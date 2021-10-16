  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Алессандрия
0'
13' Желтая карточка
 13'
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
23
Скалья
Филиппо
24
Варньер
Марко
33
Каньяно
Андреа
6
Иовин
Алессио
14
Беллемо
Алессандро
21
Арригони
Томмазо
7
Чаджиа
Мутир
72
Глиоцци
Этторе
20
Ла
Гумина
Антонино
12
Писсери
Маттео
19
Престиа
Джузеппе
13
Бенедетти
Симоне
44
Мантовани
Валерио
7
Пароди
Лука
21
Казарини
Федерико
26
Палацци
Андреа
8
Лунетта
Габриэль
17
Мустаккьо
Маттиа
10
Маркони
Микеле
29
Паломби
Симоне
Комо
4-4-2
Алессандрия
3-4-1-2

Ход матча

13'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

История личных встреч

Комо
Алессандрия

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

СC
2:1
СC
0:2
СC
1:1
ЛП
2:1
ЛП
2:0
ЛП
0:1
ЛП
0:2
КИЛП
4:0
СCA
0:0
S
0:0
S
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 3 (1) 0.38
Глиоцци Этторе 2 (2) 0.25
Иовин Алессио 1 0.13
Беллемо Алессандро 1 0.13
Ла Гумина Антонино 1 0.13
Арригони Томмазо 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 5 (1) 0.63
Престиа Джузеппе 1 0.13
Ди Дженнаро Маттео 1 0.13
Паломби Симоне 1 0.13
Ба Абу 1 0.13
Лунетта Габриэль 0 0
Маркони Микеле 0 0
Мустаккьо Маттиа 0 0
Арригини Андреа 0 0
Кьярелло Риккардо 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скалья Филиппо 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Черри Альберто 2 0
Иоанну Николас 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Бертончини Давиде 1 0
Париджини Витторио 1 0
Солини Маттео 1 0
Беллемо Алессандро 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 1 1
Казарини Федерико 2 0
Бенедетти Симоне 2 0
Престиа Джузеппе 2 0
Лунетта Габриэль 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Корацца Симоне 1 0
Писсери Маттео 1 0
Бегетто Андреа 1 0
Пароди Лука 1 0
Паломби Симоне 1 0
Мантовани Валерио 1 0
Ба Абу 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
36%
1
7%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2
Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1 Комо - Понтедера 4:2 Пьяченца - Комо 1:0 Комо - Альбинолеффе 1:2 Про Верчелли - Комо 1:1
Алессандрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2
Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Альбинолеффе 2:2 Альбинолеффе - Алессандрия 1:2 Алессандрия - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Про Патрия 0:1 Комо - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перджолеттезе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Лечче Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Брешия Заявка 8 4 2 2 19 - 13 14
5. Асколи Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
6. Перуджа Заявка 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
8. Беневенто Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 9 - 6 11
11. Козенца Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Тернана Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
13. Парма Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
14. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
15. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
16. Комо 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 1 4 3 11 - 16 7
18. Алессандрия 0:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
19. Виченца Виртус Заявка 8 1 0 7 8 - 15 3
20. Порденоне Заявка 8 0 1 7 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
6. Беневенто Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
12. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
14. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Алессандрия 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Комо 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Перуджа Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Комо 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Виченца Виртус Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
15. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Алессандрия 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
19. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Асколи Дионизи Федерико 5 2 1
4. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
5. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Перуджа Лизи Франческо 5 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
4. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
5. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Алессандрия
2.21
3.20
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Комо 0:0 Алессандрия онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 