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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
1:2
Первый тайм: 40'

Стадион:
Тоттенхэм
0'
1:0
2' Гол
Уилсон Каллум
1:1
18' Гол
Н'Домбеле Тангай
1:2
23' Гол
Кейн Гарри
34' Желтая карточка
Лонгстафф Шон
40'
26
Дарлоу
Карл
19
Манкильо
Хави
6
Ласcеллс
Джамал
2
Кларк
Киран
11
Ритчи
Мэтт
14
Хэйден
Айзак
10
Сен-Максимен
Аллан
28
Уиллок
Джо
36
Лонгстафф
Шон
7
Жоэлинтон
9
Уилсон
Каллум
1
Льорис
Уго
12
Эмерсон
Жуниор
4
Ромеро
Кристиан
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
29
Скипп
Оливер
27
Лукас
Моура
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Ньюкасл
4-1-4-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

Ход матча

2'
Уилсон Каллум
(Манкильо Хави)
1:0
18'
1:1
Н'Домбеле Тангай
(Регилон Серхио)
23'
1:2
Кейн Гарри
(Хёйбьерг Пьер-Эмиль)
34'
Лонгстафф Шон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

История личных встреч

Ньюкасл
Тоттенхэм

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

34.6%
15.4%
50%
9 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 3 0.38
Сен-Максимен Аллан 2 0.25
Манкильо Хави 1 0.13
Мёрфи Джейкоб 1 0.13
Хендрик Джефф 1 0.13
Лонгстафф Шон 1 0.13
Ритчи Мэтт 0 0
Жоэлинтон 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 3 0.38
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.13
Кейн Гарри 1 0.13
Н'Домбеле Тангай 1 0.13
Алли Деле 1 (1) 0.13
Регилон Серхио 0 0
Бергвейн Стевен 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 2 0
Манкильо Хави 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Кларк Киран 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Хэйден Айзак 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
6
38%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 3:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3 Лейтон Ориент - Тоттенхэм 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 8 6 1 1 16 - 3 19
2. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 22 - 6 18
3. Манчестер Сити Заявка 8 5 2 1 16 - 3 17
4. Тоттенхэм 2:1 Заявка 8 5 0 3 8 - 11 15
5. Брайтон Заявка 8 4 3 1 8 - 5 15
6. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 15 - 10 14
8. Эвертон Заявка 8 4 2 2 13 - 9 14
9. Брентфорд Заявка 8 3 3 2 10 - 7 12
10. Вулверхэмптон Заявка 8 4 0 4 8 - 8 12
11. Лестер Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
13. Астон Вилла Заявка 8 3 1 4 12 - 12 10
14. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
15. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 7 - 15 7
16. Саутгемптон Заявка 8 1 4 3 6 - 10 7
17. Лидс Заявка 8 1 3 4 7 - 15 6
18. Бёрнли Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
19. Ньюкасл 1:2 Заявка 8 0 3 5 9 - 18 3
20. Норвич Заявка 8 0 2 6 2 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 4 3 1 0 12 - 0 10
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Эвертон Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
4. Тоттенхэм 2:1 Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
5. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6. Астон Вилла Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
7. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Лестер Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
9. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
10. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
11. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
12. Саутгемптон Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
13. Брентфорд Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Уотфорд Заявка 4 1 1 2 4 - 10 4
17. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
18. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
19. Ньюкасл 1:2 Заявка 4 0 2 2 6 - 9 2
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
2. Ливерпуль Заявка 4 3 1 0 14 - 3 10
3. Вест Хэм Заявка 4 3 1 0 7 - 3 10
4. Вулверхэмптон Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
5. Брайтон Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
6. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
9. Тоттенхэм 2:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 7 6
10. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
11. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
12. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
16. Лидс Заявка 4 0 2 2 3 - 8 2
17. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
18. Бёрнли Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
19. Ньюкасл 1:2 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 7 1 4
2. Лестер Варди Джейми 7 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Ливерпуль Мане Садио 5 0 0
5. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Вест Хэм Антонио Майкл 3 1
2. Манчестер Юнайтед Погба Поль 4 0
3. Брайтон Вельтман Йоел 4 0
4. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
5. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    40'
    Сон от углового флага навесил на Лукаса Моуру, который головой пробил в перекладину.
  • 39'
    У Сона не получилась передача слева в штрафную площадь на Кейна.
  • 38'
    Ритчи слева навесил в руки Льорису.
  • 37'
    Удар Н'Домбеле слева из пределов штрафной площади заблокировал Манкильо.
  • 36'
    "Ньюкасл" стал больше владеть мячом, но впереди остро хозяевам не удаётся играть.
  • Желтая карточка
    35'
    Лонгстафф у центрального круга сбил Лукаса Моуру и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    34'
    Уиллок на правом фланге атаки толкнул в спину Скиппа.
  • Травма, повреждение
    33'
    А у Регилона проблема с левым глазом. И здесь медики делают всё необходимое.
  • Травма, повреждение
    32'
    У Жоэлинтона повреждена рука. Медики накладывают повязку.
  • 30'
    Уилсон слева покатил мяч к дальней штанге, где Сен-Максимен прокатился по газону мимо футбольного снаряда.
  • Угловой
    29'
    Сон от углового флага навесил к ближней штанге, но никто из игроков не попал по мячу.
  • Фол, нарушение
    28'
    Жоэлинтон на чужой половине поля ударил сзади по ногам Эмерсона.
  • Травма, повреждение
    26'
    Н'Домбеле в центре поля неудачно столкнулся с Лукасом Моурой и получил травму. Медики вышли на поле.
  • 25'
    У Сен-Максимена справа не получилась нацеленной подача к воротам.
  • Описание гола
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    КЕЙН!!! Хёйбьерг отличным забросом вывел к воротам Кейна, который в касание перекинул мяч через выскочившего навстречу Дарлоу.
  • 22'
    Заброс Скиппа справа в штрафную площадь не дошёл до Кейна.
  • Угловой
    20'
    Ритчи от углового флага навесил на Ласселлса, который головой пробил выше ворот.
  • 19'
    Жоэлинтон на левом фланге поборолся с Ромеро и заработал угловой удар.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    Н'ДОМБЕЛЕ!!! Регилон слева выкатил мяч на Н'Домбеле, который с шестнадцати метров без помех точно пробил в правый угол.
  • 17'
    "Тоттенхэм" постепенно налаживает игру в пас. Гостям уже удаётся закрепляться на чужой половине поля.
  • 16'
    У Лакаса Моуры подача справа получилась слишком высокой и сильной. Мяч улетел за боковую линию поля.
  • 15'
    Кларк на левом фланге не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд.
  • 14'
    Хёйбьерг с тридцати двух метров низом несильно пробил в левый угол. Дарлоу сместился к штанге и забрал мяч в руки.
  • 13'
    Удар Н'Домбеле слева с восемнадцати метров заблокирован.
  • 12'
    Впереди у гостей пока ничего не получается, а "Ньюкасл" старается очень быстро переходить в атаку.
  • 10'
    Эмерсон справа навесил к дальней штанге, куда сместился Дарлоу и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    9'
    Хэйден в центре поля врезал по ногам Н'Домбеле.
  • 8'
    Жоэлинтон слева сделал заброс в штрафную площадь на Ритчи, который не смог остановить мяч.
  • 6'
    "Тоттенхэму" пока удаётся подержать мяч только на своей половине поля.
  • 5'
    Льорис забрал мяч в руки после навеса Ритчи слева.
  • Фол, нарушение
    4'
    Лонгстафф у чужой штрафной площади грубо сыграл против Ромеро. Марринер ограничился внушением Шону.
  • Описание гола
    2'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    УИЛСОН!!! Сен-Максимен справа отправил вперёд Манкильо, чей навес к воротам Уилсон завершил точным ударом головой.
  • 2'
    "Ньюкасл" играет в чёрно-белой форме, "Тоттенхэм" - в фиолетовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сент-Джеймс Парке"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм онлайн


Прогнозы на матч Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм

Исход игры
Ньюкасл
6.3% (9)
Ничья
15.3% (22)
Тоттенхэм
78.5% (113)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (95)
Меньше
32.14% (45)
Обе команды забьют
Да
80.71% (113)
Нет
19.29% (27)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
54.9% (79)
1:1 Ничья
13.2% (19)
0:1 Тоттенхэм
11.1% (16)
0:2 Тоттенхэм
5.6% (8)
2:1 Ньюкасл
3.5% (5)
1:3 Тоттенхэм
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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