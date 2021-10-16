Италия: Серия B 2021-2022
Порденоне
0:2
Второй тайм: 58'
Стадион: Stadio Guido Teghil
Тернана
9' Желтая карточкаПаза Симоне
0:1
10' ГолДоннарумма Альфредо
0:2
13' ГолФалетти Сесар
20' Желтая карточкаСаббионе Алессио
34' Желтая карточкаПройетти Маттиа
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
20
Купиш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Растелли Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
Ход матча
9'
10'
13'
20'
34'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
История личных встреч
Порденоне
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампорезе Микеле
|1
|0.13
|Маньино Лука
|1
|0.13
|Камбьяги Николо
|1
|0.13
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.13
|Купиш Томаш
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|3
|0.38
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.25
|Дефенди Марино
|1
|0.13
|Соренсен Фредерик
|1
|0.13
|Мартелла Бруно
|1
|0.13
|Маццокки Симоне
|1
|0.13
|Капоне Кристиан
|1
|0.13
|Партипило Антони
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|Фаласко Никола
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|2
|1
|Агацци Давиде
|1
|1
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
3
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
5%
2
17%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
5
26%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0
Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Виртус Энтелла 3:0 Брешия - Порденоне 4:1 Эмполи - Порденоне 1:0
Тернана
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1
Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4 Туррис - Тернана 0:1 Тернана - Кавезе 7:2 Тернана - Авеллино 4:1 Бишелье - Тернана 1:2 Потенца - Тернана 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|4.
|Брешия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|5.
|Асколи
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|6.
|Реджина
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|7.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Козенца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|11.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|16.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 16
|7
|17.
|Комо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|19.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 15
|3
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|6.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Реджина
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Лечче
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|13.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Асколи
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Перуджа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|20.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Асколи
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Перуджа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Пиза
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Реджина
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Тернана
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|4.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|3.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0
|4.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|5.
|Пиза
|Караччоло Антонио
|4
|0