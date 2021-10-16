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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Порденоне
0:2
Второй тайм: 58'

Стадион:
Тернана
0'
9' Желтая карточка
Паза Симоне
0:1
10' Гол
Доннарумма Альфредо
0:2
13' Гол
Фалетти Сесар
20' Желтая карточка
Саббионе Алессио
34' Желтая карточка
Пройетти Маттиа
58'
22
Перизан
Самуэле
3
Саббионе
Алессио
31
Кампорезе
Микеле
6
Барисон
Альберто
2
Эль-Кауакиби
Хамза
33
Цаммарини
Роберто
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
20
Купиш
Томаш
11
Пеллегрини
Якопо
28
Камбьяги
Николо
1
Яннарилли
Энтони
25
Дефенди
Марино
15
Соренсен
Фредерик
19
Капуано
Марко
87
Мартелла
Бруно
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
17
Фалетти
Сесар
7
Фурлан
Федерико
99
Доннарумма
Альфредо
Порденоне
3-5-2
Тернана
4-2-3-1

Ход матча

9'
Паза Симоне
 
10'
0:1
Доннарумма Альфредо
(Фурлан Федерико)
13'
0:2
Фалетти Сесар
(Партипило Антони)
20'
Саббионе Алессио
 
31'
Фаласко Никола
Саббионе Алессио
 
34'
 
Пройетти Маттиа
46'
Цаджу Франк
Пеллегрини Якопо
 
53'
 
Агацци Давиде
Пройетти Маттиа

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

История личных встреч

Порденоне
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СC
1:1
СC
1:0
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампорезе Микеле 1 0.13
Маньино Лука 1 0.13
Камбьяги Николо 1 0.13
Цаджу Франк 1 (1) 0.13
Купиш Томаш 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалетти Сесар 3 0.38
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.25
Дефенди Марино 1 0.13
Соренсен Фредерик 1 0.13
Мартелла Бруно 1 0.13
Маццокки Симоне 1 0.13
Капоне Кристиан 1 0.13
Партипило Антони 0 0
Фурлан Федерико 0 0

Карточки

Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампорезе Микеле 1 1
Фаласко Никола 2 0
Саббионе Алессио 2 0
Цаммарини Роберто 2 0
Маньино Лука 2 0
Эль-Кауакиби Хамза 2 0
Хжановски Адам 0 1
Бассоли Алессандро 1 0
Мисурака Джанвито 1 0
Паза Симоне 1 0
Фолоруншо Майкл 1 0
Цаджу Франк 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 2 1
Агацци Давиде 1 1
Соренсен Фредерик 2 0
Капуано Марко 2 0
Гирингелли Лука 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Пагера Фабрицио 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Бобен Матия 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Куцупиас Илиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
3
50%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
5%
2
17%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
5
26%
2
17%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
5
26%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Порденоне
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0
Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Виртус Энтелла 3:0 Брешия - Порденоне 4:1 Эмполи - Порденоне 1:0
Тернана
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1
Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4 Туррис - Тернана 0:1 Тернана - Кавезе 7:2 Тернана - Авеллино 4:1 Бишелье - Тернана 1:2 Потенца - Тернана 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:2 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Лечче 1:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
4. Брешия Заявка 7 4 2 1 19 - 12 14
5. Асколи 0:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
6. Реджина 1:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
7. Беневенто Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
9. Козенца Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
10. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
11. Перуджа Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
12. Тернана 2:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Парма Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
14. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
15. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
16. Кротоне 2:1 Заявка 8 1 4 3 11 - 16 7
17. Комо Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
19. Виченца Виртус 0:1 Заявка 8 1 0 7 8 - 15 3
20. Порденоне 0:2 Заявка 8 0 1 7 4 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:2 Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
6. Беневенто Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Реджина 1:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Лечче 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана 2:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Кротоне 2:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
12. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
13. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Асколи 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Алессандрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17. Перуджа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Комо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Порденоне 0:2 Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
20. Виченца Виртус 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Лечче 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Асколи 0:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4. Перуджа Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5. Фрозиноне Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Пиза 1:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Реджина 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Тернана 2:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Виченца Виртус 0:1 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
15. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кротоне 2:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Алессандрия Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
18. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Порденоне 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
4. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
5. Асколи Дионизи Федерико 5 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
3. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
4. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
5. Пиза Караччоло Антонио 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Порденоне
Ничья
Тернана
42.12
3.45
2.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Порденоне 0:2 Тернана онлайн




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