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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
0:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Лечче
0'
0:1
7' Гол
Стрефецца Габриэль
30' Желтая карточка
Кода Массимо
31' Желтая карточка
Эрамо Мирко
45' Желтая карточка
Гендрей Валентин
50' Желтая карточка
Шарич Дарио
53'
1
Леали
Никола
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
15
Кваранта
Данило
5
Феличоли
Джанфилиппо
30
Шарич
Дарио
27
Эрамо
Мирко
32
Калигара
Фабрицио
37
Майстро
Фабио
9
Дионизи
Федерико
26
Бидуи
Софьян
21
Габриэл
Васконселлос
17
Гендрей
Валентин
13
Туиа
Алессандро
5
Лучиони
Фабио
30
Баррека
Антонио
14
Хельгасон
Торир
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
Асколи
4-3-1-2
Лечче
4-3-3

Ход матча

7'
0:1
Стрефецца Габриэль
(Баррека Антонио)
19'
Д'Орацио Томмазо
Феличоли Джанфилиппо
 
30'
 
Кода Массимо
31'
Эрамо Мирко
 
45'
 
Гендрей Валентин
46'
 
Блен Алексис
Хельгасон Торир
50'
Шарич Дарио
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

История личных встреч

Асколи
Лечче

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:2
СB
0:2
СB
7:0
СB
1:0
К
2:2
ППД
2:1
ППД
2:5
СB
1:2
СB
0:0
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 5 (2) 0.63
Бидуи Софьян 2 0.25
Шарич Дарио 2 0.25
Коллоколо Микеле 1 0.13
Боттегин Эрик 1 0.13
Феличоли Джанфилиппо 1 0.13
Фаббрини Диего 0 0
Эрамо Мирко 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Майстро Фабио 0 0
Калигара Фабрицио 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мариано Франческо 4 0.5
Кода Массимо 4 (1) 0.5
Стрефецца Габриэль 3 0.38
Родригес Пабло 1 0.13
Туиа Алессандро 1 0.13
Лучиони Фабио 0 0
Майер Жан 0 0
Гарджуло Марио 0 0
Баррека Антонио 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дионизи Федерико 3 0
Бюхель Марсель 3 0
Эрамо Мирко 3 0
Шарич Дарио 3 0
Боттегин Эрик 2 0
Фаббрини Диего 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Коллоколо Микеле 1 0
Калигара Фабрицио 1 0
Де Паоли Андреа 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туиа Алессандро 2 0
Кода Массимо 1 0
Лучиони Фабио 1 0
Майер Жан 1 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Меккарьелло Бьяджо 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Баррека Антонио 1 0
Стрефецца Габриэль 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Галло Антонино 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
17%
3
25%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
3
25%
1
8%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кротоне - Асколи 2:2 Асколи - Брешия 2:3 Алессандрия - Асколи 1:3 Асколи - Беневенто 0:2
Комо - Асколи 0:1 Перуджа - Асколи 2:3 Асколи - Козенца 1:0 Удинезе - Асколи 3:1 Асколи - Наполи 1:2 Кьево - Асколи 3:0 Асколи - Читтаделла 2:0 Реджина - Асколи 2:2 Асколи - Эмполи 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:0 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Козенца - Асколи 2:1 Асколи - Кремонезе 0:0 Пескара - Асколи 2:3 Асколи - Венеция 1:1
Лечче
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лечче - Падова 3:2 Фиоренцуола - Лечче 2:1 Лечче - Монца 3:0 Лечче - Про Патрия 3:0
Триестина - Лечче 2:0 Читтаделла - Лечче 1:2 Кротоне - Лечче 0:3 Лечче - ФералпиСало 1:0 Лечче - Алессандрия 3:2 Джиана Эрминио - Лечче 0:1 Беневенто - Лечче 0:0 Лечче - Леньяго Салус 4:1 Лечче - Комо 1:1 Про Верчелли - Лечче 1:0 Кремонезе - Лечче 3:0 Парма - Лечче 1:3 Херенвен - Лечче 1:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Эмполи - Лечче 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:2 Заявка 8 6 1 1 16 - 6 19
2. Лечче 1:0 Заявка 8 5 2 1 13 - 7 17
3. Кремонезе Заявка 7 5 0 2 10 - 5 15
4. Брешия Заявка 7 4 2 1 19 - 12 14
5. Асколи 0:1 Заявка 8 4 1 3 12 - 11 13
6. Реджина 1:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
7. Беневенто Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
8. Читтаделла Заявка 7 4 0 3 9 - 10 12
9. Козенца Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
10. Фрозиноне Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
11. Перуджа Заявка 7 2 4 1 8 - 5 10
12. Тернана 2:0 Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Парма Заявка 7 2 3 2 12 - 10 9
14. Монца Заявка 7 2 3 2 7 - 8 9
15. СПАЛ 2013 Заявка 7 2 2 3 12 - 9 8
16. Кротоне 2:1 Заявка 8 1 4 3 11 - 16 7
17. Комо Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
18. Алессандрия Заявка 7 1 1 5 9 - 16 4
19. Виченца Виртус 0:1 Заявка 8 1 0 7 8 - 15 3
20. Порденоне 0:2 Заявка 8 0 1 7 4 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза 1:2 Заявка 4 4 0 0 7 - 1 12
2. Козенца Заявка 3 3 0 0 5 - 1 9
3. Кремонезе Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
4. Читтаделла Заявка 4 3 0 1 7 - 4 9
5. СПАЛ 2013 Заявка 4 2 2 0 11 - 5 8
6. Беневенто Заявка 4 2 2 0 8 - 4 8
7. Реджина 1:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
8. Лечче 1:0 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
9. Монца Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
10. Тернана 2:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
11. Кротоне 2:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 9 6
12. Брешия Заявка 3 1 1 1 9 - 7 4
13. Парма Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Асколи 0:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
15. Алессандрия Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Фрозиноне Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17. Перуджа Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
18. Комо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Порденоне 0:2 Заявка 5 0 1 4 3 - 12 1
20. Виченца Виртус 0:1 Заявка 4 0 0 4 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 4 3 1 0 10 - 5 10
2. Лечче 1:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
3. Асколи 0:1 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4. Перуджа Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5. Фрозиноне Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
6. Пиза 1:2 Заявка 4 2 1 1 9 - 5 7
7. Кремонезе Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8. Парма Заявка 4 1 2 1 9 - 7 5
9. Комо Заявка 4 1 2 1 7 - 7 5
10. Реджина 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
11. Беневенто Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12. Тернана 2:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
13. Читтаделла Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Виченца Виртус 0:1 Заявка 4 1 0 3 7 - 8 3
15. Монца Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Кротоне 2:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
17. Алессандрия Заявка 4 0 1 3 6 - 10 1
18. Козенца Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
19. СПАЛ 2013 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
20. Порденоне 0:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Пиза Лукка Лоренцо 6 1 1
2. Кротоне Мулаттьери Самуэле 6 0 0
3. Читтаделла Оквонкво Орджи 5 0 0
4. Алессандрия Корацца Симоне 5 1 0
5. Асколи Дионизи Федерико 5 2 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Парма Васкес Франко 2 2
2. Беневенто Акампора Дженнаро 5 0
3. Виченца Виртус Дьяв Давиде 5 0
4. Виченца Виртус Кальдерони Марко 3 1
5. Пиза Караччоло Антонио 4 0
Весь список
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Лечче
3.84
4.49
2.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Асколи 0:1 Лечче онлайн




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