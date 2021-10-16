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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
0:1
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
17' Желтая карточка
Бьянки Николо
22' Желтая карточка
Лонго Самуэле
24' Желтая карточка
Дьяв Давиде
0:1
31' Гол
Галабинов Андрей
56' Желтая карточка
Пазини Никола
86' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
90'+7
22
Гранди
Маттео
17
Броско
Риккардо
13
Пазини
Никола
14
Паделла
Эмануэле
18
Ди
Пардо
Алессандро
6
Дзонта
Лорис
11
Раноккья
Филиппо
24
Кальдерони
Марко
34
Дальмонте
Никола
9
Дьяв
Давиде
21
Лонго
Самуэле
63
Турати
Стефано
6
Лояконо
Джузеппе
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
11
Риччи
Федерико
15
Бьянки
Николо
8
Кризетиг
Лоренцо
10
Белломо
Никола
16
Галабинов
Андрей
7
Менез
Жереми
Виченца Виртус
3-4-1-2
Реджина
4-4-2

История личных встреч

Виченца Виртус
Реджина

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
3:0
СB
1:1
К
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Проя Федерико 2 0.25
Меджорини Риккардо 2 (2) 0.25
Лонго Самуэле 1 0.13
Тогордо Антони 1 0.13
Ди Пардо Алессандро 1 0.13
Брускаджин Маттео 0 0
Дьяв Давиде 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 4 (1) 0.5
Хетемай Перпарим 1 0.13
Менез Жереми 1 0.13
Монтальто Адриано 1 0.13
Ривас Ригоберто 1 0.13
Белломо Никола 0 0
Риччи Федерико 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 5 0
Кальдерони Марко 3 1
Меджорини Риккардо 2 0
Джакомелли Стефано 2 0
Лонго Самуэле 2 0
Пазини Никола 2 0
Паделла Эмануэле 2 0
Брускаджин Маттео 2 0
Проя Федерико 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Раноккья Филиппо 2 0
Броско Риккардо 1 0
Каппеллетти Даниэль 1 0
Крекко Лука 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Сандон Томас 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 4 0
Менез Жереми 1 1
Хетемай Перпарим 2 0
Ди Кьяра Джанлука 2 0
Бьянки Николо 2 0
Ставропулос Димитрис 2 0
Ривас Ригоберто 2 0
Микай Алессандро 0 1
Реджини Васко 1 0
Ционек Тьяго 1 0
Лакичевич Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
4
57%
1
11%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
31%
3
50%
31-45
4
25%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
3
19%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Виченца Виртус - Кремонезе 0:1 СПАЛ 2013 - Виченца Виртус 3:2 Виченца Виртус - Пиза 1:3
Козенца - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Фрозиноне 0:2 Читтаделла - Виченца Виртус 1:0 Эмполи - Виченца Виртус 4:2 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Виченца Виртус - Реджана 2:1 Фрозиноне - Виченца Виртус 1:1 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Виртус Энтелла - Виченца Виртус 1:2 Виченца Виртус - Лечче 1:2 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 1:0 Виченца Виртус - Пескара 1:0 Козенца - Виченца Виртус 1:1
Реджина
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Пиза - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:0 Порденоне - Реджина 1:1 Реджина - СПАЛ 2013 2:1
Кротоне - Реджина 1:1 Реджина - Тернана 3:2 Реджина - Монца 0:0 Салернитана - Реджина 2:0 Реджина - Фрозиноне 0:4 Лечче - Реджина 2:2 Реджина - Асколи 2:2 Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Реджана 2:1 Реджина - Виченца Виртус 3:0 Читтаделла - Реджина 1:1 Венеция - Реджина 0:2 Реджина - Кьево 1:1 Брешия - Реджина 1:0 Реджина - Монца 1:0 Пиза - Реджина 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Лечче Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Брешия Заявка 8 4 2 2 19 - 13 14
5. Асколи Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
6. Перуджа Заявка 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
8. Беневенто Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 9 - 6 11
11. Козенца Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Тернана Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
13. Парма Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
14. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
15. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
16. Комо 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 1 4 3 11 - 16 7
18. Алессандрия 0:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
19. Виченца Виртус Заявка 8 1 0 7 8 - 15 3
20. Порденоне Заявка 8 0 1 7 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
6. Беневенто Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
12. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
14. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Алессандрия 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Комо 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Перуджа Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Комо 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Виченца Виртус Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
15. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Алессандрия 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
19. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Асколи Дионизи Федерико 5 2 1
4. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
5. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Перуджа Лизи Франческо 5 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
4. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
5. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Галабинов Андрей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Дьяв Давиде получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Лонго Самуэле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Бьянки Николо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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