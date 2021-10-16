Италия: Серия B 2021-2022
Перуджа
1:0
Конец матча
Стадион: Ренато Кури
Брешия
2' Желтая карточкаМатос Ридер
1:0
25' ПенальтиДе Лука Мануэль
45' Желтая карточкаФальцерано Марчелло
48' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
50' Желтая карточкаМатею Алеш
71' Желтая карточкаДель Орко Кристиан
74' Желтая карточкаБаич Риад
90' Желтая карточкаЛизи Франческо
16
Гион
Андреа
10
Матос
Ридер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Матос РидерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Линнер ОскарВратарь
- Вратарь
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
Ход матча
2'
25'
1:0
48'
50'
68'
74'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 20
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Перуджа
Брешия
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|2 (1)
|0.25
|Рози Алеандро
|2
|0.25
|Лизи Франческо
|1
|0.13
|Карретта Мирко
|1
|0.13
|Мурано Джакопо
|1
|0.13
|Куан Кристиан
|1
|0.13
|Занандреа Джанмария
|1
|0.13
|Фальцерано Марчелло
|0
|0
|Буррай Сальваторе
|0
|0
|Санторо Симоне
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баич Риад
|3 (1)
|0.38
|Морео Стефано
|3
|0.38
|Паласио Родриго
|2
|0.25
|Ягелло Филип
|2
|0.25
|Лерис Мехди
|2
|0.25
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.25
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.13
|Чансельор Джон
|1
|0.13
|Трамони Маттео
|1
|0.13
|Кистана Андреа
|1
|0.13
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.13
|Кавион Микеле
|0
|0
Карточки
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лизи Франческо
|5
|0
|Куан Кристиан
|2
|1
|Фальцерано Марчелло
|3
|0
|Занандреа Джанмария
|1
|1
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Рози Алеандро
|2
|0
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Дель Орко Кристиан
|2
|0
|Курадо Маркос
|2
|0
|Санторо Симоне
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|1
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Сегре Джакопо
|1
|0
|Бьянкимано Андреа
|1
|0
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Чансельор Джон
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Баич Риад
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Лерис Мехди
|1
|0
|Ван Де Лои Томми
|1
|0
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
20%
1
10%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
3
50%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
9
19
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
22%
3
16%
1-15
3
33%
1
5%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
1
20%
3
23%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Перуджа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Беневенто - Перуджа 0:0 Перуджа - Алессандрия 1:1 Кремонезе - Перуджа 0:3 Перуджа - Козенца 1:1
Фрозиноне - Перуджа 0:0 Перуджа - Асколи 2:3 Порденоне - Перуджа 0:1 Дженоа - Перуджа 3:2 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Тернана - Перуджа 1:0 Перуджа - Комо 2:1 ФералпиСало - Перуджа 0:2 Перуджа - Мателика 2:0 Равенна - Перуджа 0:3 Перуджа - Триестина 2:1 Виртус Верона - Перуджа 0:3 Фермана - Перуджа 1:1 Имолезе - Перуджа 0:1 Перуджа - Зюйдтироль 1:0 Губбио - Перуджа 3:2
Брешия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Брешия - Комо 2:4 Асколи - Брешия 2:3 Фрозиноне - Брешия 2:2 Брешия - Кротоне 2:2
Алессандрия - Брешия 1:3 Брешия - Венеция 4:0 Брешия - Козенца 5:1 Тернана - Брешия 0:2 Кротоне - Брешия 2:2 Читтаделла - Брешия 1:0 Монца - Брешия 0:2 Брешия - Пиза 4:3 Виченца Виртус - Брешия 0:3 Брешия - СПАЛ 2013 3:1 Эмполи - Брешия 4:2 Брешия - Пескара 1:1 Реджана - Брешия 2:2 Брешия - Порденоне 4:1 Салернитана - Брешия 1:0 Брешия - Реджина 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|3.
|Лечче
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 8
|15
|4.
|Брешия
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|19 - 13
|14
|5.
|Асколи
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 11
|14
|6.
|Перуджа
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 5
|13
|7.
|Реджина
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|11.
|Козенца
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|12.
|Тернана
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|16.
|Комо
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|8 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 16
|7
|18.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 16
|5
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 15
|3
|20.
|Порденоне
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|6.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Реджина
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Лечче
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Кротоне
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|Перуджа
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|14.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|15.
|Асколи
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|17.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Комо
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Порденоне
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|20.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|Асколи
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|4.
|Перуджа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Лечче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|Пиза
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Комо
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Реджина
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Тернана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Алессандрия
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|17.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|18.
|Кротоне
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Порденоне
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|1
|4.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|5.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Перуджа
|Лизи Франческо
|5
|0
|3.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|4.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0
|5.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1