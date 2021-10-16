  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Перуджа
1:0
Конец матча

Стадион:
Брешия
0'
2' Желтая карточка
Матос Ридер
1:0
25' Пенальти
Де Лука Мануэль
45' Желтая карточка
Фальцерано Марчелло
48' Желтая карточка
Ван Де Лои Томми
50' Желтая карточка
Матею Алеш
71' Желтая карточка
Дель Орко Кристиан
74' Желтая карточка
Баич Риад
90' Желтая карточка
Лизи Франческо
90'+5
22
Чичисола
Леандро
39
Сгарби
Филиппо
5
Анджелла
Габриэле
15
Дель
Орко
Кристиан
23
Фальцерано
Марчелло
6
Сегре
Джакопо
16
Гион
Андреа
44
Лизи
Франческо
9
Де
Лука
Мануэль
28
Куан
Кристиан
10
Матос
Ридер
1
Йоронен
Йессе
3
Матею
Алеш
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
29
Паяч
Марко
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
26
Бертаньоли
Массимо
24
Ягелло
Филип
8
Паласио
Родриго
9
Морео
Стефано
Перуджа
3-4-3
Брешия
4-3-2-1

История личных встреч

Перуджа
Брешия

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

К
3:0
К
2:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
2:0
СB
2:1
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:2
СB
4:0
СB
1:2
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 2 (1) 0.25
Рози Алеандро 2 0.25
Лизи Франческо 1 0.13
Карретта Мирко 1 0.13
Мурано Джакопо 1 0.13
Куан Кристиан 1 0.13
Занандреа Джанмария 1 0.13
Фальцерано Марчелло 0 0
Буррай Сальваторе 0 0
Санторо Симоне 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баич Риад 3 (1) 0.38
Морео Стефано 3 0.38
Паласио Родриго 2 0.25
Ягелло Филип 2 0.25
Лерис Мехди 2 0.25
Ван Де Лои Томми 2 0.25
Паяч Марко 1 (1) 0.13
Чансельор Джон 1 0.13
Трамони Маттео 1 0.13
Кистана Андреа 1 0.13
Бертаньоли Массимо 1 0.13
Кавион Микеле 0 0

Карточки

Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лизи Франческо 5 0
Куан Кристиан 2 1
Фальцерано Марчелло 3 0
Занандреа Джанмария 1 1
Буррай Сальваторе 2 0
Рози Алеандро 2 0
Чичисола Леандро 2 0
Карретта Мирко 2 0
Дель Орко Кристиан 2 0
Курадо Маркос 2 0
Санторо Симоне 2 0
Анджелла Габриэле 1 0
Матос Ридер 1 0
Сегре Джакопо 1 0
Бьянкимано Андреа 1 0
Феррарини Габриэле 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Кистана Андреа 2 0
Чансельор Джон 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Баич Риад 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Лерис Мехди 1 0
Ван Де Лои Томми 1 0
Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

9
19
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
22%
3
16%
1-15
3
33%
1
5%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
11%
4
21%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Перуджа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1
Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3 Фермана - Перуджа 1:1 Имолезе - Перуджа 0:1 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Губбио - Перуджа 3:2
Брешия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2
Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1 Реджана - Брешия 2:2 Брешия - Порденоне 4:1 Салернитана - Брешия 1:0 Брешия - Реджина 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
3. Лечче Заявка 8 4 3 1 13 - 8 15
4. Брешия Заявка 8 4 2 2 19 - 13 14
5. Асколи Заявка 8 4 2 2 13 - 11 14
6. Перуджа Заявка 8 3 4 1 9 - 5 13
7. Реджина Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
8. Беневенто Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
10. Фрозиноне Заявка 8 2 5 1 9 - 6 11
11. Козенца Заявка 8 3 2 3 8 - 10 11
12. Тернана Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
13. Парма Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
14. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
15. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
16. Комо 0:0 Заявка 8 1 4 3 8 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 1 4 3 11 - 16 7
18. Алессандрия 0:0 Заявка 8 1 2 5 9 - 16 5
19. Виченца Виртус Заявка 8 1 0 7 8 - 15 3
20. Порденоне Заявка 8 0 1 7 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
6. Беневенто Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Реджина Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Лечче Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Кротоне Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
12. Перуджа Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
13. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
14. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
15. Асколи Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
16. Алессандрия 0:0 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
17. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Комо 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Порденоне Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
20. Виченца Виртус Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
2. Асколи Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
3. Фрозиноне Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
4. Перуджа Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5. Лечче Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
6. Пиза Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Комо 0:0 Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Реджина Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Тернана Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
13. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Виченца Виртус Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
15. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Алессандрия 0:0 Заявка 5 0 2 3 6 - 10 2
17. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
18. Кротоне Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
19. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Порденоне Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Асколи Дионизи Федерико 5 2 1
4. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
5. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Перуджа Лизи Франческо 5 0
3. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
4. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
5. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Фальцерано Марчелло получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Де Лука Мануэль из команды Перуджа забивает с точки!
  • Желтая карточка
    2'
    Матос Ридер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Перуджа 1:0 Брешия онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
1500 рублей для новых игроков!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 