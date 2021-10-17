"Ньюкасл" стал больше владеть мячом, но впереди остро хозяевам не удаётся играть.

У Сона не получилась передача слева в штрафную площадь на Кейна.

Сон от углового флага навесил на Лукаса Моуру, который головой пробил в перекладину.

35' Лонгстафф у центрального круга сбил Лукаса Моуру и получил жёлтую карточку.

34' Уиллок на правом фланге атаки толкнул в спину Скиппа.

33' А у Регилона проблема с левым глазом. И здесь медики делают всё необходимое.

32' У Жоэлинтона повреждена рука. Медики накладывают повязку.

30' Уилсон слева покатил мяч к дальней штанге, где Сен-Максимен прокатился по газону мимо футбольного снаряда.

29' Сон от углового флага навесил к ближней штанге, но никто из игроков не попал по мячу.

28' Жоэлинтон на чужой половине поля ударил сзади по ногам Эмерсона.

26' Н'Домбеле в центре поля неудачно столкнулся с Лукасом Моурой и получил травму. Медики вышли на поле.

25' У Сен-Максимена справа не получилась нацеленной подача к воротам.

23' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:2!!!

КЕЙН!!! Хёйбьерг отличным забросом вывел к воротам Кейна, который в касание перекинул мяч через выскочившего навстречу Дарлоу.

22' Заброс Скиппа справа в штрафную площадь не дошёл до Кейна.

20' Ритчи от углового флага навесил на Ласселлса, который головой пробил выше ворот.

19' Жоэлинтон на левом фланге поборолся с Ромеро и заработал угловой удар.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

Н'ДОМБЕЛЕ!!! Регилон слева выкатил мяч на Н'Домбеле, который с шестнадцати метров без помех точно пробил в правый угол.

17' "Тоттенхэм" постепенно налаживает игру в пас. Гостям уже удаётся закрепляться на чужой половине поля.

16' У Лакаса Моуры подача справа получилась слишком высокой и сильной. Мяч улетел за боковую линию поля.

15' Кларк на левом фланге не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд.

14' Хёйбьерг с тридцати двух метров низом несильно пробил в левый угол. Дарлоу сместился к штанге и забрал мяч в руки.

13' Удар Н'Домбеле слева с восемнадцати метров заблокирован.

12' Впереди у гостей пока ничего не получается, а "Ньюкасл" старается очень быстро переходить в атаку.

10' Эмерсон справа навесил к дальней штанге, куда сместился Дарлоу и забрал мяч в руки.

9' Хэйден в центре поля врезал по ногам Н'Домбеле.

8' Жоэлинтон слева сделал заброс в штрафную площадь на Ритчи, который не смог остановить мяч.

6' "Тоттенхэму" пока удаётся подержать мяч только на своей половине поля.

5' Льорис забрал мяч в руки после навеса Ритчи слева.

4' Лонгстафф у чужой штрафной площади грубо сыграл против Ромеро. Марринер ограничился внушением Шону.

2' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

УИЛСОН!!! Сен-Максимен справа отправил вперёд Манкильо, чей навес к воротам Уилсон завершил точным ударом головой.

2' "Ньюкасл" играет в чёрно-белой форме, "Тоттенхэм" - в фиолетовой.