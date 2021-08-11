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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

История личных встреч

Ньюкасл
Тоттенхэм

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

26 матчей

34.6%
15.4%
50%
9 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.5%
19.2%
42.3%
10 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
КЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КC
1:2
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сен-Максимен Аллан 2 0.29
Уилсон Каллум 2 0.29
Манкильо Хави 1 0.14
Мёрфи Джейкоб 1 0.14
Хендрик Джефф 1 0.14
Лонгстафф Шон 1 0.14
Ритчи Мэтт 0 0
Жоэлинтон 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 3 0.43
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.14
Алли Деле 1 (1) 0.14
Бергвейн Стевен 0 0
Регилон Серхио 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ритчи Мэтт 2 0
Манкильо Хави 2 0
Шёр Фабиан 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Кларк Киран 1 0
Дарлоу Карл 1 0
Уилсон Каллум 1 0
Ласcеллс Джамал 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Хэйден Айзак 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 2 0
Лукас Моура 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Ромеро Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
3
33%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Забито

8
5
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
6
38%
2
18%
61-75
3
19%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:1 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Астон Вилла - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Вест Хэм 2:4 Ньюкасл - Норвич 3:0 Бёртон - Ньюкасл 0:2 Ротерхэм - Ньюкасл 1:1 Донкастер - Ньюкасл 2:3 Йорк Сити - Ньюкасл 1:0 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 3:4 Лестер - Ньюкасл 2:4 Ньюкасл - Арсенал 0:2 Ливерпуль - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 3:2
Тоттенхэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм - Мура 5:1 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 2:2
Тоттенхэм - Челси 0:3 Ренн - Тоттенхэм 2:2 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Тоттенхэм - Пасуш де Феррейра 3:0 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Пасуш де Феррейра - Тоттенхэм 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Сити 1:0 Тоттенхэм - Арсенал 1:0 Челси - Тоттенхэм 2:2 Милтон-Кейнс Донс - Тоттенхэм 1:3 Колчестер - Тоттенхэм 0:3 Лейтон Ориент - Тоттенхэм 1:1 Лестер - Тоттенхэм 2:4 Тоттенхэм - Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм - Вулверхэмптон 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси Заявка 7 5 1 1 15 - 3 16
2. Ливерпуль Заявка 7 4 3 0 17 - 6 15
3. Манчестер Сити Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
4. Эвертон Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
5. Манчестер Юнайтед Заявка 7 4 2 1 14 - 6 14
6. Брайтон Заявка 7 4 2 1 8 - 5 14
7. Тоттенхэм Заявка 7 4 0 3 6 - 10 12
8. Брентфорд Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Вест Хэм Заявка 7 3 2 2 14 - 10 11
10. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11. Арсенал Заявка 7 3 1 3 5 - 10 10
12. Вулверхэмптон Заявка 7 3 0 4 5 - 6 9
13. Лестер Заявка 7 2 2 3 9 - 12 8
14. Уотфорд Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
15. Кристал Пэлас Заявка 7 1 4 2 8 - 11 7
16. Лидс Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
17. Саутгемптон Заявка 7 0 4 3 5 - 10 4
18. Бёрнли Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19. Ньюкасл Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Норвич Заявка 7 0 1 6 2 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
2. Челси Заявка 4 3 0 1 9 - 2 9
3. Тоттенхэм Заявка 4 3 0 1 4 - 4 9
4. Ливерпуль Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
5. Манчестер Сити Заявка 3 2 1 0 10 - 0 7
6. Астон Вилла Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
7. Манчестер Юнайтед Заявка 4 2 1 1 10 - 4 7
8. Брайтон Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Арсенал Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
10. Кристал Пэлас Заявка 4 1 3 0 6 - 3 6
11. Брентфорд Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
12. Лестер Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Уотфорд Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
14. Вест Хэм Заявка 4 1 1 2 8 - 7 4
15. Лидс Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Вулверхэмптон Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
17. Саутгемптон Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18. Ньюкасл Заявка 3 0 2 1 5 - 7 2
19. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Норвич Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брентфорд Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Челси Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Ливерпуль Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
4. Манчестер Юнайтед Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Вест Хэм Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6. Брайтон Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8. Вулверхэмптон Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
9. Эвертон Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10. Лестер Заявка 4 1 1 2 6 - 9 4
11. Арсенал Заявка 4 1 1 2 1 - 7 4
12. Тоттенхэм Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Уотфорд Заявка 4 1 0 3 3 - 5 3
14. Астон Вилла Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15. Лидс Заявка 3 0 2 1 3 - 7 2
16. Саутгемптон Заявка 4 0 2 2 4 - 8 2
17. Бёрнли Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
18. Кристал Пэлас Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
19. Ньюкасл Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
20. Норвич Заявка 4 0 1 3 0 - 8 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Ливерпуль Салах Мохамед 6 1 3
2. Лестер Варди Джейми 6 0 1
3. Вест Хэм Антонио Майкл 5 0 3
4. Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну 4 0 1
5. Ливерпуль Мане Садио 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Уотфорд Деннис Эммануэль 4 0
2. Тоттенхэм Скипп Оливер 4 0
3. Вест Хэм Антонио Майкл 2 1
4. Тоттенхэм Танганга Джафет 2 1
5. Лидс Купер Лиам 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 октября 2021, осталось 2 дня 16 часов 12 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Ньюкасл 5.6% (3)
    X 14.8% (8)
    Тоттенхэм 79.6% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.84
    3.74
    2.14
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Ньюкасл - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Ньюкасл - Тоттенхэм

    Исход игры
    Ньюкасл
    5.6% (3)
    Ничья
    14.8% (8)
    Тоттенхэм
    79.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (37)
    Меньше
    31.48% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (44)
    Нет
    18.52% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    59.3% (32)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    0:2 Тоттенхэм
    9.3% (5)
    0:1 Тоттенхэм
    9.3% (5)
    2:1 Ньюкасл
    5.6% (3)
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    2 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (45) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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