Италия: Серия B 2021-2022
Виченца Виртус
0:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
Реджина
17' Желтая карточкаБьянки Николо
22' Желтая карточкаЛонго Самуэле
24' Желтая карточкаДьяв Давиде
0:1
31' ГолГалабинов Андрей
56' Желтая карточкаПазини Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ерарди МариоЗащитник
-
73 Сандон ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
17'
22'
24'
31'
0:1
56'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
История личных встреч
Виченца Виртус
Реджина
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Проя Федерико
|2
|0.25
|Меджорини Риккардо
|2 (2)
|0.25
|Лонго Самуэле
|1
|0.13
|Тогордо Антони
|1
|0.13
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.13
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дьяв Давиде
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|4 (1)
|0.5
|Хетемай Перпарим
|1
|0.13
|Менез Жереми
|1
|0.13
|Монтальто Адриано
|1
|0.13
|Ривас Ригоберто
|1
|0.13
|Белломо Никола
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|5
|0
|Кальдерони Марко
|3
|1
|Джакомелли Стефано
|2
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Паделла Эмануэле
|2
|0
|Брускаджин Маттео
|2
|0
|Проя Федерико
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Раноккья Филиппо
|2
|0
|Меджорини Риккардо
|1
|0
|Броско Риккардо
|1
|0
|Пазини Никола
|1
|0
|Каппеллетти Даниэль
|1
|0
|Крекко Лука
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
|Сандон Томас
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Менез Жереми
|1
|1
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|2
|0
|Бьянки Николо
|2
|0
|Ставропулос Димитрис
|2
|0
|Ривас Ригоберто
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Реджини Васко
|1
|0
|Ционек Тьяго
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
4
57%
1
13%
76-90
Пропущено
15
6
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
3
50%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
20%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3
Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2 Виченца Виртус - Лечче 1:2 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 1:0 Виченца Виртус - Пескара 1:0 Козенца - Виченца Виртус 1:1
Реджина
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1
Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Читтаделла - Реджина 1:1 Венеция - Реджина 0:2 Реджина - Кьево 1:1 Брешия - Реджина 1:0 Реджина - Монца 1:0 Пиза - Реджина 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|4.
|Брешия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|5.
|Асколи
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|6.
|Реджина
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|7.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Козенца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|11.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|16.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 16
|7
|17.
|Комо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|19.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 15
|3
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|6.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Реджина
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Лечче
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|13.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Асколи
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Перуджа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|20.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Асколи
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Перуджа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Пиза
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Реджина
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Тернана
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|4.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|3.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0
|4.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|5.
|Пиза
|Караччоло Антонио
|4
|0