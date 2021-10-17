Англия: Премьер-лига 2021-2022
Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Вест Хэм
22
Годфри
Бен
12
Динь
Люка
17
Айуоби
Алекс
11
Грэй
Демарай
31
Джонсон
Бен
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
53 Тайрер ХарриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Дэвис ТомНападающий
-
61 Доббин ЛьюисНападающий
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Вест Хэм
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед
30 матчей
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таунсенд Андрос
|3 (1)
|0.43
|Грэй Демарай
|3
|0.43
|Калверт-Льюин Доминик
|3 (2)
|0.43
|Дукуре Абдулай
|2
|0.29
|Ришарлисон
|1
|0.14
|Кин Майкл
|1
|0.14
|Аллан Маркес
|0
|0
|Айуоби Алекс
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|5
|0.71
|Бенрахма Саид
|3
|0.43
|Форнальс Пабло
|2
|0.29
|Соучек Томаш
|1
|0.14
|Боуэн Джаррод
|1
|0.14
|Крессуэлл Арон
|1
|0.14
|Райс Деклан
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Абдулай
|3
|0
|Динь Люка
|2
|0
|Ришарлисон
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Таунсенд Андрос
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Годфри Бен
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|2
|1
|Райс Деклан
|3
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Форнальс Пабло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
60%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
14
13
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
3
21%
4
31%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
3
43%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0
Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Эвертон 0:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2 Лейтон Ориент - Вест Хэм 0:0 Данди - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Вест Хэм 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|16 - 3
|19
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|22 - 6
|18
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 3
|17
|4.
|Брайтон
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|8 - 5
|15
|5.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 10
|12
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 7
|12
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|8 - 8
|12
|10.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|17.
|Лидс
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 15
|6
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 13
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|3.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|7.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|10.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|17.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 3
|10
|3.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|5.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|16.
|Лидс
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|7
|1
|4
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|7
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|5
|0
|0
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Погба Поль
|4
|0
|2.
|Брайтон
|Вельтман Йоел
|4
|0
|3.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|4.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
|5.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
Прогнозы на матч Эвертон - Вест Хэм
Исход игры
Эвертон
52.8% (76)
Ничья
35.4% (51)
Вест Хэм
11.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
52.17% (72)
Меньше
47.83% (66)
Обе команды забьют
Да
84.78% (117)
Нет
15.22% (21)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
33.3% (48)
1:1 Ничья
31.3% (45)
1:0 Эвертон
9.7% (14)
1:2 Вест Хэм
8.3% (12)
2:0 Эвертон
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Эвертон
2.8% (4)
0:1 Вест Хэм
1.4% (2)
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