7 2 4 21 - 15 23
3. Колорадо Рэпидс Заявка 13 6 3 4 15 - 16 21
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 14 4 6 4 16 - 22 18
5. Портленд Тимберс Заявка 14 5 2 7 17 - 25 17
6. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 14 4 3 7 17 - 29 15
7. Миннесота Юнайтед Заявка 14 2 6 6 13 - 25 12
8. Лос-Анджелес Заявка 14 3 2 9 13 - 20 11
9. Реал Солт-Лейк Заявка 14 3 2 9 22 - 31 11
10. Ванкувер Уайткэпс Заявка 14 1 8 5 15 - 24 11
11. Даллас Заявка 15 2 3 10 19 - 32 9
12. Остин Заявка 14 2 2 10 7 - 22 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 15 0 6 9 14 - 28 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ди Си Юнайтед Камара Ола 17 8 4
2. Спортинг Канзас-Сити Саллой Даниэль 16 0 6
3. Сиэтл Саундерс Руидиас Рауль 16 3 0
4. Нэшвилл Мукхтар Хани 13 1 8
5. Нью-Йорк Сити Кастельянос Валентин 13 3 7
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Интер Майами Грегоре 12 2
2. Интер Майами Пирес Леандро 12 0
3. Сан-Хосе Эрткуэйкс Ремеди Эрик 12 0
4. Клёб де Фут Монреаль Камашо Руди 7 2
5. Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 10 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Бенезе Николя получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Гомес Еймар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Гашпар Бруну получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Бенезе Николя бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - О'Нил Шейн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн




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