Италия: Серия B 2021-2022
Порденоне
1:3
Конец матча
Стадион: Stadio Guido Teghil
Тернана
9' Желтая карточкаПаза Симоне
0:1
10' ГолДоннарумма Альфредо
0:2
13' ГолФалетти Сесар
20' Желтая карточкаСаббионе Алессио
34' Желтая карточкаПройетти Маттиа
63' Желтая карточкаПартипило Антони
64' Желтая карточкаБарисон Альберто
0:3
69' ГолФалетти Сесар
1:3
78' ГолФаласко Никола
18
Паза
Симоне
27
Пинато
Марко
20
Купиш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Паза СимонеПолузащитник
-
27 Пинато МаркоПолузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Перри МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Бутич КарлоНападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Растелли Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
Ход матча
9'
10'
13'
20'
34'
63'
64'
69'
0:3
78'
1:3
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Порденоне
Тернана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампорезе Микеле
|1
|0.13
|Фаласко Никола
|1
|0.13
|Маньино Лука
|1
|0.13
|Камбьяги Николо
|1
|0.13
|Цаджу Франк
|1 (1)
|0.13
|Купиш Томаш
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалетти Сесар
|4
|0.5
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.25
|Дефенди Марино
|1
|0.13
|Капоне Кристиан
|1
|0.13
|Соренсен Фредерик
|1
|0.13
|Мартелла Бруно
|1
|0.13
|Маццокки Симоне
|1
|0.13
|Партипило Антони
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
Карточки
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампорезе Микеле
|1
|1
|Фаласко Никола
|2
|0
|Саббионе Алессио
|2
|0
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|Маньино Лука
|2
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Бассоли Алессандро
|1
|0
|Мисурака Джанвито
|1
|0
|Паза Симоне
|1
|0
|Барисон Альберто
|1
|0
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
|Цаджу Франк
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|2
|1
|Агацци Давиде
|1
|1
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Капуано Марко
|2
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Партипило Антони
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
15%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
15%
3
43%
61-75
4
31%
1
14%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
2
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Пропущено
22
13
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
14%
2
15%
1-15
3
14%
1
8%
16-30
5
23%
2
15%
31-45
1
5%
2
15%
46-60
5
23%
3
23%
61-75
5
23%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Порденоне
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Порденоне - Виченца Виртус 2:4 Монца - Порденоне 3:1 Порденоне - Реджина 1:1 Читтаделла - Порденоне 1:0
Порденоне - Парма 0:4 СПАЛ 2013 - Порденоне 5:0 Порденоне - Перуджа 0:1 Порденоне - Специя 1:3 Порденоне - Болонья 2:4 Аталанта - Порденоне 2:1 Порденоне - Козенца 2:0 Венеция - Порденоне 0:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Реджана - Порденоне 1:0 Порденоне - Пиза 2:2 Порденоне - Фрозиноне 2:0 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Виртус Энтелла 3:0 Брешия - Порденоне 4:1 Эмполи - Порденоне 1:0
Тернана
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Кремонезе - Тернана 2:0 Тернана - СПАЛ 2013 1:0 Тернана - Парма 3:1 Монца - Тернана 1:1
Тернана - Пиза 1:4 Сампдория - Тернана 3:1 Реджина - Тернана 3:2 Тернана - Брешия 0:2 Болонья - Тернана 4:5 Тернана - Авеллино 1:1 Рома - Тернана 2:0 Тернана - Перуджа 1:0 Комо - Тернана 0:3 Тернана - Юве Стабия 3:4 Монополи - Тернана 2:4 Туррис - Тернана 0:1 Тернана - Кавезе 7:2 Тернана - Авеллино 4:1 Бишелье - Тернана 1:2 Потенца - Тернана 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Брешия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 13
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|6.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Тернана
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|16.
|Комо
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 16
|7
|18.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 15
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|6.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|14.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Комо
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Перуджа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Комо
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|1
|4.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|5.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|5
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|4.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0
|5.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1