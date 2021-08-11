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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

История личных встреч

Эвертон
Вест Хэм

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 6 побед

30 матчей

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:2
К
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
КC
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.43
Грэй Демарай 3 0.43
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.43
Дукуре Абдулай 2 0.29
Ришарлисон 1 0.14
Кин Майкл 1 0.14
Аллан Маркес 0 0
Айуоби Алекс 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 5 0.71
Бенрахма Саид 3 0.43
Форнальс Пабло 2 0.29
Соучек Томаш 1 0.14
Боуэн Джаррод 1 0.14
Крессуэлл Арон 1 0.14
Райс Деклан 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукуре Абдулай 3 0
Динь Люка 2 0
Ришарлисон 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Таунсенд Андрос 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Годфри Бен 1 0
Гордон Энтони 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 2 1
Райс Деклан 3 0
Зума Курт 1 0
Форнальс Пабло 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
60%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

14
13
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
23%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
4
29%
2
15%
46-60
4
29%
3
23%
61-75
3
21%
4
31%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
3
43%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0
Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0 Пумас-УНАМ - Эвертон 0:1 Эвертон - Мильонариос 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 5:0 Эвертон - Вулверхэмптон 1:0 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 0:1 Астон Вилла - Эвертон 0:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Эвертон - Астон Вилла 1:2 Арсенал - Эвертон 0:1 Эвертон - Тоттенхэм 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм - Лестер 4:1 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Вест Хэм - Аталанта 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Селтик - Вест Хэм 2:6 Рединг - Вест Хэм 0:3 Нортгемптон - Вест Хэм 1:2 Лейтон Ориент - Вест Хэм 0:0 Данди - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Саутгемптон 3:0 Вест Бромвич - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Вест Хэм 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 17 - 6 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
4. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
6. Брайтон Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
7. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
6. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 6 1 3
2. Лестер Варди Джейми 6 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Ливерпуль Мане Садио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
3. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
4. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
5. Лидс Купер Лиам 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2021, осталось 2 дня 13 часов 42 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Эвертон 62.3% (38)
    X 29.5% (18)
    Вест Хэм 8.2% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Вест Хэм
    2.55
    3.58
    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Эвертон - Вест Хэм онлайн


    Прогнозы на матч Эвертон - Вест Хэм

    Исход игры
    Эвертон
    62.3% (38)
    Ничья
    29.5% (18)
    Вест Хэм
    8.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.93% (39)
    Меньше
    36.07% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    88.52% (54)
    Нет
    11.48% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    49.2% (30)
    1:1 Ничья
    24.6% (15)
    1:0 Эвертон
    8.2% (5)
    1:2 Вест Хэм
    6.6% (4)
    2:2 Ничья
    4.9% (3)
    3:1 Эвертон
    3.3% (2)
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