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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
1:1
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
1:0
20' Пенальти
Гори Габриэле
30' Желтая карточка
Касо Джузеппе
37' Желтая карточка
Риччи Матео
50' Желтая карточка
Чано Камилло
1:1
71' Гол
Новакович Андрия
72' Желтая карточка
85' Желтая карточка
Корси Анджело
90'+7
26
Вигорито
Мауро
14
Тиритиельо
Андреа
5
Риджионе
Микеле
17
Пиррелло
Роберто
92
Шитум
Марио
4
Карраро
Марко
19
Пальмьеро
Лука
6
Бултам
Реда
2
Корси
Анджело
10
Касо
Джузеппе
9
Гори
Габриэле
1
Равалья
Федерико
95
Касасола
Тиаго
6
Гатти
Федерико
29
Коттали
Маттео
11
Дзампано
Франческо
88
Риччи
Матео
8
Майелло
Раффаэле
7
Роден
Маркус
16
Гарритано
Лука
28
Чано
Камилло
27
Канотто
Луиджи
Козенца
3-5-2
Фрозиноне
4-3-3

Ход матча

20'
Гори Габриэле
1:0
30'
Касо Джузеппе
 
37'
 
Риччи Матео
50'
 
Чано Камилло
56'
 
Болока Даниэль
Риччи Матео
56'
 
Лулич Карло
Майелло Раффаэле
57'
 
Новакович Андрия
Чано Камилло
66'
Джербо Альберто
Касо Джузеппе
 
67'
 
Шарпантье Габриэль
Роден Маркус
71'
1:1
Новакович Андрия
72'
 
77'
Флоренци Альдо
Бултам Реда
 
77'
Валлоккия Андреа
Пальмьеро Лука
 
85'
Корси Анджело
 
88'
 
Трибуцци Алессио
Канотто Луиджи
90'
Кристофферсен Юлиан
Гори Габриэле
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Козенца
Фрозиноне

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
0:2
СB
0:2
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 4 (1) 0.5
Шитум Марио 1 0.13
Касо Джузеппе 1 0.13
Карраро Марко 1 0.13
Миллико Винченцо 1 0.13
Валлоккия Андреа 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарритано Лука 1 0.13
Канотто Луиджи 1 0.13
Зербин Алессио 1 0.13
Чано Камилло 1 0.13
Роден Маркус 1 0.13
Дзампано Франческо 1 0.13
Новакович Андрия 1 0.13
Шарпантье Габриэль 1 0.13
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.13
Трибуцци Алессио 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Си Санаси 3 0
Пальмьеро Лука 1 1
Бултам Реда 2 0
Касо Джузеппе 2 0
Джербо Альберто 1 0
Корси Анджело 1 0
Тиритиельо Андреа 1 0
Пандольфи Лука 1 0
Миллико Винченцо 1 0
Минелли Алессандро 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 4 0
Чано Камилло 3 0
Риччи Матео 2 0
Дзампано Франческо 2 0
Коттали Маттео 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Роден Маркус 1 0
Гарритано Лука 1 0
Канотто Луиджи 1 0
Новакович Андрия 1 0
Болока Даниэль 1 0
Зербин Алессио 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Трибуцци Алессио 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Алессандрия - Козенца 1:0 Козенца - Кротоне 1:0 Козенца - Комо 2:0 Перуджа - Козенца 1:1
Козенца - Виченца Виртус 2:1 Брешия - Козенца 5:1 Асколи - Козенца 1:0 Фиорентина - Козенца 4:0 Порденоне - Козенца 2:0 Козенца - Монца 0:3 Эмполи - Козенца 4:0 Козенца - Пескара 3:0 Пиза - Козенца 3:0 Венеция - Козенца 3:0 Козенца - Кремонезе 0:1 Козенца - Асколи 2:1 Реджана - Козенца 1:1 Козенца - Виченца Виртус 1:1 Салернитана - Козенца 0:0 Козенца - Фрозиноне 1:2
Фрозиноне
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Читтаделла 0:1 Реджина - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 2:2 Комо - Фрозиноне 0:2
Фрозиноне - Перуджа 0:0 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 2:2 Венеция - Фрозиноне 1:1 Реджина - Фрозиноне 0:4 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 СПАЛ 2013 - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Пиза 3:1 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Читтаделла 1:1 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Реджана 0:0 Фрозиноне - Лечче 0:3 Кьево - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Брешия 0:1 Козенца - Фрозиноне 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Лечче Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Брешия Заявка 8 4 2 2 19 - 13 14
5. Асколи Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
6. Перуджа Заявка 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
8. Беневенто Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 9 - 6 11
11. Козенца Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Тернана Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
13. Парма Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
14. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
15. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
16. Комо 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 1 4 3 11 - 16 7
18. Алессандрия 0:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
19. Виченца Виртус Заявка 8 1 0 7 8 - 15 3
20. Порденоне Заявка 8 0 1 7 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
6. Беневенто Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
12. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
14. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Алессандрия 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Комо 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Перуджа Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Комо 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Виченца Виртус Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
15. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Алессандрия 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
19. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Асколи Дионизи Федерико 5 2 1
4. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
5. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Перуджа Лизи Франческо 5 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
4. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
5. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Риччи Матео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Касо Джузеппе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Гори Габриэле из команды Козенца забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Козенца 1:1 Фрозиноне онлайн




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