Италия: Серия B 2021-2022
Комо
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
Алессандрия
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
28 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Лувумбо ЗитоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
История личных встреч
Комо
Алессандрия
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|3 (1)
|0.38
|Глиоцци Этторе
|2 (2)
|0.25
|Иовин Алессио
|1
|0.13
|Беллемо Алессандро
|1
|0.13
|Ла Гумина Антонино
|1
|0.13
|Арригони Томмазо
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|5 (1)
|0.63
|Престиа Джузеппе
|1
|0.13
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|0.13
|Паломби Симоне
|1
|0.13
|Ба Абу
|1
|0.13
|Лунетта Габриэль
|0
|0
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мустаккьо Маттиа
|0
|0
|Арригини Андреа
|0
|0
|Кьярелло Риккардо
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скалья Филиппо
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Черри Альберто
|2
|0
|Иоанну Николас
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Бертончини Давиде
|1
|0
|Париджини Витторио
|1
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|1
|1
|Казарини Федерико
|2
|0
|Бенедетти Симоне
|2
|0
|Престиа Джузеппе
|2
|0
|Лунетта Габриэль
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Корацца Симоне
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бегетто Андреа
|1
|0
|Пароди Лука
|1
|0
|Паломби Симоне
|1
|0
|Мантовани Валерио
|1
|0
|Ба Абу
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
36%
1
7%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
2
18%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Брешия - Комо 2:4 Комо - Беневенто 1:1 Козенца - Комо 2:0 Комо - Фрозиноне 0:2
Комо - Асколи 0:1 Лечче - Комо 1:1 Кротоне - Комо 2:2 Комо - Катанзаро 2:2 Комо - Тернана 0:3 Перуджа - Комо 2:1 Новара - Комо 0:5 Комо - Алессандрия 2:1 Ливорно - Комо 1:2 Ольбия - Комо 3:0 Комо - Гроссето 2:2 Каррарезе - Комо 0:1 Комо - Понтедера 4:2 Пьяченца - Комо 1:0 Комо - Альбинолеффе 1:2 Про Верчелли - Комо 1:1
Алессандрия
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Алессандрия - Козенца 1:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Асколи 1:3 Лечче - Алессандрия 3:2
Алессандрия - Брешия 1:3 Алессандрия - Дженоа 3:2 Пиза - Алессандрия 2:0 Беневенто - Алессандрия 4:3 Сампдория - Алессандрия 3:2 Аталанта - Алессандрия 7:1 Падова - Алессандрия 0:2 Алессандрия - Падова 0:0 Падова - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Альбинолеффе 2:2 Альбинолеффе - Алессандрия 1:2 Алессандрия - ФералпиСало 1:0 ФералпиСало - Алессандрия 1:0 Алессандрия - Про Патрия 0:1 Комо - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перджолеттезе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Брешия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 13
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|6.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Тернана
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|16.
|Комо
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 16
|7
|18.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 15
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|6.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|14.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Комо
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Перуджа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Комо
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|1
|4.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|5.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|5
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|4.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0
|5.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1