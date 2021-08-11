Англия: Премьер-лига 2021-2022
Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Тоттенхэм
История личных встреч
Ньюкасл
Тоттенхэм
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
26 матчей
34.6%
15.4%
50%
9 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сен-Максимен Аллан
|2
|0.29
|Уилсон Каллум
|2
|0.29
|Манкильо Хави
|1
|0.14
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.14
|Хендрик Джефф
|1
|0.14
|Лонгстафф Шон
|1
|0.14
|Ритчи Мэтт
|0
|0
|Жоэлинтон
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|3
|0.43
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.14
|Алли Деле
|1 (1)
|0.14
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|Регилон Серхио
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ритчи Мэтт
|2
|0
|Манкильо Хави
|2
|0
|Шёр Фабиан
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Кларк Киран
|1
|0
|Дарлоу Карл
|1
|0
|Уилсон Каллум
|1
|0
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Хэйден Айзак
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Забито
8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
6
38%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 3:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3 Лейтон Ориент - Тоттенхэм 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 3
|16
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|17 - 6
|15
|3.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|6.
|Брайтон
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 5
|14
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|6 - 10
|12
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|Арсенал
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 6
|9
|13.
|Лестер
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|16.
|Лидс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 10
|4
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|20.
|Норвич
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|2 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|2.
|Челси
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|9 - 2
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 4
|9
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 0
|7
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|8.
|Брайтон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 3
|6
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|12.
|Лестер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|15.
|Лидс
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|17.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 7
|2
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Норвич
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брентфорд
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Брайтон
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Манчестер Сити
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|9.
|Эвертон
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Лестер
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|11.
|Арсенал
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 7
|4
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Уотфорд
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Лидс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 7
|2
|16.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|20.
|Норвич
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 8
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|6
|1
|3
|2.
|Лестер
|Варди Джейми
|6
|0
|1
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|5
|0
|3
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|1
|5.
|Ливерпуль
|Мане Садио
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Уотфорд
|Деннис Эммануэль
|4
|0
|2.
|Тоттенхэм
|Скипп Оливер
|4
|0
|3.
|Вест Хэм
|Антонио Майкл
|2
|1
|4.
|Тоттенхэм
|Танганга Джафет
|2
|1
|5.
|Лидс
|Купер Лиам
|3
|0
Прогнозы на матч Ньюкасл - Тоттенхэм
Исход игры
Ньюкасл
5.6% (3)
Ничья
14.8% (8)
Тоттенхэм
79.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (37)
Меньше
31.48% (17)
Обе команды забьют
Да
81.48% (44)
Нет
18.52% (10)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
59.3% (32)
1:1 Ничья
13% (7)
0:2 Тоттенхэм
9.3% (5)
0:1 Тоттенхэм
9.3% (5)
2:1 Ньюкасл
5.6% (3)
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