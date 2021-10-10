США: МЛС 2021
Сиэтл Саундерс
4:1
Конец матча
Стадион: Lumen Field
Ванкувер Уайткэпс
1:0
5' ГолО'Нил Шейн
2:0
14' ГолБенезе Николя
35' Желтая карточкаГашпар Бруну
42' Желтая карточкаГомес Еймар
43' Желтая карточкаБенезе Николя
2:1
45' ГолУайт Брайан
3:1
55' ГолБрюин Уилл
72' Желтая карточкаГолд Райан
4:1
90' ГолLeo Chu
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
27
О'Нил
Шейн
22
Роу
Келин
17
Брюин
Уилл
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
97 Juan AlvarezПолузащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Ньютон ЭванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
-
19 Бикел ЖаниуПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
Ход матча
5'
1:0
14'
2:0
35'
42'
43'
45'
2:1
55'
3:1
72'
90'
4:1
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
32 матча
46.9%
28.1%
25%
15 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.1%
46.9%
25%
9 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
43.8%
34.4%
21.8%
14 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|16 (3)
|0.57
|Монтеро Фреди
|6
|0.21
|Ролдан Кристиан
|5
|0.18
|Joao Paulo I
|3
|0.11
|Смит Брэд
|3
|0.11
|Медранда Джимми
|3
|0.11
|Брюин Уилл
|3
|0.11
|Бенезе Николя
|2
|0.07
|Арреага Хавьер
|2
|0.07
|Рольдан Александер
|1
|0.04
|Роу Келин
|1
|0.04
|О'Нил Шейн
|1
|0.04
|Гомес Еймар
|1
|0.04
|Leo Chu
|1
|0.04
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|10
|0.36
|Дахоме Кристиан
|8 (3)
|0.29
|Кайседо Дейбер
|4
|0.14
|Каваллини Лукас
|3
|0.11
|Голд Райан
|2
|0.07
|Роуз Энди
|2
|0.07
|Годой Эрик
|1
|0.04
|Бикел Жаниу
|1
|0.04
|Нервински Джейк
|1
|0.04
|Веселинович Ранко
|1
|0.04
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Тейберт Расселл
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Александр Кайо
|0
|0
|Рапосо Райан
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Еймар
|7
|0
|Руидиас Рауль
|5
|0
|Joao Paulo I
|5
|0
|Арреага Хавьер
|5
|0
|Толо Нуху
|3
|0
|Рольдан Александер
|3
|0
|Лейва Дэнни
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Ролдан Кристиан
|2
|0
|Фрай Стефан
|1
|0
|Бенезе Николя
|1
|0
|Смит Брэд
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Делем Жорди
|1
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|0
|Доббелер Итан
|1
|0
|Abdoulaye Cissoko
|1
|0
|Samuel Adeniran
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|6
|0
|Бальдисимо Майкл
|6
|0
|Александр Кайо
|5
|0
|Бикел Жаниу
|4
|0
|Дахоме Кристиан
|4
|0
|Гашпар Бруну
|3
|0
|Кайседо Дейбер
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Корнелиус Дерек
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Овусу Леонард
|2
|0
|Рикеттс Тосайн
|1
|0
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Роуз Энди
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Крепо Максим
|1
|0
|Нервински Джейк
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
16
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
4
15%
0
0%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
2
8%
4
25%
31-45
5
19%
6
38%
46-60
6
23%
2
13%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
33%
7
30%
31-45
3
25%
2
9%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
4
33%
4
17%
76-90
Забито
23
20
8 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
4
17%
1
5%
31-45
6
26%
6
30%
46-60
4
17%
6
30%
61-75
5
22%
5
25%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
10%
2
14%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
4
29%
31-45
4
40%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Забито
49
36
18 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 27
19 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
5
10%
0
0%
1-15
7
14%
4
11%
16-30
6
12%
5
14%
31-45
11
22%
12
33%
46-60
10
20%
8
22%
61-75
10
20%
7
19%
76-90
Пропущено
22
37
7 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 20
1
5%
6
16%
1-15
1
5%
4
11%
16-30
5
23%
11
30%
30%
31-45
7
32%
4
11%
46-60
1
5%
5
14%
61-75
7
32%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:2 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0
Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Коламбус Кру - Сиэтл Саундерс 1:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 2:6 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Остин - Сиэтл Саундерс 0:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:0 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 0:4 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Реал Солт-Лейк - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|57 - 34
|65
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|28
|11
|14
|3
|46 - 26
|47
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|38 - 27
|45
|4.
|Орландо Сити
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|41 - 41
|42
|5.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|28
|12
|4
|12
|49 - 41
|40
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|44 - 32
|40
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 37
|40
|8.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|37 - 33
|39
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|34 - 30
|37
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|32 - 39
|34
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|28
|9
|5
|14
|25 - 43
|32
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|29 - 46
|27
|13.
|Торонто
|Заявка
|28
|6
|7
|15
|34 - 54
|25
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|28
|4
|8
|16
|29 - 54
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|28
|17
|6
|5
|48 - 23
|57
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 31
|52
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|38 - 27
|48
|4.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|45 - 44
|46
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 45
|39
|6.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|45 - 44
|39
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|30 - 32
|38
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 38
|37
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|40 - 41
|34
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 44
|33
|11.
|Даллас
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|39 - 47
|28
|12.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|33 - 45
|27
|13.
|Остин
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|29 - 44
|25
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|28 - 15
|35
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|15
|8
|7
|0
|33 - 16
|31
|3.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|22 - 10
|30
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|28 - 11
|30
|5.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|25 - 14
|28
|6.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 12
|27
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|21 - 11
|27
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|25 - 19
|27
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|23 - 18
|24
|10.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 18
|23
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 11
|23
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 31
|17
|13.
|Торонто
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 19
|17
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 16
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|28 - 19
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|30 - 16
|29
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|23 - 13
|28
|4.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|26 - 12
|28
|5.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|23 - 11
|27
|6.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|17 - 7
|26
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 16
|24
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|27 - 21
|23
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|19 - 17
|21
|11.
|Даллас
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|20 - 15
|19
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 22
|15
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 19
|30
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 10
|16
|3.
|Интер Майами
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|8 - 12
|15
|4.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 17
|15
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|17 - 19
|14
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 27
|14
|7.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|9.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 22
|12
|10.
|Цинциннати
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 38
|12
|11.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|21 - 30
|10
|12.
|Коламбус Кру
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 21
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|14 - 35
|8
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|7 - 28
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|22 - 11
|29
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|15 - 16
|21
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|16 - 22
|18
|5.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 25
|17
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|17 - 29
|15
|7.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|13 - 25
|12
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|9.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 31
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|15 - 24
|11
|11.
|Даллас
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|19 - 32
|9
|12.
|Остин
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|7 - 22
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|14 - 28
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ди Си Юнайтед
|Камара Ола
|17
|8
|4
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Саллой Даниэль
|16
|0
|6
|3.
|Сиэтл Саундерс
|Руидиас Рауль
|16
|3
|0
|4.
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13
|1
|8
|5.
|Нью-Йорк Сити
|Кастельянос Валентин
|13
|3
|7
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Интер Майами
|Грегоре
|12
|2
|2.
|Интер Майами
|Пирес Леандро
|12
|0
|3.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Ремеди Эрик
|12
|0
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|Камашо Руди
|7
|2
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|10
|0