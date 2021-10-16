Италия: Серия B 2021-2022
Асколи
0:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Лечче
0:1
7' ГолСтрефецца Габриэль
30' Желтая карточкаКода Массимо
31' Желтая карточкаЭрамо Мирко
45' Желтая карточкаГендрей Валентин
50' Желтая карточкаШарич Дарио
30
Шарич
Дарио
27
Эрамо
Мирко
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
7'
30'
31'
45'
50'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
История личных встреч
Асколи
Лечче
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|5 (2)
|0.63
|Бидуи Софьян
|2
|0.25
|Шарич Дарио
|2
|0.25
|Коллоколо Микеле
|1
|0.13
|Боттегин Эрик
|1
|0.13
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.13
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Эрамо Мирко
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
|Майстро Фабио
|0
|0
|Калигара Фабрицио
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.5
|Кода Массимо
|4 (1)
|0.5
|Стрефецца Габриэль
|3
|0.38
|Родригес Пабло
|1
|0.13
|Туиа Алессандро
|1
|0.13
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Майер Жан
|0
|0
|Гарджуло Марио
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дионизи Федерико
|3
|0
|Бюхель Марсель
|3
|0
|Эрамо Мирко
|3
|0
|Шарич Дарио
|3
|0
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Фаббрини Диего
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
|Коллоколо Микеле
|1
|0
|Калигара Фабрицио
|1
|0
|Де Паоли Андреа
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туиа Алессандро
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Лучиони Фабио
|1
|0
|Майер Жан
|1
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Галло Антонино
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
17%
3
25%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2
Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Козенца - Асколи 2:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Пескара - Асколи 2:3 Асколи - Венеция 1:1
Лечче
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0
Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2 Джиана Эрминио - Лечче 0:1 Беневенто - Лечче 0:0 Лечче - Леньяго Салус 4:1 Лечче - Комо 1:1 Про Верчелли - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Парма - Лечче 1:3 Херенвен - Лечче 1:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Эмполи - Лечче 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:2 Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 6
|19
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|13 - 7
|17
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|4.
|Брешия
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|5.
|Асколи
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 11
|13
|6.
|Реджина
|1:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|7.
|Беневенто
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Козенца
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|11.
|Перуджа
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 5
|10
|12.
|Тернана
|2:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Парма
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|14.
|Монца
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 9
|8
|16.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|8
|1
|4
|3
|11 - 16
|7
|17.
|Комо
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|18.
|Алессандрия
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|9 - 16
|4
|19.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|8
|1
|0
|7
|8 - 15
|3
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|1:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|Козенца
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 5
|8
|6.
|Беневенто
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|7.
|Реджина
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|8.
|Лечче
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|9.
|Монца
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|10.
|Тернана
|2:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|12.
|Брешия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|9 - 7
|4
|13.
|Парма
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Асколи
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|15.
|Алессандрия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Фрозиноне
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Перуджа
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|Комо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|20.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|Асколи
|0:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|Перуджа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|6.
|Пиза
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Парма
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|9.
|Комо
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|10.
|Реджина
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|11.
|Беневенто
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Тернана
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Виченца Виртус
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 8
|3
|15.
|Монца
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Кротоне
|2:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|6 - 10
|1
|18.
|Козенца
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|20.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Пиза
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|1
|2.
|Кротоне
|Мулаттьери Самуэле
|6
|0
|0
|3.
|Читтаделла
|Оквонкво Орджи
|5
|0
|0
|4.
|Алессандрия
|Корацца Симоне
|5
|1
|0
|5.
|Асколи
|Дионизи Федерико
|5
|2
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Парма
|Васкес Франко
|2
|2
|2.
|Беневенто
|Акампора Дженнаро
|5
|0
|3.
|Виченца Виртус
|Дьяв Давиде
|5
|0
|4.
|Виченца Виртус
|Кальдерони Марко
|3
|1
|5.
|Пиза
|Караччоло Антонио
|4
|0