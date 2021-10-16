Италия: Серия B 2021-2022
Козенца
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Фрозиноне
1:0
20' ПенальтиГори Габриэле
30' Желтая карточкаКасо Джузеппе
37' Желтая карточкаРиччи Матео
50' Желтая карточкаЧано Камилло
1:1
71' ГолНовакович Андрия
85' Желтая карточкаКорси Анджело
92
Шитум
Марио
88
Риччи
Матео
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marco Zaffaroni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
20'
1:0
30'
37'
50'
71'
1:1
72'
85'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 8
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Козенца
Фрозиноне
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|4 (1)
|0.5
|Шитум Марио
|1
|0.13
|Касо Джузеппе
|1
|0.13
|Карраро Марко
|1
|0.13
|Миллико Винченцо
|1
|0.13
|Валлоккия Андреа
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарритано Лука
|1
|0.13
|Канотто Луиджи
|1
|0.13
|Зербин Алессио
|1
|0.13
|Чано Камилло
|1
|0.13
|Роден Маркус
|1
|0.13
|Дзампано Франческо
|1
|0.13
|Новакович Андрия
|1
|0.13
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.13
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.13
|Трибуцци Алессио
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Си Санаси
|3
|0
|Пальмьеро Лука
|1
|1
|Бултам Реда
|2
|0
|Касо Джузеппе
|2
|0
|Джербо Альберто
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Тиритиельо Андреа
|1
|0
|Пандольфи Лука
|1
|0
|Миллико Винченцо
|1
|0
|Минелли Алессандро
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|4
|0
|Чано Камилло
|3
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Гарритано Лука
|1
|0
|Канотто Луиджи
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Болока Даниэль
|1
|0
|Зербин Алессио
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
|Трибуцци Алессио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1
Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1 Реджана - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 1:1 Салернитана - Козенца 0:0 Козенца - Фрозиноне 1:2
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2
Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Реджана 0:0 Фрозиноне - Лечче 0:3 Кьево - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 0:1 Козенца - Фрозиноне 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Брешия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 13
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|6.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Тернана
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|16.
|Комо
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 16
|7
|18.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 15
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|6.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|14.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Комо
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Перуджа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Комо
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|1
|4.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|5.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|5
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|4.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0
|5.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1